Необычные факты об этом мире, которых не найти в энциклопедиях
Мир — удивительное место: когда кажется, что ты видел уже все, он преподносит новый сюрприз. Даже привычные вещи порой переворачиваются с ног на голову и открываются с неожиданной стороны. Например, оказывается, что 1/10 мировых запасов золота хранится у индийских домохозяек, а жители одного села страдают сонной болезнью и внезапно засыпают на целую неделю. В общем, не соскучишься.
Мы в AdMe.ru собрали несколько фактов о нашем мире, которые настолько необычны, что ими хочется поделиться с друзьями.
- Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но ему отказали. Тогда он отправился к своему другу Джорджу Лукасу, чтобы поделиться проблемой, на что тот сказал, что у него есть идея, как снять фильм про Джеймса Бонда, только лучше. Так на свет появился Индиана Джонс.
- Слонята сосут свой хобот, совсем как малыши соску.
- У индийских домохозяек хранится около 11 % мирового запаса золота. Это больше, чем резервы США, Швейцарии и Германии, вместе взятых.
- В 1982 году мужчине удалось тайно проникнуть в Букингемский дворец. Он полчаса ел чеддер и ходил по королевским покоям. Посидев на троне и выпив половину бутылки вина, он спокойно ушел.
- Во время сухого закона в США владельцы виноградников производили твердые концентраты виноградного сока, которые назывались «винные кирпичи». Чтобы не угодить в тюрьму, они должны были убедиться, что виноград не будет использован для приготовления вина. Поэтому концентрат продавали с предупреждающей надписью о том, что после растворения кирпича в воде ни в коем случае нельзя хранить раствор в темном прохладном помещении на протяжении 21 дня. Неплохая реклама, согласитесь?
- Жители села Калачи (Казахстан) страдают от странной сонной болезни. Люди чувствуют усталость и постоянную сонливость, а некоторые засыпают почти на целую неделю. Множество ученых проводили в селе исследования, но так и не выясняли, в чем причина этого удивительного явления.
- Яблоки, которые мы покупаем в магазинах, были собраны 6–12 месяцев назад. Перед тем как яблоки попадают на прилавок, их хранят в специальных холодильных камерах с низким содержанием кислорода, чтобы они не потеряли товарный вид.
- Существует серия «Разрушителей легенд», которую никто никогда не увидит. Создатели сделали чрезвычайно взрывчатое вещество из подручных материалов, а когда осознали возможные последствия, оперативно удалили серию и предупредили правоохранительные органы о том, что террористы могут использовать результаты этого эксперимента в своих целях.
- Атомы на 99,9999999 % состоят из пустого пространства. Если собрать всех людей и убрать из атомов пустое пространство, оставив только ядра, человечество было бы размером с апельсин.
- ВМФ США заменил старую систему управления подводными лодками контроллерами от игровой приставки Xbox 360. Благодаря этому новобранцы стали гораздо быстрее учиться управлять этим плавательным средством.
- Так с годами менялась форма бутылочек для кока-колы. Если смотреть слева направо, то хронология такова: первая бутылочка выпускалась в 1899-м, вторая в 1900-м, третья в 1915-м, четвертая в 1916-м, пятая в 1957-м, а шестая в 1986 году.
- Половина людей из тех, кто дожил до 65 лет, живы и сейчас. Это объясняется тем, что до XX века средняя продожительность жизни по всему миру составляла максимум 33–39 лет. Благодаря развитию медицины сейчас люди живут значительно дольше.
- Удивительно, но в человеческом пупке гораздо больше бактерий, чем в туалетной комнате. Ученые исследовали пупки 10 добровольцев и сравнили их с тропическими лесами: настолько много в них было микробов. Кроме того, почти 1 500 видов были не известны науке.
- Американскому кораблю Midway в конце вьетнамской войны пришлось сбросить за борт вертолеты стоимостью $ 10 млн, чтобы самолет с пилотом и членами его семьи смогли спастись и приземлиться на палубу.
- Мало кто знает, что натуральный цвет волос Элвиса Пресли — светло-русый. В молодости он перекрасил их в темный и запомнился поклонникам именно жгучим брюнетом.
- Водитель грузовика из Австралии пережил сердечный приступ и клиническую смерть, впал в кому на 12 дней, и тот в момент, когда его хотели отключить от аппаратов, внезапно очнулся. После счастливчику удалось выиграть в лотерею автомобиль стоимостью $ 17 тыс. Местная телекомпания была так впечатлена его везением, что решила снять о нем новостной сюжет. По задумке режиссера он должен был стереть на камеру защитный слой на лотерейном билете. Этот билет принес счастливчику $ 170 тыс.
- В начале XIX века кетчуп рекламировали как лекарственное средство от диареи и желтухи. Его даже производили в форме таблеток. Однако потом эту информацию опровергли, и кетчуп стали продавать просто как соус.
Фото на превью eastnews