Почему люди видят цвет маджента, хотя не должны
Маджента — это оттенок пурпурного, который ближе к красному, чем к фиолетовому. Известна маджента довольно давно. Обычно ее использовали художники, но не очень часто: пурпурные красители всегда были очень дорогими, при этом зачастую казались тусклыми или быстро разрушались. Тем не менее наши глаза не видят мадженту. Почему так, объяснила в своем треде пользовательница твиттера Дарья.
Мы в AdMe.ru прочитали тред с огромным любопытством и теперь с разрешения Дарьи пересказываем его вам.
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Видите этот цвет? А вы знаете, что его не существует, потому что он не входит в световой спектр и ваш мозг просто пытается вас «успокоить» видением этого цвета?
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Этот цвет называется маджента, или пурпурный. Он является одним из основных цветов схемы CMYK (аббревиатура от английских слов cyan — «сине-зеленый» или «циан», magenta — «маджента», yellow — «желтый» и key или black — «черный») и используется, например, в принтерах.
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Помните, как в школе вас учили, что основные цвета, из которых можно получить все остальные, — это желтый, красный и синий? И давали схемы типа таких?
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Так вот, забудьте. Смешав красный и синий, вы никогда не получите чистый фиолетовый. Так же как и не добьетесь чистого зеленого, смешивая синий и желтый.
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На самом деле основные цвета — это желтый, маджента и циан. Правильная схема выглядит так.
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Основные цвета — те, которые мы не сможем получить, смешивая 2 других оттенка. Но при соединении циана и мадженты мы получим синий, а мадженты и желтого — красный. Таким образом мы можем доказать, что синий и красный не являются основными цветами.
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Вы спросите: «Почему ты говоришь, что его не существует, если я его вижу?» Итак.
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Если глаз видит свет с длиной нескольких волн, цвет в мозге формируется из суммы входных реакций на сетчатке. Например, если красный и зеленый попадают на сетчатку в одно и то же время, в мозге возникает желтый — цвет, находящийся в центре между красным и зеленым цветами спектра.
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А что же мозг делает, если наши глаза обнаруживают одновременно длины волн на обоих концах спектра (то есть красный и фиолетовый)? Вообще говоря, есть 2 варианта.
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В первом варианте мозг суммирует входные реакции, чтобы воспроизвести цвет между красным и фиолетовым. В этом случае получился бы зеленый — не самый характерный цвет при смешении красного и фиолетового.
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Во втором случае мозг придумывает новый цвет между красным и фиолетовым.
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Маджента — тот самый оттенок, который получается, когда мозг выбирает второй вариант. Он создает новый цвет для преодоления разрыва, потому что такого тона в световом спектре нет. У мадженты, в отличие от всех других цветов, нет длины световой волны.
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Нам нужны цвета, чтобы понимать мир, но мы должны узнавать оттенок, даже если мозгу придется его придумать.
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Если бы наш мозг не искал логику повсюду и не подстраивался под обстоятельства, вместо мадженты мы, возможно, видели бы зеленый цвет, так как он является промежуточным между фиолетовым и красным в спектре цветов.
Нравится ли вам маджента или вы предпочли бы видеть вместо нее зеленый?
Фото на превью TeriVirbickis / Depositphotos