Если вы верите, что сладости подзаряжают мозг и спасают от депрессии, нам есть чем вас удивить

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Временами чувствуете, что тормозите? Забываете важное? Причиной может быть обычный сахар. Он влияет на когнитивные способности и настроение больше, чем мы привыкли думать, а зависимость от него очень схожа с никотиновой.

AdMe.ru нашел интересные и свежие исследования о том, как сахар влияет на мозг, и эти знания помогут позаботиться о своем здоровье.

Сахар делает мозг медленным

Сахар ухудшает способность принимать решения. В 2017 году ученые изучили, как человек справляется с несложными задачами после употребления сахара. Глюкоза и сахароза снизили способность находить правильный ответ, особенно у тех, кто перед тестом несколько часов не ел. А вот фруктоза на способность решать задачи не повлияла. При этом испытуемые съедали не кусок торта. Им давали стакан подслащенного напитка, в котором было не больше 25 ккал. Сахар притупляет внимание, даже если его совсем немного. Если вам предстоит экзамен или собеседование, лучше не есть ничего сладкого. Потом отпразднуете.

Зависимость от сахара так же сильна, как и наркотическая

В исследовании 2017 года ученые утверждают, что нейрохимические изменения мозга после употребления сахара схожи с теми, что происходят после приема наркотиков. После отказа от сахара наблюдаются такие же признаки, как после отказа от опиума или никотина, в том числе тревога. Когда-то сигареты считались безвредными, пока наука не доказала обратное. Возможно, через 10 лет вред сахара для мозга будет так же очевиден, как сейчас вред сигарет для легких.

Сахар провоцирует депрессию

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 23 245 человек. Среди тех, кто потреблял больше сахара и подслащенных напитков, депрессия встречалась на 23 % чаще. Этот результат не зависел от образа жизни, наличия лишнего веса или заболеваний. Интересно то, что депрессию чаще обнаруживали у мужчин, а не у женщин. В группе риска — не только любители газировки: если выпивать 4 чашки кофе или чая в день и в каждую из них всыпать по 3 ч. л. сахара, получится примерно такой же эффект, как и от бутылки колы.

Жирные сладости хуже сахара

В 2017 году ученые выяснили, что сладкие продукты не очень влияют на увеличение веса и пищевую зависимость. Чего стоит бояться, так это комбинированных продуктов. Так, 55 % респондентов испытывали сильную тягу к жирным сладостям и только 5 % — к продуктам, в которых был лишь сахар. Чтобы рука не тянулась за очередным куском тортика, лучше выбрать менее жирный. Или купить мороженое. Например, в рожке из McDonald’s всего 4 г жира, у куска торта жирность может быть вдвое больше.

Сахар способствует разрушению нейронов

Исследования показали, что высокий уровень глюкозы в крови увеличивает риск деменции. Даже у тех, кто не болен диабетом. Когда человек часто ест сладости, уровень инсулина повышается. Это перегружает клетки. Так формируется устойчивость к раздражителю. Нужно больше сладкого, чтобы получить такое же ощущение радости. Когда клетки мозга становятся устойчивыми к инсулину, человек начинает терять память и дезориентироваться. Со временем это перерастает в болезнь Альцгеймера. Ее еще называют диабетом 3-го типа.

Как думаете, на сахаросодержащих продуктах через 10 лет будут размещать такое же предупреждение, как сейчас — на сигаретах?