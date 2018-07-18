3 опасные детские болезни, которые легко спутать с другими недугами. И об этом важно знать каждому родителю

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Любой врач скажет, что нет ничего страшного в том, что ребенок болеет. Организму очень важно встречаться с разными вирусами и бактериями, чтобы сформировать крепкий иммунитет во взрослой жизни. Самое главное — своевременное и адекватное лечение. Но существует несколько заболеваний, симптомы которых настолько похожи на другие болезни, что различить их между собой способен только опытный врач или подготовленный родитель.

Мы в AdMe.ru собрали 3 распространенные инфекционные болезни, которые важно не просмотреть, чтобы не усугубить состояние ребенка неправильным лечением.

1. Мононуклеоз

Мононуклеоз — заразная и очень опасная болезнь, которая чаще всего диагностируется у детей раннего возраста и у подростков. Заражение ребенка обычно происходит: воздушно-капельным путем;

через совместное использование посуды или игрушек. При этом ребенок может чувствовать себя хорошо благодаря надежной работе иммунной системы. Но стоит только организму ослабнуть, как вирус переходит в активное наступление. Обычно мононуклеоз начинается так же, как и большинство вирусных инфекций. Болезнь легко перепутать с ангиной из-за схожих симптомов: общая слабость, мышечная боль;

заложенность носа, боль и покраснение в горле, увеличение миндалин;

на миндалинах может появиться бело-желтый налет, похожий на гнойный;

повышение температуры тела (иногда незначительное). Однако мононуклеоз всегда сопровождается еще несколькими симптомами, которые характерны именно для этой болезни: увеличение лимфатических узлов на шее и затылке;

увеличение печени и селезенки;

характерная мононуклеозная сыпь с пятнами от розового до бордового окраса, которая появляется на 3–5-й день от начала болезни.

При обычном течении болезни ребенок может находиться дома, при этом необходимо соблюдать следующие рекомендации: постельный режим;

диетическое питание (для снижения нагрузки на печень);

использование жаропонижающих средств в случае необходимости;

полоскание горла противовоспалительными средствами. Лучшее, что может сделать родитель при обнаружении данных симптомов, — немедленно обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и избежать опасных последствий, таких как серьезные поражения печени, разрыв селезенки или присоединение бактериальной инфекции. В течение нескольких месяцев после исчезновения симптомов необходимо обеспечить ребенку щадящий режим питания и физической активности: это поспособствует восстановлению внутренних органов и улучшению общего состояния организма.

2. Розеола

Розеола — это острое инфекционное заболевание, вызываемое двумя штаммами вируса герпеса. Чаще всего болезнь поражает детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. По некоторым данным, почти 100 % детей старше этого возраста имеют антитела к его возбудителю, то есть переболели данной инфекцией. Малыш может заразиться во время непосредственного контакта с больным, а также через использование общих игрушек или посуды. Пик заболеваемости обычно приходится на осенний и весенний период. Розеолу диагностируют по следующим симптомам: резкое повышение температуры до 39–40 ⁰C, которое длится несколько суток;

тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость;

иногда судороги с потерей сознания;

отекание век;

после нормализации температуры на теле (в первую очередь на спине) появляются пятна размером от 3 до 5 мм бледно-розового цвета с белой каймой. Розеола не требует спецального лечения. Обычно ребенку прописывают только жаропонижающие препараты и обильное питье. Важно помнить, что часто большую опасность представляет не само заболевание, а его неправильное лечение, когда ребенку назначают серьезные препараты, которые могут плохо сказаться на здоровье. Также всегда следует держать в уме, что схожие симптомы имеют и некоторые другие болезни, например краснуха и скарлатина. Поэтому при первых же признаках недомогания необходимо обратиться к врачу для постановки правильного диагноза. Интересно, что во многих странах бывшего СНГ диагноз «розеола» до недавнего времени ставили крайне редко. Чаще всего начало болезни диагностировали как респираторную инфекцию, а сыпь — как аллергическую реакцию на принимаемые лекарственные средства.

3. Отит

Заложенность носа, температура, беспокойство и потеря аппетита — очень распространенные симптомы, которые чаще всего приписывают обычной простуде. И только опытный педиатр обязательно проверит, не имеют ли они отношения к воспалению уха — отиту. Часто дети не могут определить источник боли и показать, «где болит». Именно поэтому родителям также стоит знать, как распознать отит, чтобы не перепутать его с ОРВИ и недопустить опасных последствий для организма ребека. Внимательный родитель может заподозрить отит по таким признакам: повышенное беспокойство малыша, частый плач;

частое прикосновение к ушам, кручение головой;

потеря аппетита, тошнота, рвота;

заложенность носа;

повышение температуры;

болезненность при нажатии на козелок уха. После осмотра врач назначит соответствующее лечение в зависимости от тяжести заболевания. Важно помнить, что в случае неправильного или несвоевременного обращения к педиатру отит может иметь серьезные последствия, вплоть до частичной или полной потери слуха.