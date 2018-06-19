Необычные факты об этом мире, которых не найти в энциклопедиях

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Мир — удивительное место: когда кажется, что ты видел уже все, он преподносит новый сюрприз. Даже привычные вещи порой переворачиваются с ног на голову и открываются с неожиданной стороны. Например, оказывается, что 1/10 мировых запасов золота хранится у индийских домохозяек, а жители одного села страдают сонной болезнью и внезапно засыпают на целую неделю. В общем, не соскучишься.