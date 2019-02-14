Компания из Сомали придумала, как очистить улицы от пластика и обновить разрушенный город. Пример, достойный внимания

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Ежегодно в океан попадает около 10 млн тонн пластиковых отходов. Цифра ужасает и требует начать что-то делать с этим «еще вчера». Ахмед Абдулла из Могадишо, столицы Сомали, уже внес свой вклад в уменьшение количества пластиковых отходов. Кроме того, он сумел превратить свою идею в рабочую бизнес-модель.

AdMe.ru узнал, как в стране, сотрясаемой гражданской войной, заботятся об экологии.

После того как Ахмед Абдулла увидел в отходах на разрушенных улицах Могадишо перспективу экологичного бизнеса, он набрал команду добровольцев. Многие из них — это беженцы, измученные затянувшимся вооруженным конфликтом. Так в июне 2018 года образовалась компания с говорящим названием Green Plastic («Экологичный пластик»). Работники вышли на улицы города и стали собирать пластиковые бутылки, пакеты и обертки, чтобы вдохнуть в весь этот мусор новую жизнь.

Годы гражданской войны отпечатались на облике столицы Сомали. Под обстрелы попали многие сооружения — их крыши зияют дырами. Компания Green Plastic убивает одним выстрелом двух зайцев: собранный пластик сортируют и измельчают, а затем из него делают черепицу. Потом она превращается в крыши для полуразрушенных городских построек.

По словам одного из работников молодого предприятия Муслимо Аден Али, им платят 3 000 сомалийских шиллингов (это 5,18 доллара США) за каждый килограмм отходов, который они приносят. «Это хорошая работа, которая помогает нам зарабатывать на жизнь», — признается мужчина.

Так что, помимо экологического вопроса, Green Plastic также затрагивает и экономический — обеспечивает людей работой. Хотя, конечно, такой труд уж точно нельзя назвать легкой прогулкой. Кроме очищения города, предприятие закупает отходы пластика и у населения. А это неплохая денежная прибавка для местных жителей.