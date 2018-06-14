Необычные факты о вашем теле, о которых почему-то молчат все, кроме нас

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Мы редко задумываемся о том, насколько интересный и уникальный у нас организм. Вы знали, что чувствовать вкус можно через пятку? Или что мужчины и женщины каждый день теряют примерно одинаковое количество волос?