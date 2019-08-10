16 подсказок, которые стоит показать тем, кто пропускал в школе уроки русского языка

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Правила русского языка иногда вызывают головную боль даже у тех, у кого в школе по этому предмету были хорошие оценки. Да и в целом грамматика нашего великого и могучего, которая изучалась в школе, забывается. Многие люди на интуитивном уровне пишут правильно, а некоторым приходится возвращаться к словарям и учебникам.