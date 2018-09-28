30 сленговых выражений из английского языка, которые полезно знать каждому

В русском языке есть уйма выражений, способных свести с ума иностранцев, которые не знают их значений и могут только перевести идиомы дословно. У англичан подобных выражений тоже немерено, и они часто используют их в повседневной речи.

Чтобы при общении с иностранцами на английском языке вас не сбил с толку вопрос «Тебе нужен лифт?» или выражение «сахарное пальто», мы в AdMe.ru выбрали для вас 30 популярных сленговых выражений.

  • Spill the tea — сплетничать.
  • For a song — даром, за бесценок.
  • Strike oil — добиться успеха, получить внезапную прибыль.
  • Monkeyshines — подозрительное поведение.
  • Chicken sleeping — когда ты засыпаешь в маршрутке и голова начинает болтаться из стороны в сторону.
  • Hammy — неопытный и переигрывающий актер.
  • Week of Sundays — целая вечность.
  • Ear-basher — на британском английском означает болтливого человека. В американском английском есть свой аналог этого выражения — ear-bender.
  • Microwait — очередь, которая образуется у офисной микроволновки из-за того, что в обеденный перерыв всем нужно разогреть еду.
  • Let one’s hair down — отпустить ситуацию, перестать заморачиваться.
  • Skinny love — когда два человека нравятся друг другу, но стесняются в этом признаться.
  • Killin it — делать что-то очень хорошо.
  • Easy come, easy go — если что-то хорошее дается легко, его так же легко можно отнять.
  • Drive somebody nuts — сводить кого-то с ума.
  • No cap — аналог фразы «скажи честно», используется в речи перед каким-нибудь серьезным вопросом.
  • Red flag — аналог нашего выражения «первый звоночек», предпосылка к возникновению той или иной ситуации.
  • Goof off — заниматься ничем, плевать в потолок.
  • Sugarcoat — приукрашивание действительности, попытка «подсластить пилюлю».
  • Do you need a lift? — Тебя подбросить?
  • Pour cold water on — испортить праздник.
  • Open a can of worms — аналог выражения «разворошить осиное гнездо», сделать своими действиями только хуже.
  • Spread too thin — работать над несколькими проектами одновременно и чувствовать усталость из-за напряженной работы в подобном режиме.
  • Dressed to the nines / to the teeth — аналог фразы «одетый с иголочки».
  • Put on the dog — пускать пыль в глаза, стараться показать что-то лучшим, чем оно есть на самом деле.
  • Go-by — игнорировать. Give someone the go-by — игнорировать кого-то.
  • Blow hot air — выпендриваться, утверждать что-то без доказательств.
  • Fat chance — аналог «вряд ли», слабая надежда на успех.
  • Emojency — образовано от emergency и emoji, описывает ситуацию, в которой вам срочно нужен подходящий по смыслу эмодзи, но вы никак не можете его найти.
  • Kanak attack — чувство лени, появляющееся после того, как плотно поел.
  • Butter bread on both sides — жить на широкую ногу.

Если вы знаете, какие еще сленговые выражения часто используют англичане, поделитесь ими с нами в комментариях!

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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5 Комментарии
  • 28 сентября 2018
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