Мы узнали, почему арабы и евреи пишут справа налево, и нашли еще 12 ответов на ваши «почему»

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Знаете ли вы, почему люди на старых фото никогда не улыбаются? А почему в июле и августе 31 день и при чем тут император Цезарь? Вы когда-нибудь видели полную радугу? Готовы поспорить, что нет, поэтому скорее читайте нашу статью.

AdMe.ru нашел ответы на несколько вопросов, которые вы все время ленились погуглить.

1. Почему бабушки красят волосы в фиолетовый цвет?

На самом деле они не красят. Вернее, делают это не специально. Все дело в структуре волос и особенностях окрашивания. Пожилые женщины чаще всего выбирают для окрашивания именно блонд, ведь, по их логике, этим цветом удобнее маскировать седину. Но чаще всего по незнанию дамы в возрасте покупают не краску, а осветлитель. Вообще, темные волосы осветляются в грязно-желтый цвет, и чтобы он стал блондом, его нужно нейтрализовать — затонировать противоположным цветом. Для желтого таким «антагонистом» как раз и является фиолетовый, поэтому этот пигмент и добавляют в осветлители.

Но у пожилых женщин исходный цвет отнюдь не темный, а седой — фактически волос вообще без пигмента. Таким образом, осветлитель лишь повреждает структуру волоса, а тонируюший пигмент — фиолетовый — заполняет эти повреждения.

2. Почему хирурги носят зеленые халаты?

Сначала халаты были белыми — как символ чистоты. В конце XX века один из влиятельных хирургов переоделся в зеленое, т. к., по его мнению, этот цвет благотворно влияет на глаза, которые постоянно находятся в сильном напряжении. Зеленый цвет — противоположный красному, а именно с цветом крови связана каждодневная работа хирургов, так что от долгой работы их глаза становятся невосприимчивыми к красному. Зеленый помогает им сбалансировать нагрузку.

3. Почему люди на старых фото не улыбаются?

Для слишком «серьезных» фотографий XIX века может быть несколько причин. Во-первых, длинная экспозиция. Во многих фотоателье даже можно было увидеть такое приспособление, как головодержатель. Оно позволяло не двигаться несколько минут, ведь экспозиция, выдержка в фотоаппарате, длилась порой до 15 минут. Тут уж не до улыбки, хоть бы голову удержать. Вторая причина — плохие зубы. Состояние полости рта у большинства людей оставляло желать лучшего, а плохие зубы выглядят неэстетично и отталкивающе. Еще одной причиной может быть редкость фотографии и, соответственно, торжественность момента. Возможно, люди тогда считали, что относиться к редчайшему событию фотосъемки стоит серьезно.

4. Почему поддельные документы называют липой?

На первый взгляд кажется, что выражение пошло от названия дерева. Но все-таки это не так. «Липа» созвучно слову «липок» из мира игральных карт. Даль определяет его значение так: «Липок — это шулерская мазь, липкая, но не маркая, которой склеиваются две карты, что позволяет ставщику вскрыть любую из них». Таким образом, «липа» — это что-то нечестное, поддельное, мошенническое.

5. Почему пожарное ведро конусной формы?

Во-первых, оно неудобно в хозяйстве, а значит, такое ведро не украдут. Во-вторых, им проще зачерпывать воду. Жидкость не расплескивается и вылетает на большее расстояние, бьет целенаправленно. Кроме того, такая форма обеспечивает ведру большую жесткость: оно не деформируется при падении. А еще ведро в виде конуса придумали специально для того, чтобы на пожаре никто не халтурил: ведь его не поставишь и не сядешь рядом «перекурить».

6. Почему от мяты холодно во рту, а от красного перца — горячо?

Все дело в особых веществах. Ментол в мяте создает иллюзию холода. Холод мы ощущаем холодовыми рецепторами — они есть в том числе на слизистых оболочках. Эти рецепторы реагируют не только на температуру, но и на некоторые вещества, одно из которых — ментол. Он делает частично нечувствительными все наши рецепторы, кроме холодовых. Похожим образом, но с обратным эффектом, действует вещество капсаицин, которое содержится в некоторых видах красного перца и придает ему жгучий вкус. Поэтому перченая еда кажется горячей.

7. Почему в июле и августе по 31 дню?

Такое положение дел образовалось еще в Древнем Риме. Во времена правления Юлия Цезаря было установлено, что четные месяцы должны длиться 30 дней, а нечетные 31. Когда Цезарь умер, администрация решила переименовать в июль месяц квинтилис. Позже еще один правитель — Октавиан Август — удостоился «личного» месяца. Так как июль и август следовали друг за другом, то у одного из них должно было быть 30 дней, у другого — 31. Но по политическим соображениям именные месяцы древнеримских правителей решили наделить одинаковым количеством дней — 31.

8. Почему радуга имеет форму дуги?

На самом деле радуга имеет форму окружности. Все дело в законе оптического преломления: луч проходит через каплю дождя, находящуюся в определенном положении в пространстве, и претерпевает 42-кратное преломление — тогда он становится видимым человеческому глазу именно в форме окружности. Вот часть этой окружности мы и видим. А увидеть радугу полностью мы можем только с борта самолета, и то при хорошей наблюдательности.

9. Почему перед сном считают овец?

Для того чтобы переключить внимание человека, который не может уснуть из-за тяжелых мыслей, психологи предлагают считать животных. Но это необязательно должны быть овцы. Так уж повелось в России, что считают перед сном именно их, а вот в других странах помогают уснуть иные зверушки: в Южной Америке — ламы, а в Индии — слоники.

10. Почему сериалы называют «мыльными операми»?

Телевидение унаследовало выражение «мыльная опера» от радио 30-40-х годов. Там существовали мини-постановки для сентиментальных домохозяек. Передача прерывалась на самом интригующем месте, а продолжалась только на следующий день. На стремительно растущую популярность таких постановок быстро среагировали производители мыла и стиральных порошков: они стали спонсорами и главными рекламодателями этих передач. За это последние и окрестили «мыльными операми».

11. Почему молоко белое, ведь корова ест зеленую траву?

Наверняка этот вопрос многим мамам и папам задают дети. И действительно, нелогично ведь! Но на самом деле у природы на все есть причина. За цвет молока отвечает специальный молочный белок казеин. В молоке казеин соединяется в более крупные шарообразные частицы, которые называются мицеллами. Вот они-то и определяют белый цвет молока. В основном молоко всегда белое, но иногда может быть и желтоватым — это говорит о высоком содержании пигмента бета-каротина.

12. Почему вафли делают в клеточку?

Не всегда вафли делают именно в клеточку. Это может быть любой другой рисунок, главное — ячеистый. Назначение таких ячеек — удерживать мягкий наполнитель: джем, сгущенку, взбитые сливки и т. д. А еще в ячейки удобно насыпать ягоды и другие начинки.

13. Почему евреи и арабы пишут справа налево?

Кажется, писать справа налево совсем неудобно. И это действительно так, но если только мы говорим о письме чернилами на бумаге. Тогда правая рука прикрывает написанные буквы, а то и вовсе их размазывает. Но для древней арабской и еврейской письменности были предназначены совсем другие инструменты — молоток и зубило, которыми высекались буквы на камне. Когда высекают, зубило держат в левой руке. И она закрывает всю левую сторону. Поэтому гораздо удобнее и логичнее долбить по камню справа налево.