8 ошибок в соцсетях, по которым можно узнать человека с низкой самооценкой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Соцсети уже давно не просто средство общения. Теперь по нашему поведению в них нас оценивают друзья, возможные партнеры и работодатели. Соцсети могут рассказать о каждом из нас гораздо больше, чем мы думаем. И речь идет не о наших мыслях и фото: по аккаунту человека легко можно понять его слабые стороны, страхи и комплексы, даже если своим поведением он пытается их скрыть.

Мы в AdMe.ru составили список моделей поведения в соцсетях, которые характерны в основном для людей с низкой самооценкой. Эти пункты помогут вам посмотреть со стороны на себя и свою френдленту.

1. Агрессия

Есть люди, которым не нравится все на свете. Раньше они обсуждали несовершенства мира в узком кругу, но с появлением соцсетей высказывают свое мнение публично. Теперь почти у каждого в друзьях есть человек, который вечно пишет обличительные посты и устраивает разборки в комментариях. Иногда непонятно, почему чужая жизнь вызывает у него такое недовольство. На деле подобные проявления агрессии нередко говорят о низкой самооценке. Человек, вечно недовольный другими, так же критично относится и к себе и не дает себе права на ошибку.

2. Публичное осуждение

Некоторые идут дальше и не просто ругаются в комментариях: они вывешивают на всеобщее обозрение фрагменты переписки с друзьями, репостят чужие записи, сопровождая их ядовитыми комментариями, или публично указывают другим на их ошибки. Такие люди замечают любые промахи и громко говорят о них не для того, чтобы кому-то помочь. Публичное осуждение для них — это возможность представить себя в более выгодном свете и способ почувствовать себя лучше. Вряд ли уверенный в себе человек будет заниматься подобными вещами.

3. Преувеличение достижений

Есть люди — настоящие звезды: каждый день они рассказывают, как идут вперед и добиваются успеха. Подробно расписывают ежедневные достижения, даже если это всего лишь утренняя пробежка. Куда бы они ни пришли, все взгляды обращаются на них, они сияют, блистают и озаряют собой мир. Правда, только в соцсетях. Такое бахвальство может показаться завышенной самооценкой, но на самом деле это, скорее всего, поиск признания. Уверенным в себе и психологически устойчивым личностям не нужно искать одобрения, чтобы хорошо себя чувствовать. Те, кто неуверен в себе, напротив, стараются предстать во всей красе перед каждым, чтобы их оценили.

4. Зацикленность на себе

По 5 селфи в день, детские фото с подписями, пропитанными самоумилением, посты-размышления о своей жизни и интригующие вопросы-ответы публике о себе. Когда заходишь на страницу такого человека, кажется, что он слишком зациклился на собственной личности. Он никогда не рассказывает ничего интересного или смешного, все посты — сплошное самолюбование. Но не спешите удивляться его эгоцентризму. Возможно, жизнь напоказ — единственное, что помогает ему чувствовать себя значимым и заметным. Подобными проявлениями нарциссизма страдают довольно много неуверенных в себе людей.

5. Большой контраст с реальностью

Вас может удивить, что этот юноша, такой агрессивный в соцсетях, в жизни хилый «ботаник» с тихим голосом. А девушка, громче всех ратующая за феминизм и свободу женщин, вечером безропотно исполняет все указания своего бойфренда. Радикальные взгляды, агрессия и излишняя активность в соцсетях очень часто не имеют ничего общего с реальностью. Для некоторых людей с низкой самооценкой виртуальная жизнь — это возможность создать параллельный улучшенный образ, в котором они хотели бы себя видеть. При этом, как правило, о своей реальной жизни такие люди молчат, предпочитают ставить на аватарки чужие фото или просто картинки, скрывая свою настоящую личность.

6. Скрытые аккаунты

Некоторые люди создают параллельные закрытые страницы. Там они собирают информацию, которую боятся показать окружающим. И часто в этой информации нет ничего криминального: это могут быть упражнения для похудения, непопулярная музыка, личные заметки или другие вещи, которые отражают реальную личность, но делают человека «немодным» в его собственных глазах. Такая конспирация и боязнь чужого мнения — признаки низкой самооценки. Стоит задуматься, почему вам настолько важно, что о вас подумают бывшие одноклассники, знакомые знакомых и другие не самые важные люди.

7. Иллюзия красивой жизни

Некоторым людям жизнь в соцсетях заменяет реальность. Они копят деньги, чтобы сходить в модное место и показать это публике. Выкладывают снимки из отпуска еще полгода после того, как вернулись. Они часами красятся и делают селфи, чтобы выложить в соцсеть еще одно фото. У незнакомых людей их аккаунты вызывают зависть. У знакомых — улыбку. Ведь ближайшее окружение понимает, что на этот двухнедельный отпуск в Испании они копили целый год, а квартире, где делаются красивые селфи, давно нужен ремонт. Подобное поведение — попытка отгородиться от реальных проблем и сделать вид, что все не так уж плохо, подпитывая самооценку лайками незнакомых людей.

8. Эпатаж

Это те самые друзья в ленте, которые подробно рассказывают о своих чувствах всему интернету, когда с кем-то расстаются, по три раза в месяц меняют статус на «все сложно», выкладывают хронику своих пьяных выходок или пишут заметки о смерти, депрессии и тщетности бытия. Их цель — не поделиться с миром чем-то полезным, а привлечь к себе внимание. Без лайков и комментариев они чувствуют себя ненужными и забытыми, поэтому продолжают удивлять публику все более странными вещами.

Соцсети и правда могут рассказать о нас больше, чем нам хотелось бы. А вы замечали подобные «симптомы» неуверенности у себя или своих знакомых?