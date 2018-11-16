20+ изображений, которые расскажут о нашем теле лучше любого учебника

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Наш организм можно изучать бесконечно, и только школьными учебниками по биологии не обойтись. Например, вы знали, что видит окулист, когда расширяет вам зрачки, как выглядят нервная система, поврежденный капилляр и увеличенные под микроскопом колбочки и палочки в глазу?

Мы в AdMe.ru выбрали фото и гифки, которые быстрее и познавательнее ответят на вопросы о нашем организме, чем статьи в научных журналах и главы учебников.

Вот почему зубная боль чаще всего сопровождается головной болью

Эта модель мозга примерно показывает его консистенцию. Так и происходит сотрясение мозга

Воспоминания — результат работы этих клеток мозга

Так растворяется таблетка в желудке

Таблетки в виде капсул растворяются дольше

Вот что видит офтальмолог, когда расширяет вам зрачки

А так при сильном увеличении выглядят палочки и колбочки в глазу

Артерии в ноге

Сканер, который в режиме реального времени показывает врачам ваши вены

А вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят сонные артерии?

А нервная система?

Как выглядят 113 кг веса против 54 кг

Ускоренный процесс коррекции зубов при помощи брекетов

Так выглядят наши зубы внутри челюсти (они гораздо больше, чем кажутся на первый взгляд)

Яйцеклетка до оплодотворения в окружении сперматозоидов

Так выглядит бактериофаг — вирус, который поражает бактерии

А это молекулярная модель вируса гриппа

Комар ищет капилляр, чтобы выпить кровь

Поврежденный капилляр с красными кровяными тельцами под электронным микроскопом

Более подробная микрофотография кровеносного сосуда

Модель хромосомы

Как выглядит атом?

Все мы со школы знаем, что атом — наименьшая частица любого элемента, а мы все состоим из молекул, которые состоят из атомов. Но как сам атом выглядит, мало кто видел. На самом деле сфотографировать атом так, чтобы его можно было рассмотреть в подробностях, еще ни у кого не получалось. Даже самые мощные микроскопы, которым удавалось увидеть атом, имеют разрешающую способность, которая ограничена длиной волны видимого света (а она больше диаметра атома). Но недавно физики из Корнеллского университета разработали Electron Microscope Pixel Array Detector (EMPAD) — устройство, которое позволило увидеть атом с рекордным разрешением в 0,39 Å.

А атом водорода выглядит вот так