16 подсказок, которые стоит показать тем, кто пропускал в школе уроки русского языка
Правила русского языка иногда вызывают головную боль даже у тех, у кого в школе по этому предмету были хорошие оценки. Да и в целом грамматика нашего великого и могучего, которая изучалась в школе, забывается. Многие люди на интуитивном уровне пишут правильно, а некоторым приходится возвращаться к словарям и учебникам.
Мы в AdMe.ru посмотрели в учебники русского языка и составили памятку для тех, кто хочет писать грамотно.
1. «Жареный» и «жаренный»
- Если в предложении у слова «жареный» нет зависимых слов, пишем с одной «н»: жареная картошка, жареный лук.
- Когда есть описание процесса, зависимые слова, пишем две «н»: жаренный с луком картофель — здесь важно, что вопрос задается именно от слова «жаренный» (жаренный с чем? с луком).
2. «Причем» или «при чем»
- «Причем» — союз, пишем слитно. Его можно заменить на «к тому же», «вдобавок», «притом».
- «При чем» — предлог + местоимение, пишем раздельно. Можно заменить на «зачем», «к чему».
- «Не при чем» или «ни при чем»? Если перед нами устойчивое выражение, которое принимает значение «не виновен», пишем «ни». Если предложение имеет значение «остался ни с чем» — пишем «не».
3. «В течении» или «в течение»
- «В течении» — это предлог с существительным, обозначает предмет, и к нему от сказуемого задается вопрос «где? в чем?». Практически всегда он описывает направление потока воды.
- «В течение» пишем с «е», когда это производный предлог. Он всегда сочетается с существительным в родительном падеже и отвечает на вопрос «как долго?».
4. «Накачанный» или «накаченный»
- «Накачанный» — от слова «накачать».
- «Накаченный» — от «накатить».
5. «Не» с прилагательными
- «Не» пишется слитно, если прилагательное не употребляется без «не» (невзрачное платье, ненастная погода) или если к прилагательному можно подобрать синоним без «не» (невысокое дерево — низкое, неинтересный фильм — скучный). Если перед прилагательным стоит наречие степени и меры — «почти», «очень», «совершенно», «крайне», «абсолютно» (абсолютно неинтересная книга, крайне неважные оценки).
- «Не» с прилагательным пишем раздельно, если перед ним есть слова «далеко не», «вовсе не», «ничуть не» или противопоставление «а». А также если у прилагательного есть зависимые слова с «ни» (никому не нужная вещь, ничуть не сложный урок). И с прилагательными, обозначающими цвет, «не» всегда пишется отдельно.
6. «Также» или «так же»
- «Так же» пишем раздельно, если можно заменить на «как и» или отбросить частицу «же».
- «Также» пишем слитно, если можно поменять на «и» или «тоже».
7. «Заграницу» или «за границу»
- «За границей» означает нахождение в иностранных государствах, на чужбине: жить за границей, уехать за границу.
- «Заграница» — это имя существительное, и означает оно зарубежные страны: торговать с заграницей, жить в загранице.
8. «Чтобы» или «что бы»
- Если союз «чтобы» разделить на 2 слова — «что» и «бы», то предложение потеряет смысл, поэтому пишем слитно.
- Местоимение «что» и частицу «бы» пишем раздельно, если частицу «бы» можно опустить или перенести в другое место.
9. -тся или -ться
Задаем подходящий к глаголу вопрос:
- «Что делать?» — есть мягкий знак в вопросе — есть и в слове.
- «Что делает» — нет мягкого знака в вопросе, значит, нет его и в слове.
10. «Уровнять» или «уравнять»
- «Уровнять» — значит сделать что-то ровным
- «Уравнять» - делаем что-то равным.
11. «Посвятить» или «посветить»
- «Посвятить» — открыть секрет, узнать новое.
- «Посветить» — направить свет, сделать светлее.
12. «Ничего» или «нечего»
- Под ударением пишем «е».
- Без ударения — «и».
13. «Оттого» или «от того»
- «Оттого» пишем слитно, когда слово обозначает причину и его можно заменить синонимом «потому» (По какой причине я усталая? Потому что работала всю ночь.).
- «От того» — сочетание предлога и указательного местоимения заменить на «потому» не получится, пишем раздельно. «От того, как я сдам экзамены, зависит многое» — нет значения причины, невозможно заменить на «потому».
14. «Длина» или «длинна»
- «Длина» — это существительное, отвечает на вопрос «что?», пишем с одной «н».
- «Длинна» — краткое прилагательное, отвечает на вопрос «какова?» — пишем «нн».
15. «Разыскной» или «розыскной»
Тут все просто: под ударением пишем приставки рос- / роз-, без ударения — раз- / рас-.
16. «Во время» или «вовремя»
- «Вовремя» — это наречие, означает «успеть к определенному сроку», после него нельзя поставить зависимое слово. К нему можно задать вопрос «как?» или «каким образом?». Ударение всегда на первый слог.
- «Во время» — существительное с предлогом, обозначает временной промежуток, в который что-то происходит. При произношении будет ударение на «е» (во вре́мя).
Какое правило в русском языке вам давалось труднее всего? Научились правильно его использовать?