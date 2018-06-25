Чтобы выбрать в магазине качественное вино, не обязательно быть сомелье, главное — знать несколько простых правил

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По данным Института вина (Wine Institute), за год граждане Андорры выпивают по 56,9 литра вина (порядка 76 бутылок) на человека. Это внушительная цифра для многих звучит немыслимо, но стоит вспомнить, что во многих европейских странах развита культура винопития. Мы не призываем вас к регулярному употреблению крепких напитков, но все же считаем, что уметь выбирать качественные вина по доступным ценам никому не помешает. Ведь у каждого из нас бывают торжественные события, а хорошее вино — украшение праздничного стола.

Мы в AdMe.ru нашли 11 простых правил, которые помогут вам грамотно выбрать хорошее вино. Что самое важное, сделать это можно не выходя из магазина, а это очень удобно.

1. Маркировка вина

Если у производителя соблюдены все условия изготовления, то на бутылке будет присутствовать отметка об уровне национального контроля качества. Вот несколько примеров обозначений: для Франции — AOC, VDQS, VdP, VdT; для Италии — DOCG, DOC, IGT, VdT; для США — AVA: Varietal, Reserve, Meritage.

Как выбрать вино и не запутаться? Есть простое правило: чем ближе к букве «A» начинается название категории контроля качества, тем оно лучше. А из двух одинаково начинающихся категорий лучше будет то, название которого длиннее.

2. Не всех добавок стоит опасаться

Зачастую на этикетках можно встретить надпись, что в вине содержится диоксид серы (E220). Многих это настораживает, но стоит знать, что диоксиды содержатся практически в каждом напитке в небольшом количестве (всего 10 мг/л), так как это результат брожения продуктов. Однако если диоксид серы дополнительно не добавить в вино, то увеличатся расходы на хранение — придется создавать специальные хранилища с постоянным климатом, а это очень затратно и трудоемко. Разрешенный уровень Е220 в разных странах разный. К примеру, в Австралии разрешенная концентрация составляет 250 частей для сухих вин, а в США — 350 частей для всех видов вин. Однако если у вас через пару часов после умеренного потребления напитка заболит голова или живот, наверняка с количеством добавки переборщили.

3. Год производства имеет важное значение

Также при выборе хорошего вина смотрите год его урожая. По дате можно оценить свежесть вина. Вино некоторых сортов рекомендуется пить исключительно молодым. Например, если вы выбрали белое сухое вино «Совиньон-Блан 2010», то должны насторожиться: это вино долго не хранится. Но если написано, что это вино резервное или выдержанное, логично, что оно может быть постарше. С игристыми винами сложнее, год урожая на них пишется крайне редко. В той же провинции Шампань производители пишут на этикетке только выдающиеся года, то есть 2−3 года в десятилетие. Так что больше внимания стоит обращать на дату разлива или оформление бутылки.

4. Обратите внимание на сорт винограда

Желательно, чтобы на этикетке были указаны сорта винограда, из которых изготовили вино. Очень часто на дешевых винах пишут «из лучших сортов винограда». Но, скорее всего, это только остатки лучших сортов. Исключением является Франция — там не разрешено указывать, из каких сортов винограда сделано вино, вернее, не разрешается только для внутреннего производства, на экспорт это не запрещено.

5. Избегайте тепла и света

При выборе вина в магазине не берите бутылку, на которую падал прямой свет, бутылку с витрины или хранившуюся поблизости от батареи. Воздействие прямого света или тепла делает вкус вина прогорклым, лишают его свежести. Если вы купили вино заранее для специального случая, найдите дома темный шкаф, где вы сможете его хранить. Лучше, если это будет именно шкаф, а не холодильник, где свет зажигается каждый раз, когда вы открываете дверцу. Идеальное место — дно платяного шкафа. При этом главное — стабильность температуры.

6. Отдавайте предпочтение бутылкам, хранящимся в горизонтальном положении

Если вино закупорено натуральной пробкой, выбирайте то, что хранилось в горизонтальном положении. Это нужно для того, чтобы пробка все время смачивалась жидкостью и не рассыхалась. Иначе через трещины в пробке в бутылку может попасть кислород, вино начнет окисляться. Если пробка из пластика, вино можно хранить вертикально. Кроме того, вино не должно подвергаться колебаниям, ударам или вибрациям. Все это для него является своего рода стрессом и плохо влияет на его вкусовые качества.

7. Присмотритесь к уровню вина в области горлышка

Проверьте уровень вина в области горлышка. Если поставить бутылку вертикально, должно оставаться не более 2−3 см воздуха над поверхностью вина. Иначе в контакте с вином находится слишком большое количество кислорода, а это плохо сказывается на его вкусовых качествах.

8. Изучите форму тары оригинала

На первый взгляд может показаться, что у всех вин одинаковая тара, однако это далеко не так. Многие производители стараются дополнительно защитить себя и используют асимметричные бутылки, а также наносят на стекло какие-либо знаки. Если вы являетесь приверженцем определенной марки, вам стоит подробнее изучить информацию на сайте производителя обо всех фирменных знаках. Подделывать их, как правило, невыгодно и сложно. Особенно если речь идет о не очень дорогом вине. Лучше воздержаться от покупки недорогого вина в излишне «навороченной» бутылке. Ведь чем сложнее тара, тем она дороже. Получается, что большую часть средств производитель вложил в саму бутылку, а на ее содержимое потратил крайне мало. Так что, может, это и не подделка, но продукт весьма сомнительного качества.

9. Большое количество осадка должно насторожить

Прежде чем открыть бутылку с вином, направьте ее на свет и резко переверните вниз горлышком. Если появится много осадка, это должно насторожить. Хотя в дорогих выдержанных винах немного осадка и может быть, но он не должен покрывать все дно бутылки. И даже если он есть, то после взбалтывания очень быстро опускается на дно. Большое количество осадка, как правило, говорит о том, что напиток неправильно хранился или не соблюдалась технология производства.

10. Чем южнее страна-производитель, тем лучше

Виноград очень любит тепло и свет, поэтому чем южнее будет страна-производитель, тем лучше. Не бойтесь пробовать вина из Чили, Испании, ЮАР и Аргентины. А вот при выборе итальянских и французских вин, наоборот, стоит быть внимательнее. Вопреки общепринятому мнению о том, что европейское вино самое лучшее, в действительности его вкус сильно зависит от года урожая. Например, если сезон был дождливый, то виноград может быть кислым. Не случайно эксперты часто при анализе вина указывают его год.

11. Хорошее вино не обязательно стоит дорого

Относительно невысокая стоимость вина вовсе не значит, что оно обязательно будет плохим. Есть замечательные, открытые и легкие вина по 500 рублей. У многих крупных производителей есть свои бюджетные предложения, которым можно доверять. Они не сливают туда отходы, это просто такая тактика работы на рынке. При покупке вина стоимостью до 500 рублей не стоит отдавать предпочтение французским и итальянским, лучше обратить внимание на вина Нового Света (Чили, Аргентина), ЮАР, потому что там вероятность найти хорошее вино по приемлемым ценам выше.

На что вы обращаете внимание при выборе и покупке вина? Делитесь в комментариях!