Необычные факты о вашем теле, о которых почему-то молчат все, кроме нас

Мы редко задумываемся о том, насколько интересный и уникальный у нас организм. Вы знали, что чувствовать вкус можно через пятку? Или что мужчины и женщины каждый день теряют примерно одинаковое количество волос?

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку фактов об организме каждого из нас, о которых нам почему-то никто не рассказал.

  • Количество слюны, которое вырабатывается организмом, удивляет: за сутки ее выделяется столько, что хватило бы на бутылку объемом до 0,5 л, а возможно, и больше, потому что количество слюны зависит от пищи, которую вы едите в течение дня.
  • Кровеносных сосудов у человека около 160 млрд. Если растянуть их в одну линию, то полученной цепочкой, чья длина составит около 160 934 км, можно будет обернуть Землю по экватору 4 раза.
  • Наш пищеварительный тракт очень длинный. Так, длина толстой и тонкой кишки вместе с желудком составляет около 9 м (это высота 3-этажного дома). И очевидно, что большая часть длины приходится на кишечник: длина толстой кишки составляет 1,8 м, тонкой — 6,1 м.
  • Взрослые и дети сильно отличаются по своему строению. Главное отличие приходится на количество костей: у ребенка в среднем на 90–95 костей больше, чем у взрослого. Связано это с тем, что в процессе развития кости соединяются.
  • Чувствовать вкус наш организм может не только с помощью рта. Так, если смазать пятку луком или чесноком, то спустя примерно 1 час можно будет ощутить вкус продукта во рту.
  • Человек моргает примерно каждые 4 секунды — это около 15 раз в минуту. Путем нехитрых подсчетов выясняется, что в течение дня мы моргаем около 20 тыс. раз. Получается, что с закрытыми глазами в течение дня мы находимся примерно 1,5 часа.
  • Помимо слюны, во рту находятся еще и бактерии. Их там больше, чем людей на планете, — около 7,6 млрд.
  • Если бы была возможность сделать из глаза камеру, то ее разрешение составляло бы 576 Мп. Но мозг не смог бы хранить большое количество таких фотографий: его ресурсов хватит только на 2,5 млн Гбайт.
  • Если вы не совсем уверены в своем размере ноги, можно просто обратить внимание на свое предплечье. Его длина полностью совпадает с длиной стопы.
  • Ногти человека растут не так уж и медленно. Скорость роста ногтей на руках составляет примерно 3,47 мм в месяц, при этом быстрее всего процесс идет на среднем пальце. На ногах же ногти растут в 2 раза медленнее.
  • Ежедневно мы теряем огромное количество частичек нашей кожи. Их число может достигать 1 млн, потому что каждый час мы теряем от 30 до 40 тыс. чешуек. В связи с этим большая часть пыли, которая образуется у нас дома, состоит из кожи.
  • Не секрет, что мы должны поддерживать необходимое количество всех микроэлементов в нашем организме. Поэтому в норме железа в нас столько, что его количества хватило бы на то, чтобы сделать небольшой гвоздик весом в 4 г.
  • Бытует мнение, что волосы в большом количестве выпадают только у женщин, но это неправда. Ежедневно у женщин выпадает от 50 до 100 волос, а у мужчин — от 25 до 100.
  • У новорожденных глаза всегда либо серого, либо голубого цвета. В нашем организме есть специальные клетки — меланоциты, которые отвечают за секрецию белка меланина в необходимых местах, в том числе и в радужке глаз. Так как в утробе матери всегда темно, то и глаза у младенцев только серые или голубые, потому что меланоциты начинают свою работу только при наличии света. Это и объясняет тот факт, что нередко у детей изменяется цвет глаз в процессе роста.
  • Наши пальцы очень чувствительны и могут ощущать даже очень мелкие предметы. В качестве примера обратимся к Земле: если бы она была размером с палец, то, дотронувшись до нее, вы без труда смогли бы на ощупь узнать дом, машину, дерево.
  • Наш организм выделяет огромное количество тепла. Так, всего за 1 час мы выделяем столько же энергии, сколько и лампочка мощностью 100 Вт.

А знаете ли вы еще что-то интересное про наш организм?

Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru

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