Вы можете назвать себя эрудированным человеком, если наберете хотя бы 10 правильных ответов

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С первого взгляда может показаться, что ответить на эти вопросы очень легко. Но тогда они не были бы каверзными. Некоторые из них потребуют логических размышлений, а другие сломают ваши стереотипы.

Даже самые эрудированные люди не могут правильно ответить на все.

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