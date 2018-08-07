6 сумасшедших экспериментов, с помощью которых ученые собираются вернуть динозавров к жизни

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Клонирование животных становится привычным делом. Постепенно ученые берутся за вымершие виды, мечтают вернуть к жизни мамонта и неандертальца. Но как насчет динозавров? Фильм «Парк юрского периода» совершил революцию в мире науки: появились международные проекты для изучения останков и ДНК древних ящеров, в 4 раза выросло число палеонтологов. Всеми двигал интерес и желание дать окончательный ответ на вопрос о том, возможно ли клонировать тех, кто жил на Земле за 60 млн лет до появления человека. С начала 2000-х годов мнения ученых разнятся. Скептики простились с детской мечтой: даже владея подобной технологией, люди вряд ли воспользуются ею для воссоздания динозавра, которому нет места в современном мире. Но есть и те, кто мыслит иначе.

AdMe.ru вкратце объясняет, как ученые надеются оживить древних ископаемых в ближайшем будущем и о каких результатах можно говорить уже сегодня. Посвящается всем, кто мечтал увидеть живого тираннозавра, — не отчаивайтесь, надежда еще есть.

6. Вычисляем нужную комбинацию генома, подбираем похожие гены и создаем подобие существа

Есть метод, позволяющий воссоздать реальный облик вымерших существ, сравнив их скелеты с останками нынешних родственников. Получив 3D-модель древнего организма, можно предположить, какие гены подарили ему ту или иную физическую особенность: размер головы, длину хвоста или наличие перьев. В будущем появится возможность вычислить, какими генами ближайших родственников можно дополнить ДНК древнего существа. Правда, в результате получится не совсем клон, а скорее новый вид животного, внешне похожий на вымершего предка. Уже сейчас: Согласно последним результатам анализа древних останков по вышеуказанному методу, динозавры совершенно не похожи на тех существ, что нам показывали в школе. Так появилась выставка максимально реалистичных скульптур ящеров: большие и маленькие, покрытые цветными перьями, танцующие и принимающие песчаные ванны — больше похожие на современных птиц, чем на рептилий. А вот метод дополнения генома чужими генами используется в проекте ученых Гарварда по воскрешению мамонтов.

5. Редактируем гены курицы, чтобы превратить ее в крошечного Ти-рекса

Палеонтолог Джек Хорнер убежден, что простого цыпленка легко превратить в подобие динозавра. Дело в том, что курицы и индейки являются ближайшими родственниками легендарного Ти-рекса. Остается лишь немного поколдовать над ДНК, и выносить яйцо с необычным эмбрионом сможет обычная наседка, а «птенец» получит иммунитет для жизни в современной экосистеме.

Но скептики предупреждают: даже если в будущем вылупится существо, внешне похожее на динозавра, оно всегда будет прежде всего цыпленком, а не древним видом ящеров. Уже сейчас: Существует способ активировать у птиц те гены, благодаря которым на клюве вновь вырастают острые зубы, развиваются привычные для динозавра хвост и лапы. Так ученые постепенно редактируют ДНК курицы, программируя эмбрион развивать части тела, которые были у древних ящеров.

4. Клонируем существо из сохранившегося образца ДНК, как в фильме «Парк юрского периода»

Когда появился фильм «Парк юрского периода», возможность клонировать динозавра, имея образец крови, казалась невероятно перспективной. В 2007 году удалось извлечь белок коллагена из костей тираннозавра и прочесть фрагменты его ДНК, а двумя годами позже выделили белки из костей брахилофозавра возрастом 80 млн лет. Сегодня известно, что приблизительно через 521 год после смерти организма начинается деградация ДНК, а спустя 1,5 млн лет оставшиеся фрагменты становятся так коротки, что ДНК уже невозможно прочитать. Но остается крошечный шанс обнаружить целиком сохранившийся геном или разработать технологию для восстановления ДНК вне зависимости от ее возраста. Поэтому мы с интересом наблюдаем за исследованиями Мэри Швайцер, которая охотится за геномом динозавров и верит в лучшее. Уже сейчас: Барбра Стрейзанд клонировала любимую собаку Сэмми и живет с двумя ее клонами. Подобная услуга стоит от $ 50 тыс. Несмотря на высокую цену, коммерческое клонирование становится популярным.

Мировое сообщество осуждает эти эксперименты, требуя отказаться от использования животных в качестве «суррогатов»: они против воли вынашивают чужие эмбрионы и подвергаются опасной гормональной терапии. Вместо этого можно развивать прототипы «искусственной матки», в которых так остро нуждается и сам человек.

3. Постепенно воскрешаем исчезнувших животных и используем их ДНК, чтобы повернуть эволюцию вспять

Эта идея напоминает машину времени: сначала клонировать или создать подобия тех, чья ДНК сохранилась в целостности, затем использовать гены этих существ для дальнейшей работы. И, возможно, создать дивный новый мир, подобный тому, что существовал миллионы лет назад. Современные технологии позволяют вернуть к жизни недавно исчезнувших животных и птиц. Для успеха требуется неповрежденная ДНК, чей возраст не превышает 500 тыс. лет, суррогатная мать из числа живых близких родственников, подходящая экосреда для развития организма и немного удачи. Уже сейчас: Удалось «воскресить» пиренейского козерога, но клон прожил несколько минут и погиб из-за проблем с легкими. Именно он подарил надежду воссоздать животный мир, уничтоженный человеческой цивилизацией.

Сегодня ученые из Гарварда под руководством генетика Джорджа Черча пытаются воскресить шерстистого мамонта с помощью генов современных слонов. Фактически это создание нового генома вручную. Полученное животное не будет точной, но похожей копией мамонта. Среди других претендентов на возвращение в мир живых — белые носороги, странствующий голубь, вересковый тетерев и те, кто находится на грани исчезновения, например мечехвосты и американский хорек.

2. Ищем неизвестные формы жизни на нашей планете, чтобы изучать механизмы и функции генов, создавать новые виды и воскрешать старые

Зоолог Боб Мэй считает, что вместе с нами на Земле живет почти 9 млн форм жизни и 80 % этих организмов до сих пор не изучены наукой. Примерно 86 % неизвестных видов обитают на суше, больше 91 % — под водой. Понадобится как минимум 480 лет, чтобы обнаружить их. Возможно, исследования новых форм жизни расскажут больше о том, как текла эволюция, что происходило с ДНК разных организмов, и даст больше генетических материалов для научных исследований. Уже сейчас: Наблюдения за дикой природой дают новые загадки для науки. Например, изучение ДНК осьминогов породило версию о том, что этот вид моллюсков не мог появиться на нашей планете, потому что их развитие происходит по пути, не свойственному никому больше на Земле. Другая их особенность — большое число «прыгающих» генов, благодаря которым осьминоги редактируют собственную РНК в течение жизни, чтобы адаптироваться к новым условиям. Конечно, осьминоги тоже земляне, но их гены не так просты и, возможно, научат нас не только возвращать к жизни умерших животных, но и сохранять популяцию живых.

1. А что, если взять и разморозить тех, кто попал в плен вечной мерзлоты?

Оживить сложный организм, лишь разморозив его, пока невозможно. Этот вопрос изучает криобиология. Хотя некоторые существа способны несколько дней прожить в состоянии спячки, будучи замороженными. На текущий момент ученые не разработали способ, который поможет запускать жизненные процессы в организме, который был долгое время подвержен низким температурам. Уже сейчас: Загадкой для науки стали черви из Якутии, замерзшие 40 тыс. лет назад в районе вечной мерзлоты. Недавно они воскресли благодаря ученым: лед растопили, и черви ожили. Пока сложно сказать, как пройдет их адаптация к современному миру: появились новые бактерии и вирусы, с которыми эти черви никогда не сталкивались. Это проблема, о которой предупреждают любителей криогеники, которые надеются заморозить себя сегодня, чтобы ожить в далеком будущем.