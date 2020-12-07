17 фото, которые доказывают, что природа заткнет за пояс любого фокусника
Вымеобразные облака, «волосатый лед», световые столбы — все это вовсе не вымысел писателей-сказочников и фантазеров, а настоящие чудеса нашей природы. Где-то в Восточном Колорадо люди могут любоваться Млечным Путем, в Южной Оклахоме — без страха мчаться прямо в торнадо, а на Байкале — медитировать, глядя на застывшие пузыри подо льдом.
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фокусам, которые без устали показывает людям планета Земля.
Дерево выросло поперек дороги, а вместо веток у него — другие деревья
Млечный Путь, который видно в Восточном Колорадо
Так выглядит «волосатый лед»
«Искал елку на Рождество и наткнулся на это причудливое ледяное нечто на трухлявом бревне. Быстрый поиск выдал информацию о „волосатом льде“, который появляется на гнилых бревнах после холодных и влажных зимних ночей, а также там, где растут определенные грибы. Безумие!»
Пустыня Атакама — одно из самых безжизненных мест на земле. Но иногда даже здесь растут цветы
Трава явно признается кому-то в любви
Такие необычные облака радовали жителей Монтаны
«Дерево само себя поливает. Чумовой лайфхак»
«В течение последних двух десятилетий во время весенних паводков вода вытекала из этого старого дерева в деревне Диноша (Черногория). Вероятно, это из-за высокого давления грунтовых вод и наличия полости внутри ствола».
Соляные скалы в Иране
Фотограф запечатлел замерзшие волны
Разрушительный торнадо в Южной Оклахоме
Пользователей Reddit удивило бесстрашие водителей. «Почему все едут ему навстречу?!» —поразилась одна из комментаторов. Ответ нашелся у другого читателя: «Они так привыкли к торнадо, что даже не боятся».
Пузыри подо льдом замерзшего Байкала
«Я сидел до часу ночи, чтобы снять полнолуние в октябре»
Это паргелий, в переводе с греческого — «ложное солнце»
Полярное сияние в Норвегии
Так выглядят редкие вымеобразные облака
Световые столбы в Ненецком автономном округе
Кузнечик похож на листик
А какие редкие природные явления наблюдали вы? Остались памятные фотографии?