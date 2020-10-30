8 трюков с нашим телом, которые будут покруче фокуса с кроликом и шляпой

Чтобы стать фокусником, не нужно покупать ни шляпу, ни кролика. Достаточно изучить свое тело и понять, что оно таит много скрытых возможностей. Мы способны создать зрительные иллюзии благодаря особенностям своего зрения. И парализовать тело, просто обратившись к законам физики.

AdMe.ru проверил трюки на себе и предупреждает, что вам наверняка захочется их тоже повторить.

Услышать, как звучит собственный голос для окружающих

Наш голос для нас самих и для других людей звучит по-разному. Возможно, вы замечали, что в записи ваш голос отличается от того, как вы себя обычно слышите. Вот почему так происходит: Голоса других людей — это звуковые колебания, которые достигают нашего наружного уха лишь по воздуху и заставляют вибрировать барабанную перепонку. Среднее ухо передает вибрации в ушную улитку во внутреннем ухе, где они становятся импульсами, посылаемыми в мозг.

Наш собственный голос — это колебания, у которых сразу два пути, по которым они нами воспринимаются. Наш голос мы воспринимаем и по воздуху, и через кости черепа, которые вибрируют, когда мы говорим. Через кость звук проходит не так резво, как по воздуху, и из-за дополнительного сопротивления уменьшается частота сигнала.

Так как мы слышим свой голос и снаружи, и изнутри, он нам кажется более низким. Когда мы слышим свой голос на записи, нам он кажется иногда писклявым, потому что более низкочастотные звуковые колебания, проходящие через череп, нами теперь не воспринимаются. Чтобы услышать звук, проводимый черепом, можно надеть беруши и поговорить. Чтобы услышать свой голос таким, каким его слышат окружающие, достаточно приложить руки к ушам, как на фото. Например, таким методом пользуются актеры озвучки, чтобы контролировать свой голос. Поднимите руки к ушам. Держите ладони возле ушей, как на фото выше. Руки нужно прижать к голове перед ушами. Вместо рук можно использовать картонные листы или нечто подобное, что поможет создать звуковой барьер.

Сделать «клевер» языком

Некоторые люди способны устроить настоящее шоу, выкручивая по-разному свой язык. Например, актер Дэниел Рэдклифф может не только складывать язык в трубочку, но и скручивать его наподобие листа клевера (это сложное скручивание с несколькими изгибами). Дэниелу по силам создавать два и три излома. Есть данные о мастерах, которые умеют укладывать язык и в четыре изгиба. Стоит разобраться, все ли могут творить подобные чудеса или это врожденная особенность. Есть данные о способности сворачивать язык трубочкой. В 1940 году Алфред Стёртевант заметил, что примерно 70 % людей европейского происхождения умели складывать язык трубочкой, а оставшиеся 30 % не могли этого делать. Отсюда пошло мнение, что это генетическая врожденная особенность.

Теорию проверили на однояйцевых близнецах, ведь они имеют абсолютно идентичный набор генов. В исследовании 1950-х годов участвовали 33 пары близнецов. И у 7 пар способность скручивать языки не совпадала.

Алфред Стёртевант, увидев результаты нового исследования, признал свою ошибку. Но миф успел стать популярным.

Не так давно исследователь Джон Макдональд попросил 33 студента факультета биологии, которые не умели скручивать язык, ежедневно тренироваться. В итоге через месяц один студент научился крутить языком.

Поздороваться вулканским салютом

Герой «Звездного пути» Спок в исполнении Леонарда Нимоя сделал вулканский салют популярным трюком в 1960-х (первоначально это был религиозный жест). Это жест рукой с разведенными пальцами: мизинец и безымянный палец сдвинуты в одну сторону, указательный и средний — в другую. В фильме он означал «Живи долго и процветай» и «Окей». Жест известен тем, что некоторым людям трудно выполнять его должным образом. Даже актерам «Звездного пути» приходилось складывать пальцы за кадром и после поднимать руку в кадр с уже разведенными пальцами. А у актера Закари Куинто, который исполнил роль Спока уже в XXI века, вовсе не получалось сделать вулканский салют, и режиссер Джей Джей Абрамс предложил актеру склеить пальцы вместе. Есть мнение, что некоторые люди неспособны повторить движение за Споком из-за неподвижности сухожилий. Из всех пальцев безымянный реже применяется в одиночку, и им сепаратно двигать сложнее, чем остальными, так как у безымянного пальца сухожилия связаны с рядом расположенными пальцами. Обычно мы использует отдельно безымянный при игре на музыкальных инструментах и иногда при работе на клавиатуре (последите, а как у вас?). Есть и другие данные о возможных причинах того, что у человека не получается показать этот жест. Такое может быть при травме локтевого нерва, например из-за инфекции.

Исполнить танец живота

Это не магия и не колдовство, а упражнение из йоги. «Наули» — массаж внутренних органов живота круговыми движениями брюшных мышц. Можно научиться так делать самостоятельно, но все же лучше сначала потренироваться с педагогами. Для того чтобы сделать «наули», в первую очередь нужно научиться делать «вакуум». Это упражнение для мышц брюшного пресса, которое повышает тонус внутренней поперечной мышцы. Благодаря этому талия уменьшается. В йоге «вакуум» называется «уддияна бандха» — «брюшной замок».

При выполнении упражнения «вакуум» живот втягивается внутрь и вверх, под нижний край грудной клетки, за счет того, что легкие освобождаются от воздуха. И в этом состоянии нужно сокращать центральные и боковые мышцы живота. При этом руки могут быть на коленях, а поочередно перенося вес тела с одной руки на вторую, вы напрягаете мышцы.

Сделать несуществующую дыру в ладони

У человека бинокулярное зрение. Это дает простор для создания иллюзий. Но перед тем, как приступить к фокусам, стоит разобраться в том, какое зрение называют бинокулярным. Слово «бинокулярный» напоминает слово «бинокль», которое имеет латинские корни: binoculus значит «двуглазый». Получается, бинокулярное - это двуглазое зрение, то есть способность одновременно четко видеть изображение предмета обоими глазами.

Мы получаем изображение с обоих глаз, и дальше в игру вступает механизм под названием фузия: происходит слияние зрительных образов, которые возникают отдельно в каждом глазе. Благодаря тому, что люди обладают бинокулярным зрением, можно проделать трюк с «дырой» в ладони: Вам потребуется длинная трубка. Можно взять, например, рулон фольги или пищевой пленки. Правой рукой к правому глазу поднесите рулон. При этом держите оба глаза открытыми. Приложите левую руку к левой стороне трубки пальцами вверх и ладонью к себе. Увидьте, как сливаются изображения трубки и ладони. И в ладони вы увидите отверстие от трубки. Если эффект не проявил себя, подвигайте левой ладонью назад и вперед вдоль трубки.

Создать иллюзию летающего пальца

Еще одну зрительную иллюзию можно создать благодаря аккомодационному аппарату глаза — он позволяет глазу фокусировать изображение и приспосабливает к смене интенсивности освещения. Благодаря строению наших глаз, мы можем увидеть иллюзию летающего пальца. Вытяните руки вперед. Держите указательные пальцы друг напротив друга на расстоянии 2–3 см между ними. Смотрите между пальцами вдаль. Сделайте несколько попыток, если придется. В итоге вы увидите третий палец, который расположен словно между двумя указательными. Приближайте и отдаляйся указательные пальцы. Тогда сможете увидеть, как третий палец то укорачивается, то удлиняется. Ваши глаза фокусируются и на пальцах вблизи, и на изображении вдалеке одновременно. Эти различные визуальные сигналы отправляются в мозг и создают иллюзию.

Парализовать ногу гравитацией

Следующий трюк основывается на том, что у нашего тела есть центр тяжести. Это воображаемая точка, в которой сосредоточен наш вес (обычно в районе живота). Если мы переместим центр тяжести, то не сможем поднять ногу. Встаньте боком возле стены. Прижмите одну ступню к стене и соответствующую сторону головы. Попробуйте поднять ту ногу, которая не прижата к стене. Усомнитесь в том, что такое возможно, ведь нога не поднимается. Повторите эксперимент еще раз. Или два. Убедитесь в том, что такое возможно. В этом трюке вы переместили центр тяжести к стене, поэтому не можете поднять ногу, не переместив центр тяжести над ступнями.

Понять, гнусавите ли вы

Если, говоря, вы зажмете нос — и звук практически не изменится, то, скорее всего, вы не гнусавите. Если вы все-таки услышали, что голос получил новое звучание, значит вы обычно говорите через нос. В этом случае можно периодически выполнять несколько упражнений. Попробуйте помычать с закрытым ртом. А теперь зажмите нос, продолжая пародировать корову. Не выходит. Ведь мычание требует от нас выдоха через нос. Мычать не в нос не получится. Если периодически делать такое упражнение, можно научиться контролировать поток воздуха и осознавать, когда он проходит через нос. Ведь гнусавость речи зачастую бывает из-за того, что воздух проходит не должным образом: не через рот, а через нос.

Еще одно упражнение: периодически говорите, зажимая нос. Меняйте положение гортани и направление воздушного потока. Через некоторое время вы, возможно, поймете, как посылать воздух через рот.