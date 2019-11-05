Пластический хирург поделился тонкостями своей профессии и рассказал, кому могут отказать в операции

8 1 12 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Слово plasticus, от которого произошел термин «пластическая хирургия», в переводе с латыни означает «ваяющий». Еще век назад к врачам, специализирующимся на операциях на лице, обращались люди, которые имели значительные дефекты внешности. А сегодня поход к ним стал почти такой же обыденной вещью, как визит к косметологу или мастеру маникюра. Однако, несмотря на это, о работе пластических хирургов обычным людям известно не так много, и мы решили восполнить этот пробел.

AdMe.ru попросил Владислава Семеновича Григорянца - пластического хирурга, члена Европейского общества ринопластики, рассказать о своей работе.

Как выбрать хирурга

Признаки хорошего хирурга: Хирург не демпингует, не торгуется и не продает «два носа по цене одного». Цены соответствуют рыночным, характерным для данной страны и города.

У хирурга есть диплом о высшем медицинском образовании, сертификаты повышения квалификации и посещения международных конференций и симпозиумов. В идеале — если хирург входит в ассоциацию или общество российских или европейских пластических хирургов.

В интернете можно найти отзывы о хирурге, которые написаны реальными людьми, имеющими настоящие профайлы. На 100 % позитивные отзывы как под копирку должны насторожить. К сожалению, в нашей сфере очень много заказных отзывов, как положительных, так и отрицательных. Горькая правда.

Чтобы понять, стоит ли доверять в целом медицинскому центру, где оперирует хирург, узнайте, работает ли в нем команда анестезиологов-реаниматологов . В надежном центре она всегда есть.

Вас не просят внести оплату за операцию ДО консультации: хороший хирург может и отказать в операции, если не увидит в ней необходимости. Сомнительному хирургу важен поток клиентов.

Хирург может всегда ответить на вопрос: «А что, если что-то пойдет не так и результат будет неудовлетворительным?» Ответом на этот вопрос не должно быть : «У меня такого не бывает», «На месте разберемся» и «Сплюньте через левое плечо и постучите».

Наличие звездных пациентов не является показателем того, что хирург замечательный. Желающих сделать операцию по бартеру («лишь бы у кого, главное — бартер») очень много, особенно среди блогеров.

Если вам интуиция говорит: «Это не твой хирург» — верьте ей.

На ком тренируются пластические хирурги

Если вас всегда интересовало, где пластические хирурги проходят практику, то сейчас я скажу страшное: да, мы делаем грудь неживым людям. И да, с их разрешения (на всякий случай, а то начнется). Разные методы установки имплантов, подтяжка, разрезы — все отрабатывается на кадавер-курсах, никаких экспериментов и «А вот если тут надрежем, что получится? Ой, не получилось!» на живых пациентах. Я практикующий хирург с очень большим опытом, но ради безопасности своих пациентов я ежегодно прохожу подобные курсы в Европе.

Кому откажет пластический хирург

Автор иллюстрации Julia Orlova

Недавно мне подписчица в инстаграме задала интересный вопрос: «Если пластическая хирургия нужна, чтобы улучшать жизнь и делать людей счастливыми, откуда все эти люди, которые не успокаиваются, пока не сделают из себя с помощью пластики чудовище?»

⠀

Как правило, те, кто пилит нос по 5 раз, пока тот не отвалится, копит на операции (одну, вторую, третью), не воспринимает свою внешность позитивно, какого бы размера грудь ни поставили и какой бы округлой попу ни сделали, делятся на 3 категории: Дисморфофобическое расстройство. Пациент зациклен на определенной части тела и своем образе в целом. К какому бы хирургу такой пациент ни пошел, ему все равно не понравится результат. Тут может помочь только хороший психолог. Примером может служить Майкл Джексон. Фрики. Все те персонажи, кому нужна странная внешность для эпатажа и заработка. Все эти Барби, Кены и люди-кошки. Ну и моя «любимая» категория: те, кто насмотрится на фото селебрити и блогеров и срочно летит кромсать и резать себя «под этого блогера», лепить вторую Джоли и Кардашьян. Это пациенты из разряда «Продам почку за ее нос» и «Влезу в долги груди ради». Самое интересное, что, даже если и дашь такой пациентке нос «как у...», она останется недовольна. Либо потому, что нос не подходит ее внешности, либо потому, что он все равно не сделает ее похожей на объект обожания. Вывод? Основной принцип пластического хирурга, как и любого другого врача, - «Не навреди». Поэтому я искренне считаю, что хирурги не должны брать на операции пациентов из этих 3 категорий.

Топ страхов пациентов

Автор иллюстрации Julia Orlova

"А вдруг я себя не узнаю с новым носом..."

Девушки, ну давайте будем честными. Нос - это ничтожная малость по сравнению с тем, какие изменения на лице творите вы с помощью макияжа, филлеров и этих ваших приклеенных ресниц и волос.

"А вдруг я не проснусь после операции..."

А что делать? У нас ограниченное количество палат, складывать таких любителей "поспать" некуда. Придется просыпаться!

"А будет шрам после ринопластики?"

Вопреки страхам, шрам после такой операции не будет вокруг шеи, от уха до уха. Более того, через пару месяцев его воообще не будет.

"А если у меня имплант взорвется в самолете?"

Если бы это было возможно, импланты стали бы любимым оружием воздушных террористов. Не взрываются импланты, даже если их сильно жамкать на высоте в 10 тыс. метров.

"А импланты увеличивают риск онкологии груди?"

Риск рака груди увеличивает ваша генная предрасположенность, а также панические мысли о раке, но никак не импланты.

"А вдруг я не смогу кормить детей?"

Сможете. Если у вас простое увеличение груди, то сможете.

"А вдруг новая грудь отвиснет?"

Обязательно отвиснет. Лет через 10–15. Равно как и отвиснет натуральная.

О "страшном" наркозе

"Сколько лет жизни отнимет у меня наркоз?"

Современная анестезия никак не сказывается на продолжительности вашей жизни. Количество выпитой вами текилы сказывается, курение сказывается, количество нервных клеток, потраченных в попытке что-то доказать, также сказывается. Анестезия - нет.

"Могу ли я проснуться во время анестезии и буду ли страдать?"

Проснуться можете, страдать - нет, так как вам моментально добавят дозу релаксантов и вы вновь заснете. Анестезиолог не на глаз определяет, что и в какой дозе вам вводить. У него есть аппаратура и мониторы, которые всегда сообщают вашу «фазу». И если вам посредине операции приспичит встать и гордо покинуть операционную, будьте уверены, мы вам этого не позволим.

"Есть противопоказания?"

Абсолютных противопоказаний нет. Точка. Есть индивидуальные случаи, они обсуждаются с анестезиологом.

"Могу ли я умереть во время анестезии?"

Шансы, что вам "выправят" нос в подворотне с летальным исходом, гораздо выше шансов умереть на операционном столе.

"Сколько раз в течение жизни можно делать анестезию?"

Очень странный вопрос. Как будто, если вы сделаете анестезию при ринопластике, на анестезию при экстренном кесаревом сечении вас не хватит. Пока анализы в норме - делайте на здоровье. Но учтите, что организму понадобится время прийти в себя после общего наркоза и «перезапуститься».

"Будут ли провалы в памяти?"

Обычно не бывает, но на этот случай у вас на руках остается контракт, где вашей же рукой написано, как вас зовут и где вы живете. Выучите заново, не проблема. Вроде все... А, чуть не забыл: НЕ СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ, НЕ СОКРАЩАЕТ, НЕ СОКРАЩАЕТ!

О том, чего боятся хирурги

Меня часто спрашивают: «А вам не страшно оперировать?» Если вспомнить мои первые операции более 10 лет назад, то да, наверное, было слегка не по себе. Но это чувство уходит с опытом, когда каждое действие становится отточенным до автоматизма. Мне кажется, если меня в 5 утра разбудить и поставить оперировать без сырников и кофе - буду очень не в духе, но нос или грудь выйдут красивыми. Вы думаете, что во время операции все напряжены и сосредоточены? Бросьте, такого количества шуток и смешных историй, как во время операций, я нигде больше не слышу. Эх, сколько всего пропускает пациент!

О комках Биша - самой "звездной" операции последних лет

Комки Биша - это симметричные жировые образования, расположенные под мышцами щек. Считается, что они играют важную роль при жевании и сосании, помогая скольжению мышц, - особенно если речь идет о младенцах. В последние годы женщины стали активно удалять эти комочки с помощью пластических хирургов, чтобы придать лицу большую "скульптурность": сделать щеки впалыми, а скулы - более заметными.

Почему не надо удалять комки Биша: С точки зрения эстетики показаний к удалению комков Биша нет. Это бессмысленное вмешательство. С равным "успехом" вы можете выделить скулы, удалив последние в ряду зубы.

Это технически легкая операция, с которой зачастую начинают строить свою карьеру молодые хирурги. В Америке ею давно переболели, отпустило.

Профессиональный пластический хирург никогда не предложит вам избавиться от жировой ткани в щеках, чтобы удалить ее "просто так". Эту жировую ткань можно эффективно применить для объемной пластики тех же скул, а также для коррекции возрастных изменений лица.

Эти "ненавистные" жировые комки с возрастом еще вам понадобятся! После 40 лет средняя зона лица начинает терять объем, из-за чего исчезает четкость контура лица.

Удаление комков Биша не даст вам того эффекта, который вы видите на фотографиях звезд и скуластых моделей (исключение - девушки, у которых действительно переизбыток жировой ткани). Чтобы эффект был таким, каким большинство девушек его хотят видеть, нужно проводить удаление комков только в совместной процедуре по увеличению скул (и именно результаты таких совместных операций вы чаще всего видите на фото).

Через 5–10 лет после удаления комков Биша на месте удаления будут образовываться некрасивые провалы, складки, мимические морщины (вспомните пожилых людей, у которых щека западает под скулу из-за отсутствия зубов).

Что такое диастаз и чем он грозит

После родов нередко происходит расхождение мышц передней стенки, которое делает эту зону как бы раздвоенной и выдающейся вперед (особенно это заметно после еды, когда вы начали со «съем одну печеньку» и неожиданно закончили батоном с колбасой и пельменями). Упражнения и диета в случае диастаза бессильны - мышцы обратно сами не сойдутся. В большинстве случаев абдоминопластика – наилучший выход. Но не все формы диастаза надо лечить операционным методом. Если расхождение мышц живота незначительное и нет других проблем с этой зоной - операция не требуется, жить можно. Чем опасен диастаз? В целом это проблема чисто эстетического свойства, но сильное ослабление мышц пресса увеличивает риски образования грыж и опущения внутренних органов, чего желательно избегать.

О том, почему иногда пластика носа - необходимая мера

Иногда операция - необходимая мера, поскольку искривленная носовая перегородка не позволяет нормально дышать. Однако причина затрудненного дыхания не всегда в ней. Как узнать, в чем? Правильно, идти к оториноларингологу и выяснять причину. А теперь внимание, самое важное: если вам будет предписана операция по исправлению перегородки (септопластика), советую сразу подумать, устраивает ли вас форма вашего носа или нет. Если нет, идите не к лору, а к пластическому хирургу (или лору - пластическому хирургу) и делайте сразу риносептопластику. Во-первых, это будет одна операция, а не две (меньше стресса для организма). Во-вторых, это будет дешевле. Например, вы сделали септопластику по показаниям. Через некоторое время вы поняли, что Мистер Бин в зеркале вас не устраивает и срочно нужна Меган Фокс, и решились поменять форму носа. Приходите к хирургу - а у вас операция считается уже повторной. И стоит это обычно на 20–30 % дороже, чем первичная.

О пластике груди - самой популярной операции в мире

Неправильно подобранный размер импланта может привести к различным проблемам. Поэтому, если вы худенькая женщина, с маленькой грудной клеткой, но лавры Памелы Андерсон не дают вам покоя, советую пересмотреть ваши вкусовые предпочтения. Имланты, кстати, бывают разные. Текстура поверхности. Бывают импланты гладкие и текстурированные. Гладкие импланты приживаются гораздо хуже текстурированных, организм их чаще отторгает. Текстурированные импланты приживаются, наоборот, хорошо, но при неправильном подборе текстурированных имплантов и неправильной установке, вокруг импланта может образоваться твердая оболочка из тканей, которая будет вызывать боль и дискомфорт.

Бывают импланты гладкие и текстурированные. Гладкие импланты приживаются гораздо хуже текстурированных, организм их чаще отторгает. Текстурированные импланты приживаются, наоборот, хорошо, но при неправильном подборе текстурированных имплантов и неправильной установке, вокруг импланта может образоваться твердая оболочка из тканей, которая будет вызывать боль и дискомфорт. Форма. Форма может быть круглая или анатомическая. Анатомическая смотрится очень естественно и красиво. Если правильно подобрать профиль импланта, объем груди в верхней части с анатомическими имплантами будет не хуже, чем с круглыми. Круглые рекомендую, если вы активно занимаетесь профессиональным спортом и есть риск того, что импланты будут переворачиваться. Если круглый перевернется - вы не заметите, а вот если перевернется анатомический, то грудь как минимум будет очень смешной.

Форма может быть круглая или анатомическая. Анатомическая смотрится очень естественно и красиво. Если правильно подобрать профиль импланта, объем груди в верхней части с анатомическими имплантами будет не хуже, чем с круглыми. Круглые рекомендую, если вы активно занимаетесь профессиональным спортом и есть риск того, что импланты будут переворачиваться. Если круглый перевернется - вы не заметите, а вот если перевернется анатомический, то грудь как минимум будет очень смешной. По наполнению. Импланты могут быть солевыми, силиконовыми, полимерными, смешанными. Идеальный вариант - высококогезивные силиконовые импланты, они же импланты «с памятью». Даже при повреждении такого импланта грудь сохраняет идеальную форму, ничего не вытекает - ни через пупок, ни через уши.

Бонус: капризный пациент

А как вы относитесь к пластической хирургии? Хотели бы что-то изменить в своей внешности или вас все устраивает?