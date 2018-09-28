30 сленговых выражений из английского языка, которые полезно знать каждому

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В русском языке есть уйма выражений, способных свести с ума иностранцев, которые не знают их значений и могут только перевести идиомы дословно. У англичан подобных выражений тоже немерено, и они часто используют их в повседневной речи.

Чтобы при общении с иностранцами на английском языке вас не сбил с толку вопрос «Тебе нужен лифт?» или выражение «сахарное пальто», мы в AdMe.ru выбрали для вас 30 популярных сленговых выражений.

Spill the tea — сплетничать.

For a song — даром, за бесценок.

Strike oil — добиться успеха, получить внезапную прибыль.

Monkeyshines — подозрительное поведение.

Chicken sleeping — когда ты засыпаешь в маршрутке и голова начинает болтаться из стороны в сторону.

Hammy — неопытный и переигрывающий актер.

Week of Sundays — целая вечность.

Ear-basher — на британском английском означает болтливого человека. В американском английском есть свой аналог этого выражения — ear-bender.

Microwait — очередь, которая образуется у офисной микроволновки из-за того, что в обеденный перерыв всем нужно разогреть еду.

Let one’s hair down — отпустить ситуацию, перестать заморачиваться.

Skinny love — когда два человека нравятся друг другу, но стесняются в этом признаться.

Killin it — делать что-то очень хорошо.

Easy come, easy go — если что-то хорошее дается легко, его так же легко можно отнять.

Drive somebody nuts — сводить кого-то с ума.

No cap — аналог фразы «скажи честно», используется в речи перед каким-нибудь серьезным вопросом.

Red flag — аналог нашего выражения «первый звоночек», предпосылка к возникновению той или иной ситуации.

Goof off — заниматься ничем, плевать в потолок.

Sugarcoat — приукрашивание действительности, попытка «подсластить пилюлю».

Do you need a lift? — Тебя подбросить?

Pour cold water on — испортить праздник.

Open a can of worms — аналог выражения «разворошить осиное гнездо», сделать своими действиями только хуже.

Spread too thin — работать над несколькими проектами одновременно и чувствовать усталость из-за напряженной работы в подобном режиме.

Dressed to the nines / to the teeth — аналог фразы «одетый с иголочки».

Put on the dog — пускать пыль в глаза, стараться показать что-то лучшим, чем оно есть на самом деле.

Go-by — игнорировать. Give someone the go-by — игнорировать кого-то.

Blow hot air — выпендриваться, утверждать что-то без доказательств.

Fat chance — аналог «вряд ли», слабая надежда на успех.

Emojency — образовано от emergency и emoji, описывает ситуацию, в которой вам срочно нужен подходящий по смыслу эмодзи, но вы никак не можете его найти.

Kanak attack — чувство лени, появляющееся после того, как плотно поел.

Butter bread on both sides — жить на широкую ногу.

Если вы знаете, какие еще сленговые выражения часто используют англичане, поделитесь ими с нами в комментариях!