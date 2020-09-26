20 человек рассказали, как им живется с редкими видами аллергии

Аллергия — это невероятно распространенное явление. Каждый пятый человек в мире страдает аллергическим ринитом, а шансы родиться с пищевой аллергией составляют 1 к 20. Зачастую она проявляется в виде насморка, отечности, крапивницы при контакте с пыльцой или употреблении некоторых видов продуктов. Но встречаются и куда более неприятные ее проявления.

Мы в AdMe.ru прочитали историю парня с аллергией на все, посмотрели на фото девушки с аллергией на холод и нашли еще целый ряд редких случаев.

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Так проявляется моя аллергия на холод. Обиднее всего, что я живу в холодной Норвегии. © Queen-of-nightmare / Reddit

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Когда я трогаю свою собаку, то чешусь и покрываюсь сыпью. Все началось внезапно, и раньше такого не было. Я даже переехал в другой город, но не помогло. Не знаю, что мне делать. Я готов на ежедневные болезненные уколы, только бы не отказываться от собаки. © Iamthehamburgler / Reddit

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Это Гордон — кот, которого я хочу забрать себе. Но из-за аллергии не могу даже впустить его в квартиру. Поэтому буду любить его издалека и всегда следить за тем, чтобы ему было тепло. © monsterscantmeme / Reddit

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У меня аллергия на яйца, а я их обожаю. Этот заменитель яиц — единственное, что дает возможность ощущать их вкус. © piugattuk / Reddit

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Недавно я узнал, что утиные яйца отличаются от куриных, на которые у меня аллергия. Их я могу есть. © Polimber / Reddit

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А как проходит ваше воскресенье? При этом я даже не знаю, в чем причина подобной реакции. И нет, я не накачивала губы. © pollyprettyplease / Reddit

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У меня никогда не было проблем с кошками, но сегодня я долго играла с одной. Теперь мои глаза выглядят вот так. © toudrenada / Reddit

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Я расчихался, просто увидев это падающее дерево на видео. © chloekress1518 / Reddit

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Красный пищевой краситель — это мое проклятие. Я заказала простую воду из общего автомата с напитками в фастфуде и теперь выгляжу вот так. © page_of_swords / Reddit

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Так выглядит лето аллергика. © nasim0 / Reddit

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Уже принял 2 таблетки, больше нельзя. Сижу дома с закрытыми окнами, кондиционер чистит воздух. Но есть только одно спасение — противогаз. © sdacsasss222 / Pikabu

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Всю жизнь я мечтал о собаке, но у меня на них сильная аллергия. А недавно в больнице решили опробовать новую вакцину. Спустя полгода я наконец-таки завел щенка. Позвольте представить вам Аполлона. Я счастлив! © themoon_exe / Reddit

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У жены аллергия на глютен. Но в местной пекарне я не смог найти безглютеновый торт на ее день рождения. Поэтому я испек ей такой блинчик с корицей, маслом, глазурью и сливочным сыром. © SharpLawfulness / Reddit

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Недавно я обжегся и нанес гель с алоэ на рану. Так я узнал о своей аллергии на алоэ. © ShanIsTheNight / Reddit

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Недавно я сломала руку, и обнаружилось, что у меня аллергия на все. © armpussay / Reddit

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Тесты показали у меня аллергию на все. Ниже по пунктам расскажу, что это значит и как мне живется. Тесты проверяют только общие аллергены: пыльцу, шерсть, плесень, пыль. Но есть и другие вещи, которые у меня не вызывают аллергическую реакцию.

По личному опыту знаю, что некоторые аллергии будто бы впадают в спячку и не всегда проявляются. У меня есть кошка и собака, на аллергены которых тест показывает положительную реакцию.

Мои симптомы проявляются не так сильно, как у некоторых моих знакомых. © DurnShplurm / Reddit