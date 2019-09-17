Опытный эндокринолог ответила на вопросы о гормонах и рассказала о бесполезных анализах

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Марина Берковская — врач-эндокринолог и диетолог. Она окончила медицинский университет имени Сеченова с красным дипломом, позднее защитила докторскую диссертацию. Сейчас Марина преподает в своем родном университете и ведет прием пациентов в Москве, а также делится полезной информацией о здоровье и врачебным опытом на своей странице в инстаграме.

AdMe.ru задал 9 вопросов врачу Берковской и узнал, к примеру, как похудеть и побороть тягу к сладкому, что делать при постоянной усталости и как бороться с ПМС.

1. Что такое «нарушенный гормональный фон» и нужно ли время от времени сдавать анализы на все гормоны?

Диагноза «нарушенный гормональный фон» в медицине нет, и проверять все гормоны в крови, моче, слюне и остальных биологических жидкостях не нужно. В эндокринологии, как и вообще в медицине, принято лечить пациента, а не его анализ. Эндокринологические болезни, как правило, имеют яркую клиническую картину, и диагнозы часто ставятся, что называется, «с порога». Конечно, есть и исключения, например гипотиреоз со своими «масками», поэтому специалисты проверяют уровень тиреотропного гормона практически у всех. Но это только ТТГ, а не 10–15 гормонов, которые исследуются без показаний. Для любого гормонального анализа есть свои клинические показания, и правильной последовательностью действий является следующее: анализ жалоб, анамнеза и клинической картины — назначение соответствующего обследования — лечение. Поэтому, если у вас нет проблем с циклом, оволосением, бесплодием, пожалуйста, не сдавайте анализы на половые гормоны. Если вы стройны и имеете нормальный уровень глюкозы в крови — не проверяйте инсулин. Не сдавайте ненужные анализы — берегите средства и нервные клетки (свои и эндокринолога).

2. Как бороться с ПМС?

Официальные рекомендации заключаются в том, чтобы в сложных случаях «выключать» яичники (комбинированные оральные контрацептивы, эстрогеновый пластырь во вторую фазу) и использовать антидепрессанты и анксиолитики. Если все очень плохо, пожалуйста, не лечитесь самостоятельно. Найдите хорошего гинеколога. В большинстве же случаев мы можем помочь себе сами. Во-первых, разберитесь с питанием. Уберите простые углеводы, ограничьте соль, при тревожности — исключите кофе. Налегайте на белок, правильные жиры, питайтесь регулярно. Во-вторых, измените образ жизни. Здесь возможно многое: уйти из дома в фитнес-центр на йогу, в бассейн, сходить в салон красоты, на шопинг, акупунктуру, массаж, шоколадное обертывание. Главное в этом деле — вы довольны и не вымещаете свой ПМС на муже и детях. В-третьих, принимайте добавки.

3. Появились проблемы со сном, и похудеть никак не получается. В чем может быть причина?

Возможно, в этом виноват мелатонин — гормон сна, стройности и молодости. Кроме того, это еще и мощный антиоксидант и «гормон расслабления». Сложное засыпание, частые пробуждения, разбитость по утрам, кошмары, поздние засыпания и пробуждения, плохая переносимость смены часовых поясов — все это наиболее очевидные признаки нехватки мелатонина. Только не спешите за ним в аптеку, это все-таки не аскорбинка. Для начала попробуйте нормализовать свой собственный мелатонин: ложитесь до 23:00, не светите в глаза гаджетами на ночь, не наедайтесь. Если все-таки без препарата не обойтись, начинайте с малых доз, постепенно повышая их до индивидуально переносимых. Если вы после приема мелатонина крепко заснули, но проснулись посреди ночи от сердцебиения, тревоги, потливости и не можете уснуть — вы передозировали мелатонин. Противопоказаниями для приема являются беременность, лактация и аутоиммунные заболевания. Длительный прием мелатонина возможен только под наблюдением врача.

4. Как похудеть?

Гораздо важнее не похудеть, а удержать массу тела. Вот здесь кроются основные сложности, потому что диеты в этом деле не помощники. Вам придется изменить свое отношение к еде, постепенно снижая ее калорийность. Есть нужно вдумчиво, медленно, без телевизора и интернета перед глазами. Как именно питаться? Какой стиль питания выбрать? На самом деле это не столь важно. Давно доказано, что будет работать любая диета, если она создает дефицит калорий. Это закон сохранения энергии, его не обманешь. Принимать пищу 2 раза в день или 5? По большому счету — без разницы. Кто-то, питаясь 2 раза в день, съедает меньше и не думает постоянно о еде, а дробное питание для него создает картину постоянного жора, кто-то, наоборот, не испытывает насыщения от 2—3-разового питания, и ему комфортнее делать 1–2 небольших перекуса. Найдите то, что подходит именно вам. Стоит ли соблюдать низкоуглеводную, низкожировую или вегетарианскую диету? Пока достоверно известно, что на здоровье сердечно-сосудистой системы и продолжительность жизни лучше всего влияют средиземноморская и DASH-диеты, а также пескетарианство, допускающее употребление в пищу рыбы и морепродуктов.

5. Какие анализы сдать при постоянной усталости?

За банальной усталостью могут скрываться серьезные заболевания, поэтому диагноз «астения» (синдром хронической усталости) ставится методом их исключения. Это дело сложное и запутанное и иногда требует слаженной работы команды специалистов. Вот минимум, который я назначаю при жалобах на упорную слабость:

Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ).

Общий анализ мочи.

Биохимический анализ крови.

Тест на беременность или β-ХГЧ в крови.

ТТГ, свободный Т4.

Обследование на инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Ряд экспертов предлагают исключать еще болезнь Лайма.

ЭКГ.

Рентгенография легких (или флюорография, низкодозовая КТ — на усмотрение врача).

Для женщин рекомендованы также осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, для мужчин — анализ крови на PSA.

6. Правда ли, что молоко провоцирует развитие акне?

Есть мнение, что молочные продукты, особенно обезжиренные, стимулируют секрецию инсулина или содержат факторы роста, что ведет к усилению действия андрогенов на кожу, усилению продукции кожного сала, то есть к развитию и прогрессированию акне. На данный момент существует несколько исследований, согласно которым сделаны выводы о небольшом усилении выраженности акне на фоне увеличенного употребления молочных продуктов. Но этих данных недостаточно для официальных рекомендаций. Что нам делать? Мое мнение пока неизменно: нет проблем — употребляем молочные продукты (не обезжиренные), хотим похудеть — употребляем молочные продукты в первой половине дня, желательно с овощами. Замучило акне — исключаем сладкое, газированное, химическое, а если это не работает, то и молочное. И не забудьте посетить гастроэнтеролога, потому что с большой вероятностью виноват кишечник.

7. Существуют ли бесполезные анализы, которые не нужно сдавать?

Есть 7 анализов, которые я никогда не назначаю, но которые в последнее время мне приходится все чаще интерпретировать, то есть успокаивать встревоженных их «ненормальностью» пациентов. Итак, это:

Кортизол в крови на чистом фоне. Как правило, ко мне попадают повышенные значения, но это ничего не значит.

Инсулин, С-пептид и лептин у лиц с нормальной глюкозой без ожирения. Тут мне приходится «разгребать» и повышенные, и пониженные значения.

17-ОН-прогестерон у женщин без бесплодия и с парой благополучных родов в анамнезе.

Уровень андрогенов и пролактина во время беременности.

Тиреоглобулин. Единственная ситуация, когда его нужно контролировать, — это наблюдение пациента после радикального лечения рака щитовидной железы.

Альдостерон при отсутствии повышенного давления.

Прогестерон в крови.

8. Как побороть тягу к сладкому?

Чтобы побороть патологическую тягу к сладкому, нужно разобраться в причинах этой ненавистной зависимости. Стресс, депрессия, сниженный эмоциональный фон, недовольство собой — и вот мы уже тянемся к сладкому, так как нам не хватает эндорфинов. Как быть? Искать эндорфины в другом, менее сладком «месте». Вот с чего можно начать:

Добавьте регулярные физические нагрузки. Поверьте, это тот еще наркотик, и эндорфинов выделится не меньше.

Сбалансируйте рацион. Возможно, вам не хватает сложных углеводов и белков.

Ложитесь спать до 23:00 и вставайте около 7:00. И даже в праздники. Иначе вы получите дисбаланс кортизола, соматотропина, меланина со всеми вытекающими в виде избыточного веса, дневной вялости и так далее.

Откажитесь от строгих диет, ведь они прямая дорога к хроническому стрессу и срывам. Если вы до вчерашнего ели по полкило конфет в день, не нужно переходить на одну брокколи — действуйте постепенно.

9. Что лучше: добавки с йодом или йодированная соль?

По оценке специалистов, 75 % населения России испытывает дефицит йода различной степени. Чтобы с ним бороться, было введено обязательное йодирование поваренной соли. Это не ерунда, не маркетинговый ход, а самый простой, дешевый и эффективный способ защитить людей от йододефицита. Многие считают, что морская соль — лучший источник йода, чем поваренная йодированная. Нет. В морской соли присутствуют лишь остаточные количества йода, в основном в виде йодида, но основная его часть улетучивается при выпаривании. В йодированной соли, напротив, содержится более стабильный йодат калия. Однако и морская соль бывает дополнительно йодированной, смотрите внимательно этикетки. БАДы с «органическим йодом» не имеют значимых преимуществ перед обычной йодированной солью или препаратами йодида калия. Просто обратите внимание, в какой форме и дозе находится йод в выбранном вами продукте.