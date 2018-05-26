9 фактов, которые перевернут ваше представление о привычных вещах

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Более внимательное изучение самых обычных вещей может привести к неожиданным открытиям. Да, мы видели их сотни раз, но не догадывались об истинном предназначении. Мы брали их в руки, но использовали неправильно. В этой подборке вы найдете новую информацию о привычных предметах, которой непременно захотите воспользоваться в повседневной жизни.

Если вы пока не знаете, в чем заключается преимущество пива в коричневой стеклянной бутылке, то вот 10 интересных фактов о самых обычных вещах, которые AdMe.ru отобрал специально для вас.

1. Отверстия в наушниках Apple

Помимо необычной формы наушники Apple имеют в корпусе 4 отверстия разной формы. У каждого своя уникальная функция. Динамик направляет звук в ушную раковину, другие отверстия оптимизируют поток воздуха, что способствует улучшению акустики.

2. Отверстие в ручке сковороды

Отверстие в ручке сковороды сохранилось с тех времен, когда посуду подвешивали на крючки в стене. Но и сегодня оно может быть весьма полезным при правильном использовании. После помешивания блюда поместите лопатку в отверстие под углом 45°, и оставшийся на ее поверхности соус будет стекать прямо в емкость. А вам не придется задумываться о том, куда положить лопатку.

3. Маркировка на яйцах

В России маркировка яиц состоит из 2 знаков: Срок хранения:

«Д» (диетическое яйцо) — реализуется в течение 7 дней;

«С» (столовое яйцо) — реализуется в течение 25 дней.

«Д» (диетическое яйцо) — реализуется в течение 7 дней; «С» (столовое яйцо) — реализуется в течение 25 дней. Категория яйца в зависимости от его массы:

В (высшая категория) — не менее 75 г

«О» (отборное яйцо) — от 65 до 74,9 г;

1 (1-я категория) — от 55 до 64,9 г;

2 (2-я категория) — от 45 до 54,9 г;

3 (3-я категория) — от 35 до 44,9 г.

В странах Европейского союза маркировка включает 3 компонента: Метод производства:

0 — курицы гуляют на свежем воздухе, в их корм не добавляют антибиотики;

1 — курицы гуляют на свежем воздухе, в закрытом помещении 9 птиц на 1 кв. м;

2 — курицы живут в закрытом амбаре с опилками 9 птиц на 1 кв. м;

3 — птицы живут в клетках и не имеют возможности передвигаться.

0 — курицы гуляют на свежем воздухе, в их корм не добавляют антибиотики; 1 — курицы гуляют на свежем воздухе, в закрытом помещении 9 птиц на 1 кв. м; 2 — курицы живут в закрытом амбаре с опилками 9 птиц на 1 кв. м; 3 — птицы живут в клетках и не имеют возможности передвигаться. Код страны:

UK — Англия, DE — Германия, FR — Франция, ES — Испания и т. д.

UK — Англия, DE — Германия, FR — Франция, ES — Испания и т. д. Регистрационный номер фермы

4. Петля на фене

Если хранить фен в подвешенном состоянии и не допускать перегиба провода, ваш электроприбор прослужит значительно дольше. Отсутствует специальное крепление на стену? Не беда, почти любая модель имеет петлю для подвешивания, которую мало кто замечает.

5. Иконка часов на iPhone

Иконка приложения «Часы» на iPhone отображает реальное время и имеет подвижную секундную стрелку. Блестящая инновация должна была бы привлечь всеобщее внимание, но часто владельцы смартфонов ее просто не замечают. Люди привыкли к тому, что иконки приложений статичны.

6. Бумажные стаканчики с кетчупом

Многие из нас знают, как сложно обмакнуть гамбургер или картофель фри в маленький бумажный контейнер с кетчупом. Все потому, что мы неправильно его используем. Потяните края контейнера в разные стороны, чтобы изменить его форму, и вы получите небольшое блюдце. Макать еду в кетчуп станет намного удобнее.

7. Цифры на взлетно-посадочной полосе

Во всем мире взлетно-посадочные полосы обозначают парой цифр от 01 до 36. Эта маркировка соответствует магнитному курсу, на котором расположены полосы, и помогает пилотам безопасно управлять судном. Чтобы определить указатель курса, магнитный курс округляют до десятков и делят на 10.



Например, если взлетно-посадочная полоса имеет магнитный курс 77°, то на поле она будет обозначена цифрами 08. А так как любая полоса имеет два направления и разница между ними составляет 180°, то, соответственно, другой конец полосы будет обозначен цифрами 26 (08 + 18 = 26).



Нулевой курс заменяют курсом 360° и маркируют цифрами 36.

8. Крошечная ручка на горлышке бутылки с кленовым сиропом

Ручка на горлышке бутылок с кленовым сиропом такая крошечная, что использовать ее по прямому назначению невозможно. Так для чего она нужна? Ответ отсылает нас к тем временам, когда кленовый сироп хранился в больших 5-фунтовых глиняных сосудах. Что в пересчете составляет 2,3 литра. Ручка была более массивной и могла выполнять свои функции, но со временем превратилась в декоративный элемент, напоминающий о традиции.

9. Пиво в коричневых бутылках

Под воздействием солнечного света и тепла пиво теряет свои вкусовые качества. Вот почему производители разливают напиток в коричневые стеклянные бутылки, обладающие лучшими защитными функциями, чем их зеленые или прозрачные аналоги.

Какой из фактов удивил вас больше всего? Поделитесь в комментариях.