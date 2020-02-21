Почему люди видят цвет маджента, хотя не должны

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Маджента — это оттенок пурпурного, который ближе к красному, чем к фиолетовому. Известна маджента довольно давно. Обычно ее использовали художники, но не очень часто: пурпурные красители всегда были очень дорогими, при этом зачастую казались тусклыми или быстро разрушались. Тем не менее наши глаза не видят мадженту. Почему так, объяснила в своем треде пользовательница твиттера Дарья.