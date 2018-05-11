8 привычных вещей, которые в космосе выглядят совершенно иначе

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Космос становится все более доступным для человечества. Теперь там летают не только ракеты и космические корабли, но и, к примеру, электромобиль Tesla. Возможно, через пару десятков лет уже мы с вами будем путешествовать по орбите. Однако нужно быть готовым к тому, что даже с самыми обыденными вещами, к которым мы привыкли, в космосе дела обстоят совершенно иначе: вода закипает в виде одного большого пузыря, а спать нужно в вертикальном положении.

AdMe.ru собрал 8 удивительных вещей, которые происходят в космическом пространстве.

1. Язык пламени превращается в шар

В космосе пламя огня будет не вытянутым вверх, а округлым, так как в невесомости отсутствуют легкие и тяжелые газы (а также сила тяжести), которые воздействуют на пламя и способствуют его разгоранию. Именно поэтому в космическом пространстве огонь равномерно расходится по сторонам и образует теплый шарик, который еще и очень быстро затухает.

2. Нельзя вскипятить чайник

Когда мы кипятим воду дома, мы можем увидеть, как при этом образуется много маленьких пузырьков. В невесомости же отсутствует конвекция, при которой нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают. Поэтому вода закипает только в том конкретном месте, где происходит нагрев. Именно там и появляется один большой пузырь.

3. Спать можно только пристегнувшись

Космические станции оборудованы специальной кабиной, внутри которой есть привязанный к стене вертикальный спальный мешок. Человек забирается в него, чтобы зафиксировать свое положение. Напротив мешка установлен ноутбук, и в случае бессонницы на нем можно посмотреть какие-то видео перед сном. Подушки и матрасы тут не нужны из-за отсутствия гравитации. Однако, несмотря на всю комфортабельность подобных условий, чаще всего астронавты спят по 6 часов в сутки, а не стандартные для Земли 8–9 часов.

4. Не стоит пить газировку

На Земле жидкость опускается на дно нашего желудка, а газы поднимаются вверх, отчего и происходит отрыжка. В невесомости же из-за отсутствия силы тяжести существует такое явление, как «влажная отрыжка» — когда из организма выходит не только воздух, но и жидкость. Именно поэтому космонавты не пьют газированные напитки.

5. Портится зрение

Возвращаясь домой из космического путешествия, астронавты часто жалуются на ухудшение зрения и развитие близорукости или дальнозоркости. Связано это с тем, что в условиях невесомости жидкость в организме стремится вверх и, накапливаясь, давит на сетчатку и стенку глаза, деформируя его естественную форму. Подобные изменения заметны у большинства космонавтов, и, к сожалению, чаще всего они необратимы.

6. Постоянно потеешь

В невесомости нарушается естественный процесс теплоотдачи (опять же, по причине отсутствия конвекции), и тело постоянно потеет в попытке охладиться. Кроме того, в невесомости пот не способен стекать с кожи и испаряться — он просто скапливается на поверхности тела. Поэтому во время физических нагрузок космонавты должны гораздо чаще протирать лицо специальным абсорбирующим полотенцем.

7. Не знаешь, когда хочется в туалет

За счет того, что в космосе отсутствует сила тяжести, астронавты не ощущают давления при наполнении своего мочевого пузыря. Поэтому они должны ходить в туалет с периодичностью раз в 2 часа. Когда же астронавты выходят в открытый космос и надевают скафандры, они обязаны носить подгузники.

8. Больше специй и никаких духов

В космосе со вкусовыми и обонятельными рецепторами человека происходят изменения. Вкус пищи приглушается, и она начинает казаться несоленой, неперченой или вообще безвкусной. Поэтому в еду для космонавтов всегда добавляют острые соусы и кладут больше приправ. Что же касается запахов, то их восприятие, напротив, обостряется: даже свежий аромат может показаться слишком сладким и вызвать головную боль у окружающих. Так что никаких парфюмов на космическом корабле!

Какие факты о космосе удивили вас больше всего? Делитесь с нами в комментариях.