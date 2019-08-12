20 картинок, в пух и прах разрушающих мифы о «здоровом» питании

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Сложно не подхватить волну повального увлечения правильным питанием, когда, кажется, на него перешли не только популярные блогеры и звезды Голливуда, но и простые завсегдатаи местных кафе. Сегодня редкая кофейня или закусочная не обходится без специального «фитнес-меню», а количество велнес-баров с модными коктейлями и вовсе стремится к бесконечности.

Редакция AdMe.ru перелопатила львиную долю аккаунтов в инстаграме, чтобы разобраться, как дела с «вредными» и «полезными» продуктами обстоят на самом деле. И наконец нашла настоящего тренера по питанию, которому удалось убедительно развенчать популярные мифы, которыми в последнее время обросло понятие «здоровая пища».

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А с какими мифами о правильном питании сталкивались вы?

Фото на превью thefitnesschef_/ instagram

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