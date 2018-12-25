Психолог составил тест из 3 вопросов, который поможет за минуту определить уровень вашего интеллекта
Психолог Шейн Фредерик (Shane Frederick) в 2005 году создал самый короткий тест для оценки интеллекта. В нем всего 3 вопроса, ответить на которые нужно максимально быстро. Вы тоже можете проверить себя.
AdMe.ru предлагает вам пройти тест на когнитивные способности прямо сейчас. Подумайте, зафиксируйте свои ответы и только потом сравните их с правильными.
Вопросы
1. Теннисные ракетка и мяч вместе стоят 1 евро и 10 центов. Теннисная ракетка на 1 евро дороже мяча. Сколько стоит мяч?
2. 5 станков за 5 минут производят 5 деталей. За сколько минут 100 станков произведут 100 деталей?
3. В пруду растут кувшинки. Размножаются они достаточно быстро, каждый день удваивая площадь распространения. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За сколько дней кувшинки покроют половину пруда?
Шейн Фредерик — штатный профессор маркетинга Йельской школы менеджмента. Он специализируется на исследовании того, как люди принимают решения и делают выбор, и даже работал с нобелевским лауреатом Даниелом Канеманом. Со своей группой Фредерик опросил тысячу человек, в число которых вошли студенты крупных американских вузов.
Тех же людей, которые проходили тест на когнитивные способности, ученые спросили еще кое о чем. Опрашиваемым предлагали получить 3 400 долларов сейчас или 3 800 через месяц. Выяснилось, что люди, набравшие низкий балл на тесте, редко соглашались потерпеть и предпочитали меньшую сумму, зато немедленно. А вот люди с высокими результатами продемонстрировали силу воли, которая позволила им получить лучшее вознаграждение.
Смысл теста в том, что первыми напрашиваются неправильные ответы: 10 центов, 100 минут, 24 дня. Эти ответы чаще всего дают люди с интуитивным складом ума, тогда как приверженцы более рациональных взглядов на жизнь в среднем отвечают лучше.
Ответы
1. 5 центов. Если бы мяч стоил 10 центов, ракетка продавалась бы по цене 1 евро 10 центов, но столько стоят оба предмета вместе.
2. 5 минут. Пусть машин стало больше — на время, которое нужно для изготовления одной детали, это никак не влияет.
3. 47 дней, а не 24. Если количество кувшинок удваивается каждый день, а, чтобы покрыть весь пруд, им нужно 48 дней, логично, что они займут половину пруда за сутки до этого срока.
А вы смогли ответить на вопросы правильно с первого раза? Поделитесь с нами своими результатами.