7 проблем с организмом, о которых могут сообщать беспричинные синяки на теле

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Как быть, если синяки на коже появляются без причины, какова природа этого явления и стоит ли волноваться? AdMe.ru собрал мнения врачей о том, что именно может происходить в организме, если на коже часто появляются синяки. Обратите внимание и проконсультируйтесь со специалистом. Врач, который занимается такими вопросами, называется гематолог. Если синяки появляются, значит, капилляры сильно истончены. Что же на них влияет?

1. Прием медикаментов

Прием медикаментов, которые влияют на кровь, может привести к появлению слабовыраженных или сильных синяков. Чаще всего это антидепрессанты, анальгетики, противовоспалительные, железосодержащие и противоастматические препараты. Из наиболее известных лекарств, которые разжижают кровь и могут привести к образованию синяков, — аспирин, кавинтон и их аналоги. Если вы заметили связь между приемом препаратов и изменениями на коже, стоит обратиться к врачу. Возможно, придется временно прервать прием, чтобы исключить риск внутренних кровотечений.

2. Заболевания крови

Одной из возможных причин неожиданного появления синяков могут быть заболевания крови и сосудов. Варикоз, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения или грозный диагноз лейкемии — это всегда проблемы с кровообращением. Не откладывайте визит к доктору, если заметили и другие тревожные симптомы: боль и отек ног, кровоточивость десен, мелкие капиллярные точки на теле, носовые кровотечения.

3. Недостаток питательных веществ

Витамины, витамины! Мы следим, чтобы их в достаточном количестве получали дети, а о себе часто забываем. Внезапными синяками организм показывает нам: ему не хватает важных элементов. Так, В12 участвует в кроветворении, витамин К ответственен на свертываемость, а витамин С играет одну из первых скрипок в образовании новых тканей, без него сосуды становятся хрупкими. Еще один важный витамин — Р. Без него не вырабатывается коллаген и истончаются стенки сосудов, а это значит, что помимо синяков ухудшается и состояние кожи — совсем не радостная картина. Элемент, баланс которого просто необходим организму, — железо. Его переизбыток, как и недостаток, влияет на капилляры. Не спешите проводить искусственную витаминизацию, для начала проверьте рацион и сдайте анализы на дефицит витаминов. Источник витамина Р — свежий зеленый чай, яблоки, тыква и чеснок. Витамин К в бананах, яйцах, орехах и жирной рыбе. В12 — говяжья печень, рыба, сыр, зеленый салат.

4. Силовые тренировки, подъем тяжестей

Поднятие тяжестей — вторичная причина появления синяков. Это значит, что капилляры уже слабые, а физические нагрузки «завершают картину». Тем не менее слишком сильные нагрузки могут спровоцировать разрыв и вполне здоровых капилляров. Например, силовые упражнения, к которым вы не готовы. Такие синяки могут появиться даже у детей: неподъемные школьные рюкзаки — реальность нашего времени. Считается, что синяки из-за перенапряжения мышц не опасны, но они свидетельствуют от том, что вы берете нагрузку не по силам.

5. Гормональные сбои

Гормональные «качели» — одна из довольно частых причин появления синяков. Они возникают, если эстрогена в организме недостаточно. Такая ситуация возможна при менопаузе, приеме гормональных препаратов, беременности. Недостаток эстрогена значительно ослабляет сосуды, а стенки капилляров можно повредить практически без усилий.

6. Возрастные изменения

Грустная, но естественная причина, о которой говорят врачи, — это возрастные изменения организма, так называемый износ капилляров. Сосудистая система ослабляется, потому что с возрастом снижается эластичность тканей. Стоит заметить, что подобные «возрастные» синяки появляются преимущественно на ногах. Но все-таки они возникают от незначительных ударов, на которые молодая кожа просто «не обратила бы внимания».

7. Сахарный диабет