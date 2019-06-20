Что происходит с организмом, когда вы часто едите семечки (И правда ли, что они провоцируют аппендицит)

5 1

1

2.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сложно представить человека, который хотя бы раз в жизни не съедал за просмотром фильма гору семечек, оказавшись в итоге с головы до пят в скорлупе. Это лакомство по-настоящему уникально: кроме того, что семечки помогают поддерживать беседу и коротать время, они обладают высокой биологической ценностью, обскакав даже яйца и мясо, а калия в них в 5 раз больше, чем в апельсинах и бананах.

AdMe.ru решил разобраться, как именно влияет на наш организм самый популярный народный снек.

Укрепляют сердечно-сосудистую систему

Всего 50 г семечек удовлетворят суточную потребность организма в витамине Е — сильнейшем антиоксиданте. Витамин Е предотвращает развитие атеросклероза, помогая сохранять нормальную работу сердечной мышцы. Также сердцу и сосудам необходим магний, и в семечках он содержится в большом количестве — столько нет даже в ржаном хлебе. Семечки являются бесценным источником здоровых моно- и полиненасыщенных жиров, которые тоже благотворно влияют на здоровье сердца. Если съедать по 100 г этого снека каждый день, то можно предупредить не только атеросклероз, но и инфаркт миокарда, снизить уровень холестерина в крови.

Нормализуют кислотно-щелочной баланс

Семечки приводят в норму кислотно-щелочной баланс слизистых оболочек и желудка, благодаря чему их можно использовать как средство от изжоги.

Помогают сохранить молодость и красоту

Семена подсолнечника не уступают витаминным комплексам и биодобавкам: это кладезь витаминов А, Е, D и группы В, а также множества ненасыщенных жирных кислот. Поэтому неудивительно, что семечки нашли эффективное применение в косметологии. Они являются отличным средством, замедляющим процесс старения, благотворно влияют на зрение, состояние кожи, волос и ногтей, на репродуктивную систему. В подростковом возрасте семечки могут помочь избавиться от прыщей и акне.

Поддерживают тонус организма

Неважно, щелкаете вы семечки перед телевизором или же добавляете их в салат и другие блюда, они будут отлично поддерживать тонус всего организма. Кроме того, этот популярный снек нормализует жировой обмен и помогает сохранять в порядке нервную и эндокринную системы.

Успокаивают нервную систему

Процесс лузгания семечек можно сравнить с медитацией или перебиранием четок: нервная система успокаивается, восстанавливается душевное равновесие. Щелкая семечки, мы отвлекаемся от гнетущих проблем, быстрее выходим из депрессивных состояний, избавляемся от бессонницы и глушим тягу к сигаретам.

Калорийность

В 100 г семечек содержится почти 600 ккал. С одной стороны, это настоящая энергетическая бомба, позволяющая быстро восстановить силы, благодаря наличию магния в составе, также укрепить и нарастить мышечную массу во время занятий тяжелой физической работой. С другой стороны, съеденная за просмотром пары фильмов большая упаковка семечек весом 300 г приравнивается к дневной норме калорий, а это ощутимый удар по фигуре.

Противопоказания

Несмотря на огромную пользу, как и у любого другого продукта, у семечек есть свои противопоказания. Нельзя употреблять семена подсолнуха людям с язвой желудка, энтероколитом, подагрой, гастритом. Семечки усиливают выработку желчи, поэтому не стоит есть их и при желчнокаменной болезни. Также врачи не рекомендуют снек пожилым людям и страдающим болезнями суставов, так как от избытка жирных ненасыщенных кислот, которыми богаты семечки, суставные ткани воспалятся еще больше. И не стоит забывать про калорийность: людям, страдающим от ожирения, семечками лучше не злоупотреблять.

Осторожно: кадмий!

Существенный минус семечек подсолнуха — возможное наличие в них кадмия, который проникает в растения из почвы, воздуха и воды, наполненных отходами промышленных предприятий и вредными веществами из выхлопных газов. Накапливаясь, этот тяжелый металл вызывает в человеческом организме патологические процессы, особенно влияя на работу почек. Всего за пару лет ежедневное употребление отравленных семечек способно существенно подорвать здоровье даже физически крепких людей.

Зубы

Если регулярно грызть семечки зубами, то такое механическое воздействие чревато разрушением эмали, а также приводит к образованию трещин и развитию кариеса. Как правило, страдают передние зубы, так что «красота» станет заметна незамедлительно.

Аппендицит

Споры относительно того, провоцируют семечки подсолнуха аппендицит или нет, до сих пор не теряют актуальности. Несмотря на отсутствие достаточных оснований, некоторые врачи уверены, что воспаление аппендикса, вызванное употреблением семечек, возможно. Если есть этот снек вместе с шелухой и в большом количестве, то можно засорить желудок и кишечник. Как следствие, аппендицит становится вполне реален.

Зависимость от семечек

С точки зрения медицины, зависимости от семечек не существует. Однако определенное психологическое привыкание может возникнуть: мы расслабляемся, ни о чем плохом не думаем в процессе лузгания семечек. Это превращается в своего рода медитацию. Другими словами, щелкание семечек может войти в привычку, но конкретной зависимости они не вызывают.

Так есть или не есть?

Учитывая состав семечек, в котором в обилии присутствуют витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы, они приносят организму большую пользу. Но важно учитывать качество продукта (вспоминаем про кадмий) и не злоупотреблять количеством. Можно съедать не больше 50–150 г семечек в день и лучше не чаще 2 раз в неделю. Переизбыток даже самых полезных веществ может повлечь за собой проблемы со здоровьем. Лучше всего употреблять не жареные, а сырые семена, от соленых стоит полностью отказаться.