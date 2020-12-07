17 фото, которые доказывают, что природа заткнет за пояс любого фокусника

Вымеобразные облака, «волосатый лед», световые столбы — все это вовсе не вымысел писателей-сказочников и фантазеров, а настоящие чудеса нашей природы. Где-то в Восточном Колорадо люди могут любоваться Млечным Путем, в Южной Оклахоме — без страха мчаться прямо в торнадо, а на Байкале — медитировать, глядя на застывшие пузыри подо льдом.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фокусам, которые без устали показывает людям планета Земля.

Дерево выросло поперек дороги, а вместо веток у него — другие деревья

Млечный Путь, который видно в Восточном Колорадо

Так выглядит «волосатый лед»

«Искал елку на Рождество и наткнулся на это причудливое ледяное нечто на трухлявом бревне. Быстрый поиск выдал информацию о „волосатом льде“, который появляется на гнилых бревнах после холодных и влажных зимних ночей, а также там, где растут определенные грибы. Безумие!»

Пустыня Атакама — одно из самых безжизненных мест на земле. Но иногда даже здесь растут цветы

Трава явно признается кому-то в любви

Такие необычные облака радовали жителей Монтаны

«Дерево само себя поливает. Чумовой лайфхак»

«В течение последних двух десятилетий во время весенних паводков вода вытекала из этого старого дерева в деревне Диноша (Черногория). Вероятно, это из-за высокого давления грунтовых вод и наличия полости внутри ствола».

Соляные скалы в Иране

Фотограф запечатлел замерзшие волны

Разрушительный торнадо в Южной Оклахоме

Пользователей Reddit удивило бесстрашие водителей. «Почему все едут ему навстречу?!» —поразилась одна из комментаторов. Ответ нашелся у другого читателя: «Они так привыкли к торнадо, что даже не боятся».

Пузыри подо льдом замерзшего Байкала

«Я сидел до часу ночи, чтобы снять полнолуние в октябре»

Это паргелий, в переводе с греческого — «ложное солнце»

Полярное сияние в Норвегии

Так выглядят редкие вымеобразные облака

Световые столбы в Ненецком автономном округе

Кузнечик похож на листик