Вещи, которых мы зря боимся во время авиаперелетов, и чего стоит опасаться на самом деле

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Не секрет, что многие люди страдают аэрофобией. Каждый полет становится для них настоящим испытанием. Но даже если вы не относитесь к таким людям и знаете, что по статистике перелеты по воздуху безопаснее, чем передвижение по земле, некоторые явления на борту самолета (например турбулентность или заход на второй круг при посадке) наверняка заставляют вас в этом сомневаться. Мы решили выяснить, какие из этих вещей являются вполне нормальными, а какие в самом деле могут представлять опасность.

AdMe.ru расскажет вам, почему не нужно паниковать при странных звуках, тряске, вспышках и других явлениях во время полета на самолете.

Турбулентность

С этим явлением в той или иной степени сталкивался каждый пассажир. Заключается оно в том, что самолет начинает трясти и подбрасывать, иногда едва ощутимо, а иногда весьма значительно. В такой ситуации всем становится не по себе, и это понятно, но все же стоит помнить, что турбулентность — это абсолютно нормально, и не впадать в панику. «Болтанка» вызвана разницей в температуре восходящих и нисходящих потоков, особенно в облаках, над большой водой, горами или в потоке воздуха от другого самолета (такое часто случается около аэропортов). Но бояться, что самолет, попав в воздушную яму, развалится, не стоит: он спроектирован с учетом таких нагрузок. Разумеется, пилоты стараются избегать грозовых облаков и обязательно предупреждают пассажиров о входе в зону турбулентности, чтобы все успели вернуться на свои места и пристегнуть ремни. Но бывают ситуации, в которых она возникает внезапно. Об этом мы подробно расскажем в конце статьи.

Вспышки света в иллюминаторе

Некоторых пассажиров пугают всполохи света в иллюминаторе, но на самом деле в них нет ничего необычного, все так и должно быть. Это мигают проблесковые огни на законцовках крыла, которые вместе с остальными навигационными огнями служат для предотвращения столкновений летательных аппаратов, особенно вблизи аэропортов. Часто свет этих огней отражается от облаков, создавая иллюзию молний, что действует на нервы особо впечатлительным пассажирам, хотя в этом нет абсолютно ничего опасного. Кстати, настоящие молнии также попадают в самолет, но для современных летательных аппаратов это не страшно, так как они спроектированы с учетом таких ситуаций. Для защиты самолета от молнии листы его обшивки плотно пригнаны друг к другу, бортовые системы экранированы медными сетками, топливные баки по мере выработки горючего заполняются инертным газом во избежание возгорания, а на крыльях установлены электростатические разрядники. И все же полеты в грозу считаются опасными, поэтому пилоты стараются обойти грозовой фронт.

Раскачивание крыльев

Еще одна особенность самолетов, которая может напугать неопытного пассажира, — раскачивание крыльев. Тут также нет ничего странного, ведь крылья гибкие, и, как мы уже упоминали, летательные аппараты спроектированы с расчетом на турбулентность. Тем более что самолеты перед взлетом тщательно проверяют, поэтому не стоит бояться, если вы увидели в иллюминатор, как лайнер машет крыльями: все идет как положено.

Уход лайнера на второй круг

Уход самолета на второй круг перед посадкой еще не является признаком наличия у него технических проблем. Возможно, что аэропорт сильно загружен или на траектории захода на взлетно-посадочную полосу появилось препятствие (например стая птиц), дует сильный боковой ветер или безопасная посадка временно невозможна по иным причинам. Лучше задержка, чем опасность, поэтому не стоит волноваться, это вполне обычная ситуация.

Вибрация, скрип и стук при взлете, посадке или рулении

Всяческие «подозрительные» звуки, издаваемые самолетом, как правило, не являются признаками надвигающейся опасности. Их могут издавать закрылки, которые выдвигаются перед взлетом для того, чтобы увеличить подъемную силу, после взлета они убираются обратно и снова выпускаются перед посадкой. Странный звук (как будто проводят монетой по гитарной струне) во время руления издает блок передачи мощности — устройство, которое выравнивает давление во всех гидравлических системах самолета. Стук и скрип после взлета и перед посадкой — это шасси, а вибрация во время приземления — это срабатывает противоюзовое устройство, которое предотвращает скольжение. Кстати, резкое приземление также является нормальным, если самолет садится в дождь, так как жесткая посадка обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом. Как и все части самолета, его шасси и колеса выполнены с учетом возможных огромных нагрузок. На фото слева вы видите результат не слишком удачного приземления, однако шины не лопнули (на современных лайнерах они, как правило, бескамерные и накачиваются техническим азотом), и в итоге все закончилось благополучно.

А вот что на самом деле опасно

Очень опасным явлением можно назвать обледенение, которое происходит при полете в атмосфере с переохлажденными каплями воды, а также у земли или даже на самой взлетной полосе. Дело в том, что при обледенении (кстати, обледенеть может не только корпус, но и двигатели) лайнер тяжелеет, ухудшаются несущие свойства крыла, самолет становится неуправляемым. К счастью, с этим явлением научились справляться: в холодную погоду лайнеры перед полетом обязательно обрабатывают специальной жидкостью. Ну а если обледенение происходит в воздухе, то с ним справляется экипаж: запускает противообледенительную систему и покидает опасную зону облачности.

К прочим опасным явлениям относятся гроза, сильный ливень, шквалистый ветер, смерч, пыльная буря, облака пепла от вулканов, а также аномально высокие или сверхнизкие температуры. В этом случае погода считается нелетной, и, соответственно, рейс переносится. Но что делать, если опасная ситуация, например гроза, возникла уже в полете? На этот случай у экипажа есть инструкции, а у самолета — метеолокатор, который видит грозовые очаги, каждый из которых высвечивается различными цветами от светло-зеленого до темно-вишневого: чем темнее цвет, тем опаснее объект. В зависимости от цвета на локаторе экипаж принимает решение, следовать ли по заданному маршруту или выбрать новый, более безопасный.

Как мы уже говорили, экипаж предупреждает пассажиров о входе в зону турбулентности и настоятельно рекомендует пристегнуть ремни. Но существует также явление под названием «турбулентность ясного неба» (сокращ. ТЯН), когда предупредить пассажиров вовремя не представляется возможным. Этот вид турбулентности, как нетрудно догадаться из названия, возникает в чистом небе, а не в облаках, при этом уловить ее приближение невозможно даже с помощью метеолокатора. Но и в этом случае не стоит думать, будто бы современный самолет развалится в воздухе, — он рассчитан на значительные нагрузки. Даже в прошлом подобные катастрофы были редкостью: например, в 1964 году Boeing B-52 (на фото) попал в зону турбулентности ясного неба, потерял вертикальный стабилизатор, но в итоге благополучно приземлился в Арканзасе. Основная опасность попадания в зону ТЯН состоит в том, что непристегнутые пассажиры могут получить травмы. Поэтому стоит обратить внимание на памятки для пассажиров, которые рекомендуют оставлять ремни пристегнутыми на протяжении всего полета, а при передвижении по салону держаться за спинки кресел или багажные полки — просто на всякий случай.

Бонус: а вы знали, почему полеты с запада на восток всегда проходят на более высокой скорости?

Возможно, вы обращали внимание на эту особенность. Например, рейс Москва — Бангкок на 50 минут короче, чем обратный рейс Бангкок — Москва, хотя, казалось бы, это один и тот же маршрут. На самом деле причина такой разницы заключается в воздушных потоках. На большой высоте их скорость составляет от 200 до 500 км в час. Земля вращается с запада на восток, и если самолет летит в том же направлении, то он пользуется этими потоками. А если самолет летит в противоположном направлении, с востока на запад, то они создают ему дополнительные препятствия.