30 сленговых выражений из английского языка, которые полезно знать каждому
В русском языке есть уйма выражений, способных свести с ума иностранцев, которые не знают их значений и могут только перевести идиомы дословно. У англичан подобных выражений тоже немерено, и они часто используют их в повседневной речи.
Чтобы при общении с иностранцами на английском языке вас не сбил с толку вопрос «Тебе нужен лифт?» или выражение «сахарное пальто», мы в AdMe.ru выбрали для вас 30 популярных сленговых выражений.
- Spill the tea — сплетничать.
- For a song — даром, за бесценок.
- Strike oil — добиться успеха, получить внезапную прибыль.
- Monkeyshines — подозрительное поведение.
- Chicken sleeping — когда ты засыпаешь в маршрутке и голова начинает болтаться из стороны в сторону.
- Hammy — неопытный и переигрывающий актер.
- Week of Sundays — целая вечность.
- Ear-basher — на британском английском означает болтливого человека. В американском английском есть свой аналог этого выражения — ear-bender.
- Microwait — очередь, которая образуется у офисной микроволновки из-за того, что в обеденный перерыв всем нужно разогреть еду.
- Let one’s hair down — отпустить ситуацию, перестать заморачиваться.
- Skinny love — когда два человека нравятся друг другу, но стесняются в этом признаться.
- Killin it — делать что-то очень хорошо.
- Easy come, easy go — если что-то хорошее дается легко, его так же легко можно отнять.
- Drive somebody nuts — сводить кого-то с ума.
- No cap — аналог фразы «скажи честно», используется в речи перед каким-нибудь серьезным вопросом.
- Red flag — аналог нашего выражения «первый звоночек», предпосылка к возникновению той или иной ситуации.
- Goof off — заниматься ничем, плевать в потолок.
- Sugarcoat — приукрашивание действительности, попытка «подсластить пилюлю».
- Do you need a lift? — Тебя подбросить?
- Pour cold water on — испортить праздник.
- Open a can of worms — аналог выражения «разворошить осиное гнездо», сделать своими действиями только хуже.
- Spread too thin — работать над несколькими проектами одновременно и чувствовать усталость из-за напряженной работы в подобном режиме.
- Dressed to the nines / to the teeth — аналог фразы «одетый с иголочки».
- Put on the dog — пускать пыль в глаза, стараться показать что-то лучшим, чем оно есть на самом деле.
- Go-by — игнорировать. Give someone the go-by — игнорировать кого-то.
- Blow hot air — выпендриваться, утверждать что-то без доказательств.
- Fat chance — аналог «вряд ли», слабая надежда на успех.
- Emojency — образовано от emergency и emoji, описывает ситуацию, в которой вам срочно нужен подходящий по смыслу эмодзи, но вы никак не можете его найти.
- Kanak attack — чувство лени, появляющееся после того, как плотно поел.
- Butter bread on both sides — жить на широкую ногу.
Если вы знаете, какие еще сленговые выражения часто используют англичане, поделитесь ими с нами в комментариях!
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru