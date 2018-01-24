Новое исследование выявило, что подростковый период длится куда дольше, чем мы к тому привыкли

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Пожалуй, подростковый период — один из самых интересных и непростых для каждого человека. До недавнего времени считалось, что он заканчивается в 19 лет. Однако последнее исследование ученых, опубликованное в журнале The Lancet , уверяет, что вступление во взрослую жизнь у большинства современных молодых людей происходит позже.

«В сегодняшнем мире молодые люди тратят больше времени на получение образования, позже вступают в брак и заводят детей. Переходный период от детства к взрослой жизни занимает больше времени, чем когда-либо прежде, поэтому возраст с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки».

Несмотря на то что современные подростки начинают созревать гораздо раньше, чем предыдущие поколения (примерно с 10 лет против привычных в прошлом 14 лет), длится такой период дольше.

Так, авторы исследования обращают внимание на то, что мозг продолжает развиваться и после 20 лет, а зубы мудрости у многих не вырастают вплоть до 25 лет. Выходит, что тело подвергается биологическим изменениям раньше, но сам процесс замедляется.



Конечно, существует и такая проблема, как само нежелание молодежи взрослеть и брать на себя ответственность. Социолог Джен Маквариш считает, что взросление в меньшей степени связано с биологическими процессами организма и в большей зависит от социальных стандартов. Она считает, что поиски самого себя после 20 выглядят инфантильно и не следует затягивать с самореализацией.