20+ фото, на которых привычные вещи раскрывают свои маленькие тайны

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В мире всегда найдутся диковинные вещи и явления, способные пробудить в нас любопытство и неподдельные эмоции. Но и знакомые предметы порой могут открываться с самых необычных сторон, достаточно поменять угол зрения, копнуть чуть глубже. В ходе таких экспериментов некоторым людям удается достичь определенных успехов. Например, взглянуть на ухо дикобраза, узнать, что творится внутри сумки кенгуру и даже увидеть поверхность Луны.

Мы в AdMe.ru подсмотрели у пользователей сети фото, которые спокойно можно занести в какую-нибудь энциклопедию.

Оказывается, с черепахами не все так просто

«Я делал фото Луны в течение двух недель, а затем склеил снимки. Теперь вы можете оценить, как неоднородно выглядит ее поверхность»

Из-за сильного ветра струи водопада меняют свое направление

Гнездо этих колибри настолько крохотное, что умещается на сосновой шишке

Уши дикобразов выглядят так, будто их пересадили от человека

Эти осы переработали цветную бумагу, чтобы смастерить себе яркое гнездо

Наверное, так выглядит настоящее стремление к жизни

Все знают, что у кенгуру есть карман для переноски малыша. Но не все его видели

Это не игрушка, а настоящая сова-альбинос

В Западной Австралии дуют такие сильные ветра, что одиноко стоящие деревья сгибаются и растут горизонтально

Это приспособление из бюстгальтера защищает больной глаз лошади и одновременно позволяет ей видеть другим

Это кот с полидактилией. Такие лапки точно ничего не упустят

Оказывается, снег можно не только скатать в ком, но и скрутить в рулон

На случай, если вы вдруг задумывались, как выглядел бы крокодил с витилиго

Кроны деревьев почти не соприкасаются друг с другом. Промежутки между ними чем-то напоминают реку

А так выглядит ракушка морского гребешка при увеличении. Синие бусинки — это своеобразные глаза

«Я не был готов к тому, что в старом пакете с землей вместо нее окажется проросший мох»

Это часы. И вместо стрелок в них крутятся диски

Пятна на животе ягуара совсем не такие, как на его спине

Этот баскетбольный мяч нашли на дне Английского канала. Теперь его украшает целая колония ракушек

«Моей маме удалось раскрыть кокос, не повредив мякоть»

«Капли на моей машине собрали внутри себя пыльцу»

Одна из пирамид в Гизе сверху выглядит так

Гнездо паука похоже на портал в другое измерение