Психолог составил тест из 3 вопросов, который поможет за минуту определить уровень вашего интеллекта

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Психолог Шейн Фредерик (Shane Frederick) в 2005 году создал самый короткий тест для оценки интеллекта. В нем всего 3 вопроса, ответить на которые нужно максимально быстро. Вы тоже можете проверить себя.

AdMe.ru предлагает вам пройти тест на когнитивные способности прямо сейчас. Подумайте, зафиксируйте свои ответы и только потом сравните их с правильными.

Вопросы

3. В пруду растут кувшинки. Размножаются они достаточно быстро, каждый день удваивая площадь распространения. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За сколько дней кувшинки покроют половину пруда?

Шейн Фредерик — штатный профессор маркетинга Йельской школы менеджмента. Он специализируется на исследовании того, как люди принимают решения и делают выбор, и даже работал с нобелевским лауреатом Даниелом Канеманом. Со своей группой Фредерик опросил тысячу человек, в число которых вошли студенты крупных американских вузов.

Тех же людей, которые проходили тест на когнитивные способности, ученые спросили еще кое о чем. Опрашиваемым предлагали получить 3 400 долларов сейчас или 3 800 через месяц. Выяснилось, что люди, набравшие низкий балл на тесте, редко соглашались потерпеть и предпочитали меньшую сумму, зато немедленно. А вот люди с высокими результатами продемонстрировали силу воли, которая позволила им получить лучшее вознаграждение.

Смысл теста в том, что первыми напрашиваются неправильные ответы: 10 центов, 100 минут, 24 дня. Эти ответы чаще всего дают люди с интуитивным складом ума, тогда как приверженцы более рациональных взглядов на жизнь в среднем отвечают лучше.