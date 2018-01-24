Новое исследование выявило, что подростковый период длится куда дольше, чем мы к тому привыкли
Пожалуй, подростковый период — один из самых интересных и непростых для каждого человека. До недавнего времени считалось, что он заканчивается в 19 лет. Однако последнее исследование ученых, опубликованное в журнале The Lancet, уверяет, что вступление во взрослую жизнь у большинства современных молодых людей происходит позже.
«В сегодняшнем мире молодые люди тратят больше времени на получение образования, позже вступают в брак и заводят детей. Переходный период от детства к взрослой жизни занимает больше времени, чем когда-либо прежде, поэтому возраст с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки».The Lancet
Несмотря на то что современные подростки начинают созревать гораздо раньше, чем предыдущие поколения (примерно с 10 лет против привычных в прошлом 14 лет), длится такой период дольше.
Так, авторы исследования обращают внимание на то, что мозг продолжает развиваться и после 20 лет, а зубы мудрости у многих не вырастают вплоть до 25 лет. Выходит, что тело подвергается биологическим изменениям раньше, но сам процесс замедляется.
Конечно, существует и такая проблема, как само нежелание молодежи взрослеть и брать на себя ответственность. Социолог Джен Маквариш считает, что взросление в меньшей степени связано с биологическими процессами организма и в большей зависит от социальных стандартов. Она считает, что поиски самого себя после 20 выглядят инфантильно и не следует затягивать с самореализацией.
А вот австралийские ученые, проводившие данное исследование, считают, что не стоит вмешиваться в естественный процесс взросления, по их мнению, обществу следует поддержать молодежь. Также они выразили мысль, что продление подросткового возраста на уровне социальной политики в странах поможет защитить права молодежи и помочь им на пути к взрослой жизни.
Так что если вам еще нет 25 лет, то смело можете называть себя подростком: к чему торопиться, если сама наука на вашей стороне?
А вы как считаете, действительно ли современная молодежь позже вливается в пучину взрослой жизни? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью pachecrissy/reddit.com