3 опасные детские болезни, которые легко спутать с другими недугами. И об этом важно знать каждому родителю
Любой врач скажет, что нет ничего страшного в том, что ребенок болеет. Организму очень важно встречаться с разными вирусами и бактериями, чтобы сформировать крепкий иммунитет во взрослой жизни. Самое главное — своевременное и адекватное лечение. Но существует несколько заболеваний, симптомы которых настолько похожи на другие болезни, что различить их между собой способен только опытный врач или подготовленный родитель.
Мы в AdMe.ru собрали 3 распространенные инфекционные болезни, которые важно не просмотреть, чтобы не усугубить состояние ребенка неправильным лечением.
1. Мононуклеоз
Мононуклеоз — заразная и очень опасная болезнь, которая чаще всего диагностируется у детей раннего возраста и у подростков.
Заражение ребенка обычно происходит:
- воздушно-капельным путем;
- через совместное использование посуды или игрушек.
При этом ребенок может чувствовать себя хорошо благодаря надежной работе иммунной системы. Но стоит только организму ослабнуть, как вирус переходит в активное наступление.
Обычно мононуклеоз начинается так же, как и большинство вирусных инфекций. Болезнь легко перепутать с ангиной из-за схожих симптомов:
- общая слабость, мышечная боль;
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заложенность носа, боль и покраснение в горле, увеличение миндалин;
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на миндалинах может появиться бело-желтый налет, похожий на гнойный;
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повышение температуры тела (иногда незначительное).
Однако мононуклеоз всегда сопровождается еще несколькими симптомами, которые характерны именно для этой болезни:
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увеличение лимфатических узлов на шее и затылке;
- увеличение печени и селезенки;
- характерная мононуклеозная сыпь с пятнами от розового до бордового окраса, которая появляется на 3–5-й день от начала болезни.
При обычном течении болезни ребенок может находиться дома, при этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- постельный режим;
- диетическое питание (для снижения нагрузки на печень);
- использование жаропонижающих средств в случае необходимости;
- полоскание горла противовоспалительными средствами.
Лучшее, что может сделать родитель при обнаружении данных симптомов, — немедленно обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и избежать опасных последствий, таких как серьезные поражения печени, разрыв селезенки или присоединение бактериальной инфекции.
В течение нескольких месяцев после исчезновения симптомов необходимо обеспечить ребенку щадящий режим питания и физической активности: это поспособствует восстановлению внутренних органов и улучшению общего состояния организма.
2. Розеола
Розеола — это острое инфекционное заболевание, вызываемое двумя штаммами вируса герпеса. Чаще всего болезнь поражает детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. По некоторым данным, почти 100 % детей старше этого возраста имеют антитела к его возбудителю, то есть переболели данной инфекцией.
Малыш может заразиться во время непосредственного контакта с больным, а также через использование общих игрушек или посуды. Пик заболеваемости обычно приходится на осенний и весенний период.
Розеолу диагностируют по следующим симптомам:
- резкое повышение температуры до 39–40 ⁰C, которое длится несколько суток;
- тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость;
- иногда судороги с потерей сознания;
- отекание век;
- после нормализации температуры на теле (в первую очередь на спине) появляются пятна размером от 3 до 5 мм бледно-розового цвета с белой каймой.
Розеола не требует спецального лечения. Обычно ребенку прописывают только жаропонижающие препараты и обильное питье.
Важно помнить, что часто большую опасность представляет не само заболевание, а его неправильное лечение, когда ребенку назначают серьезные препараты, которые могут плохо сказаться на здоровье. Также всегда следует держать в уме, что схожие симптомы имеют и некоторые другие болезни, например краснуха и скарлатина. Поэтому при первых же признаках недомогания необходимо обратиться к врачу для постановки правильного диагноза.
Интересно, что во многих странах бывшего СНГ диагноз «розеола» до недавнего времени ставили крайне редко. Чаще всего начало болезни диагностировали как респираторную инфекцию, а сыпь — как аллергическую реакцию на принимаемые лекарственные средства.
3. Отит
Заложенность носа, температура, беспокойство и потеря аппетита — очень распространенные симптомы, которые чаще всего приписывают обычной простуде. И только опытный педиатр обязательно проверит, не имеют ли они отношения к воспалению уха — отиту. Часто дети не могут определить источник боли и показать, «где болит». Именно поэтому родителям также стоит знать, как распознать отит, чтобы не перепутать его с ОРВИ и недопустить опасных последствий для организма ребека.
Внимательный родитель может заподозрить отит по таким признакам:
- повышенное беспокойство малыша, частый плач;
- частое прикосновение к ушам, кручение головой;
- потеря аппетита, тошнота, рвота;
- заложенность носа;
- повышение температуры;
- болезненность при нажатии на козелок уха.
После осмотра врач назначит соответствующее лечение в зависимости от тяжести заболевания.
Важно помнить, что в случае неправильного или несвоевременного обращения к педиатру отит может иметь серьезные последствия, вплоть до частичной или полной потери слуха.
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