Что такое «расписание да Винчи» и почему им пользовались многие гении?

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У гениальных людей, таких как Бенджамин Франклин, Айзек Азимов, Генри Форд, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, не было преимущества на старте. Многие известные писатели и ученые говорили, что все дело в дисциплине, а не в таланте или вдохновении. Эти люди знали, как правильно распоряжаться своим временем, благодаря чему успевали делать намного больше и качественнее, чем все остальные.

Но если говорить об особом расписании дня, то AdMe.ru стоит упомянуть того, кого можно назвать настоящим маэстро продуктивности.

Что такое «расписание да Винчи»?

Леонардо да Винчи был изобретателем, инженером, художником, музыкантом, скульптором, анатомом. Кажется, он занимался всем и во всем достиг успеха. Сам да Винчи писал, что для каждой работы есть лучшее и худшее время. Поэтому, помимо особого режима сна, о котором мы писали тут и тут, он следовал распорядку дня. Смысл «расписания да Винчи» прост: распределить дела в течение дня в определенном порядке и в то время, в которое их лучше всего выполнять. Это позволяет справляться с ними творчески, быстро и с удовольствием.

1. Утренняя рутина (5:00–8:00)

Первые мгновения утра являются наиболее важными, потому что они будут диктовать ход остального дня. Советы тут мало помогут, потому что у каждого свой темп пробуждения. Но главное — помнить, что важно пробудить тело (помогут физические упражнения), мозг (почитать что-то) и дать организму топливо (правильный завтрак).

2. Усиленная работа (8:00–12:00)

Да Винчи был мастером в том, чтобы пересиливать себя и уделять утренние часы фокусировке на одной вещи, не отвлекаясь. Поэтому он был в состоянии создавать уникальные произведения искусства и придумывать инновационные технологии. Первые часы после пробуждения должны быть посвящены самым важным задачам, потому что в это время мозг справляется с ними лучше и быстрее. Кроме того, сделав самую сложную работу вначале, вы не будете думать о ней весь оставшийся день. Совет 1: делите работу на отрезки от 10 до 40 минут (именно столько времени мы можем работать, не теряя концентрации).

делите работу на отрезки от 10 до 40 минут (именно столько времени мы можем работать, не теряя концентрации). Совет 2: отключите все внешние раздражители. Наденьте наушники, включите ритмичную музыку и скажите, чтобы вас не трогали какое-то время. Если потеряете фокус, то придется начинать заново, тратя лишнее время и силы.

отключите все внешние раздражители. Наденьте наушники, включите ритмичную музыку и скажите, чтобы вас не трогали какое-то время. Если потеряете фокус, то придется начинать заново, тратя лишнее время и силы. Совет 3: отдыхайте не более 10–20 минут (столько в среднем нужно времени, чтобы «перезагрузить» мозг).

3. Административная работа (14:00–16:00)

В послеобеденные часы заниматься чем-то серьезным будет сложно, но это идеальное время для любой административной и рутинной работы. Разберите почту, сложите документы, назначьте встречи, оплатите счета, закажите то самое кресло, которое вы себе присмотрели. Эти задачи не требуют усиленной работы мозга, но могут занять много времени, если делать их, например, под самый вечер.

4. Совещания и встречи (16:00–18:00)

К вечеру мозг начинает уставать, потому в эти часы стоит делать всю остальную менее трудную работу. Если верить дневнику Леонардо, то все встречи он назначал либо на 10 утра, либо на поздний вечер после 17:00. Так получается не тратить мозговую энергию впустую и избегать эмоциональных встрясок.

5. Спорт и мероприятия (18:00–21:00)

Спорт — это полезная и нужная разгрузка не только для тела, но и для психики. Лучше всего заниматься утром — до работы, но если не получается, то можно перенести занятия на вечер. По мнению экспертов, лучшие дни для тренировок — понедельник, среда и пятница. «Спорт для мозга» — это новые идеи. Их можно получить на мероприятиях, которые стоит посещать хотя бы 1–2 раза в неделю: лекции, тренинги, встречи, собрания. Все это поможет познакомиться с нужными людьми и не позволит топтаться на одном месте в развитии.

6. Отдых (21:00–05:00)

Многие люди того времени упоминали, что Леонардо был тем еще тусовщиком. Он любил банкеты, маскарады, шоу и часто отдыхал в шумных местах. Все потому, что понимал всю важность отдыха как средства психологической разгрузки. Необязательно ходить по тусовкам, но стоит посвящать хотя бы час вечернего времени своим любимым делам: видеоигры, чтение, сериалы. Или можно научиться чему-то полезному. Например, потренируйтесь в публичных выступлениях перед зеркалом. Когда вы станете президентом, вам это точно пригодится.

7. Планирование

Да, вы слышали это много раз: планируйте день заранее. Но, кажется, никто толком не объяснил, как это нужно делать. Планировать стоит в воскресенье, а не в понедельник. Это поможет разгрузить самый трудный день недели. Просто напишите задачи, которые нужно сделать, по пунктам от более сложных к менее сложным, не оставляя трудные дела на вечер. Преимущество жизни во Флоренции в эпоху Возрождения в том, что было меньше отвлекающих факторов. Но даже тогда Леонардо планировал каждый свой крупный проект. Записывая по пунктам каждый свой шаг.

И напоследок. Если вы искали план идеального и продуктивного дня, то вот он: