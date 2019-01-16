9 проектов Илона Маска, которые еще недавно мы считали фантастикой

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Одни его называют гением современности, другие — Остапом Бендером XXI века. Неоспоримо то, что он очень необычный изобретатель. Илон Маск из года в год делает громкие заявления о том, что изменит наш мир. Некоторые из его проектов уже успешно реализованы, другие запланированы на десятилетия вперед.

AdMe.ru приглашает вас в удивительное путешествие. Мы попробуем увидеть будущее таким, каким его представляет Илон Маск.

1. Автопилот Tesla

Илон Маск неоднократно заявлял: будущее автомобилестроения за электрокарами. Они не представляют угрозы для экологии планеты, безопасны, а еще напичканы «суперумными» гаджетами. Одно из последних достижений — разработанный совместно с компанией Google автопилот. Изобретатель утверждает: теперь автомобилем управлять станет еще проще, ведь он сам может выбирать скорость и манеру езды в зависимости от дороги, автоматически менять полосы движения, а еще самостоятельно парковаться.

2. Проект Chicago Express Loop

В качестве экспериментальной площадки для нового вида общественного транспорта был выбран Чикаго. Там строят скоростной подземный тоннель, который соединит аэропорт О’Хара и центр города.

Протяженность пути составит 30 км. Такая транспортная система позволит проезжать это расстояние за каких-то 12 минут, а стоимость поездки будет составлять $ 20–25. Кабины рассчитаны на 16 человек с багажом. Интервал движения нового общественного транспорта — 30 секунд. Система тоннелей получит название Chicago Express Loop.

3. Вакуумный поезд Hyperloop

Еще одна затея Маска с общественным транспортом — Hyperloop. Это вакуумный поезд, который должен стать альтернативой обычным поездам, самолетам, автомобилям и кораблям, но в несколько раз быстрее всего перечисленного. По словам изобретателя, это нечто среднее между сверхзвуковым самолетом, рельсотроном и игрой в аэрохоккей. А проще говоря, капсула, которая передвигается в специальной трубе. Путь от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (561 км) будет занимать у пассажиров этого поезда около получаса.

Осенью прошлого года в Hyperloop Transportation Technologies показали первую в мире пассажирскую капсулу, ее максимальная скорость пока достигает 457 км/ч. И это не предел. На сегодняшний день уже построены несколько испытательных полигонов в США, проектом заинтересовались ОАЭ и Китай.

4. Создание киборгов

А точнее, соединение человеческого мозга и компьютера — вот основная задача Илона Маска и его компании Neuralink. Осуществляться это будет с помощью так называемого «нейронного кружева» — миниатюрных чипов, которые должны улучшить когнитивные способности человека. И в первую очередь речь идет о восстановительных процессах в мозге людей, перенесших инсульт, столкнувшихся с последствиями онкозаболеваний, а также о людях с врожденными болезнями. Устройства помогут восстановить память и двигательные функции, а со временем даже позволят обмениваться мыслями.

5. Космический туризм

Одна из причин, почему Илон Маск основал компанию SpaceX, — это задел на будущее в области космического туризма. Недавно изобретатель сделал заявление, что у него почти все готово для отправки первого туриста вокруг Луны. Имя счастливчика также уже известно — это японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Будущий космический путешественник позвал с собой и самого Маска, но тот пока не ответил на предложение.

6. Интернет в каждый дом

Илон Маск планирует вывести на орбиту более 4 000 спутников, чтобы обеспечить все население Земли доступом во Всемирную сеть. Кроме того, по его словам, такая система создаст космическую альтернативу всем ныне существующим видам интернет-связи. Стоит реализация проекта, по подсчетам, около $ 10 млрд. К слову, 1/10 расходов согласилась взять на себя компания Google, которая также стремится к абсолютному покрытию планеты интернетом.

7. Подводный автомобиль

Илон Маск в 2013 году приобрел легендарный автомобиль Джеймса Бонда Lotus Esprit из фильма «Шпион, который меня любил» почти за $ 1 млн. И каково же было разочарование ученого, когда оказалось, что функцией подводного передвижения эта машина вне съемочной площадки не обладает. Изобретатель решил, что обязательно исправит эту ошибку и создаст настоящий подводный автомобиль. Многие эту новость сначала приняли за шутку. Впрочем, в случае с Илоном Маском никогда нельзя быть на 100 % уверенным, когда он говорит серьезно, а когда шутит.

8. Колонизация Марса

Земли и неба американскому изобретателю мало. Маск планирует заселить Марс — он будет резервной площадкой для человечества на случай, если наша планета станет невозможной для дальнейшей комфортной жизни. Создание самостоятельной цивилизации с населением около 1 млн человек — конечная цель. На ее реализацию планируется потратить 40–100 лет. А в том, что желающие «переехать» будут, ученый не сомневается. Как минимум места и вакансии в ближайший век там найдутся для всех. Начать заселять Марс Илон Маск планирует в 2028 году.

9. Межпланетная валюта и интернет

Один из важнейших для предпринимателя талантов — умение предугадывать. Илон Маск делает ставку на космическую отрасль. Даже если речь идет о денежной системе и интернете. На сайте PayPal, одним из основателей которого ученый является, говорится, что финансовые операции между планетами компания готова взять на себя. Уже сейчас астронавты, населяющие космические станции, нуждаются в удаленных платежах по счетам на Земле, за музыку и электронные книги в космосе. А что будет, когда мы переселимся на Марс? Кроме того, PayPal Galactic планирует установить интернет между Землей и Марсом.

И это лишь те идеи, которые Илон Маск озвучил миру. А сколько еще у него задумок в голове — можно только догадываться. Всего пару десятков лет назад мало кто верил в электромобили. Сегодня же специалисты прогнозируют появление 125 млн электрокаров к 2030 году. А вы верите в воплощение таких фантастических идей в ближайшем будущем?