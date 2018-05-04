9 советов, которые помогут справиться с аллергией и не глотать горстями таблетки

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Аллергия — одно из самых распространенных заболеваний. Около 20 % людей в мире страдают аллергическим ринитом, а 6 % имеют хотя бы одну пищевую аллергию. Если вы входите в число аллергиков, то наверняка знаете, как важно вовремя принять таблетку и обратиться к врачу. В этой статье мы расскажем, что еще поможет облегчить жизнь людям, страдающим от аллергии.

AdMe.ru даст вам несколько полезных советов, как жить с аллергией и не глотать горстями медикаменты.

1. Замените линзы очками

Если у вас плохое зрение и вы носите линзы, то лучше заменить их на очки. Аллергены могут попасть под саму линзу, а естественного увлажнения глаз не хватит, чтобы их смыть. Поэтому используйте антигистаминные капли, которые снимут воспаление и покраснение.

2. Промывайте нос и полощите горло

Ежедневно орошайте полость носа и рта физраствором или дистиллированной водой. Эта процедура облегчит дыхание, вымоет аллергены и уберет накопившуюся слизь.

3. Принимайте душ и стирайте одежду сразу по возвращении домой

На теле, одежде и обуви за день могут скопиться мельчайшие частички пыльцы. Они могут поддерживать вашу аллергию и дома. Поэтому, приходя с улицы, лучше сразу пойти в душ и как можно скорее постирать одежду. Если у вас аллергия на животных, то после общения с ними также следует принять душ и постирать одежду.

4. Сушите одежду дома

Сушить одежду на балконе, а уж тем более на улице — гиблое дело: аллергены оседают на ней и могут спровоцировать приступ, как только вы эту одежду наденете. Лучше купите комнатную сушилку для одежды.

5. Проветривайте комнаты после дождя

Проветривать помещение лучше после дождя или ночью, когда снижается количество пыльцы в воздухе. Максимальное количество пыльцы можно наблюдать утром, в ветреную погоду и перед грозой. Но если есть необходимость проветрить комнату в дневное время суток, то занавесьте окна или форточки влажной марлей или купите очиститель воздуха.

6. Присмотритесь к своей косметике

Шампунь с экстрактами меда и молока или гель для душа на травах могут спровоцировать приступ аллергии в период обострения. Поэтому тщательно изучайте составы косметических и уходовых средств. Не вся экокосметика одинаково полезна, а натуральные экстракты и вовсе могут навредить здоровью.

7. Используйте кондиционер в машине

При поездке на машине воздержитесь от открывания окон, лучше используйте кондиционер (а если есть возможность, то пользуйтесь им и дома). Сейчас существует большой выбор фильтров для кондиционеров, которые задерживают аллергены.

8. Полюбите влажную уборку

Ежедневная влажная уборка помогает снизить количество аллергенов в квартире. Паласы и ковры лучше убрать: в них скапливаются пыльца, шерсть, продукты выделений животных и живут пылевые клещи. А для пылесосов лучше использовать противоаллергенные фильтры.

9. Соблюдайте исключающую диету

Большинство людей, имеющих аллергию на пыльцу, остро реагируют на пищевые продукты, обладающие сходными характеристиками с пыльцевыми аллергенами. Развивается перекрестная аллергическая реакция. К примеру, людям с аллергией на пыльцу сорных трав не стоит употреблять мед, семена подсолнечника, томаты и цитрусовые. О том, какие продукты вам нельзя есть в период обострения, расскажет аллерголог-иммунолог на приеме.

А чем вы спасаетесь в период обострения аллергии? Поделитесь своими советами с миром, и, возможно, они облегчат чью-то жизнь.