8 неожиданных советов, которые дали нам стоматологи

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Хорошо, когда у вас в друзьях есть стоматолог. Правда же? Понятно, что бесплатно лечить он вас не будет, зато всегда может дать полезный совет и предупредить об опасностях, о которых мы даже и не задумываемся. А ведь здоровье зубов подчас зависит даже от самых незначительных мелочей.

В AdMe.ru, между прочим, тоже не были в курсе насчет таких подробностей. Зато теперь мы ни за что не будем по часу сидеть у монитора с кружкой кофе.

1. Нежелательно чистить зубы сразу после еды

Таким образом легко травмировать эмаль (особенно если использовать щетку с жесткой щетиной). Еда и напитки нарушают кислотно-щелочной баланс во рту и ненадолго смягчают зубную эмаль. Стоматологи рекомендуют приступать к чистке зубов не ранее чем через 30–40 минут после приема пищи.

2. Любители посещать бассейн находятся в зоне риска

Конечно, пользу занятий плаванием никто не отменял. Но проблема в том, что химикаты, используемые для обеззараживания воды в бассейнах, оказывают разрушительное действие на зубы. Американские ученые еще в 80-х годах прошлого века обнародовали результаты обследования состояния здоровья профессиональных спортсменов-пловцов, почти 40 % из которых страдали от повреждения зубной эмали. Что же делать? Постараться, чтобы вода из бассейна лишний раз не попадала в рот, а летом плавать в чистых природных водоемах.

3. Кофе нужно выпивать сразу, а не растягивать одну кружку на полчаса

Вспомните, как мы обычно пьем кофе или чай на работе. Наливаем полную кружку горячего напитка и цедим его маленькими глоточками, постоянно отвлекаясь то на разговоры с коллегами, то на сообщения в почте. В это время кофе (особенно если он с сахаром) усиленно трудится над разрушением эмали наших зубов. Поэтому с подобными напитками лучше расправляться в один присест.

4. Гинеколог не зря советует проверить зубы перед планированием беременности

Во-первых, кариес во рту — это открытый источник инфекции, которая из зубных тканей распространяется в десны, а оттуда по кровеносным сосудам проникает в плаценту и тело плода. Это чревато преждевременными родами и появлением на свет ребенка с серьезными врожденными заболеваниями. Во-вторых, не менее опасен и периодонтит, из-за которого может снижаться репродуктивная способность. Причем не только у женщин, но и у мужчин. Если же зачать ребенка все же получится, то он может родиться раньше срока или с маленьким весом.

5. Чистить зубы в душе или туалете не лучшая идея

Во время ухода за полостью рта желательно не отвлекаться на другие действия — это процесс, требующий отдельного подхода. А чтобы приучить детей чистить зубы в течение положенного времени, врачи часто рекомендуют во время чистки зубов включить их любимую песню. Она займет внимание малышей на 2–3 минуты (именно столько требуется, чтобы удалить образовавшийся налет и избавиться от вредных бактерий).

6. Фасоль может нанести больным зубам еще больший вред

Кто бы мог подумать, что обыкновенная фасоль может навредить зубам. Все дело в содержащемся в ней фитогемагглютинине — белке, который провоцирует активное деление клеток. При наличии незалеченного кариеса употребление фасоли может привести к появлению гранулемы — новообразования, которое развивается из тканей с инфицированными клетками. Риск, конечно, не особенно велик, но лучше сначала навести порядок в полости рта, а потом уже с чистой совестью есть блюда из бобовых.

6. Здоровье зубов связано с нашей памятью

Ученые заявили об этом после исследования, проведенного на группе из 273 добровольцев в возрасте от 55 лет. Люди, у которых не хватало зубов, чуть хуже запоминали информацию, зато отличались повышенной раздражительностью и склонностью к перепадам настроения. В результате было выдвинуто предположение, что утрата зубов уменьшает число посылаемых ими в мозг сенсорных сигналов. Именно поэтому стоматологи рекомендуют хвататься за любую возможность, чтобы сохранить зуб. Благо что современные технологии позволяют провести реконструкцию даже при наличии одного корня.

7. Прикус у ребенка может нарушиться из-за простуды

Конечно, пару-тройку раз в год болеть можно без особого риска. А вот частые простуды в раннем детстве могут вызвать проблемы с прикусом. Ребенок, у которого постоянно заложен нос, волей-неволей привыкает дышать ртом. Лицевой скелет в юном возрасте легко подвергается деформации, и в итоге нижняя челюсть может сместиться вперед. В этом случае стоматолог сначала порекомендует обратиться к лору и восстановить носовое дыхание. Иначе усилия, приложенные для исправления прикуса, могут оказаться напрасными.

8. Не стоит разгрызать льдинки в коктейлях и соглашаться на пирсинг языка

Привычка разгрызать лед (или постоянно щелкать орехи) нередко приводит к повреждению десен, а также к появлению сколов на зубной эмали. От таких грубых действий могут пострадать имеющиеся пломбы или коронки. То же самое и с пирсингом: металлическое украшение на языке — источник всевозможных механических повреждений зубов. Несложно догадаться, что стоматологи не советуют перекусывать бирки на одежде или разрывать зубами упаковки с едой. Лучше потратить пару минут на поиск подходящих для этого инструментов.

А у вас есть свои секреты по уходу за зубами? Готовы с нами поделиться?