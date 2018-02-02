6 хитростей, благодаря которым шея никогда не выдаст ваш возраст

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Шея стареет в первую очередь. Это факт. Кожа здесь тоньше, чем на других частях тела, и содержит меньше сальных желез, поэтому она быстро теряет упругость и эластичность. К счастью, с возрастными изменениями можно бороться, причем весьма эффективно.

AdMe.ru собрал для вас популярные советы, которые помогут предотвратить старение и дольше сохранить кожу шеи молодой.

1. Регулярно увлажняйте кожу

На первый взгляд это кажется очевидным, но многие почему-то забывают о том, что шею, как и лицо, нужно регулярно увлажнять. Не обязательно покупать специальное средство, с этой задачей прекрасно справится крем для лица. А вот наносить его нужно правильно: плавными движениями снизу вверх. Нелишними будут и другие косметические процедуры, которые мы привыкли проделывать с лицом. Например, кожа шеи также нуждается в регулярном отшелушивании. Стоит, однако, иметь в виду, что для этого лучше выбрать деликатные средства. Например, вы можете использовать в качестве скраба смесь овсяных хлопьев с йогуртом. Это поможет удалить омертвевшие клетки и вместе с тем не повредить нежную кожу шеи.

2. Откажитесь от массивных украшений

Тяжелые бусы, ожерелья и кулоны растягивают нежную кожу шеи, поэтому их лучше надевать только по особым случаям. По этой же причине стоит отказаться от синтетических водолазок с тесным воротом.

3. Включите в свой рацион продукты, богатые витамином C и жирными кислотами

Витамин C способствует выработке коллагена, который, в свою очередь, обеспечивает упругость и эластичность кожи. Поэтому в свой рацион желательно включить побольше цитрусовых, томатов и ягод. Полезными будут и продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 и омега-6: оливковое масло, жирная рыба, орехи, авокадо. Они помогают увлажнять кожу «изнутри», да и в целом незаменимы для здоровья.

4. Не перебарщивайте с парфюмом

В духах и туалетных водах содержится спирт и всевозможные отдушки, которые сушат кожу и тем самым снижают ее эластичность. Если вы привыкли обновлять парфюм в течение дня, лучше наносить его только на запястья.

5. Следите за осанкой

Во-первых, неправильная осанка может стать причиной возникновения болей в шее и головных болей. Во-вторых, из-за постоянно согнутой головы на шее появляются морщины, «разгладить» которые впоследствии будет крайне сложно. Еще один враг красивой шеи (и хорошей осанки тоже) — мобильный телефон. Многие держат его ниже уровня глаз, когда читают или смотрят что-то с экрана, что тоже способствует возникновению складок на шее. Так что выше нос!

6. Делайте зарядку

Существует множество упражнений для поддержания мышц шеи и нижней части лица в тонусе. Вот примеры некоторых из них.

Подвигайте нижнюю челюсть вперед-назад.

Вытяните губы трубочкой (в форме буквы «О») и подержите так на протяжении 5 секунд. Повторите несколько раз. Затем проделайте то же самое, произнося звук «И».

Сядьте прямо, положите правую ладонь на лоб. С силой надавите лбом на ладонь, не наклоняя голову. Удерживайте эту позицию 10 секунд.

Сядьте прямо, положите руки за голову и надавите на них затылком, не наклоняя голову назад. Удерживайте эту позицию 10 секунд.

Сядьте прямо. Наклоните голову назад и откройте рот. Попытайтесь достать нижней губой до верхней, не смыкая при этом зубы. Повторите несколько раз.