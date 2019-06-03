16 навыков, которыми нейросети овладели в совершенстве (Это может сыграть на руку мошенникам)

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Кажется, бум на искусственный интеллект прошел и теперь уже никого не удивляет, что алгоритмы пишут книги, музыку и даже создают собственные фильмы. Одни видят в этом первые шаги к созданию «мозга высшего порядка», а другие считают нейросети просто забавами программистов.

AdMe.ru нашел несколько алгоритмов, которые могут удивить даже тех, чей интерес к теме слегка подостыл. Кроме того, почти каждый из них можно «пощупать» собственными руками. Итак, на что способны творения веб-мастеров?

1. Распознают пьяных

Ученые одного из греческих университетов обучили нейронную сеть распознавать нетрезвых граждан по фотографиям. Правда, снимки требуются не простые, а инфракрасные. В ходе экспериментов выяснилось, что у выпившего человека меняется температура лба. На первый взгляд, разработка кажется слегка курьезной. Однако если оборудовать инфракрасными камерами общественные зоны и автомобили, то можно быстро вычислять потенциальных правонарушителей.

2. Колоризуют фотографии

Бесплатный онлайн-сервис умеет раскрашивать черно-белые снимки. Разумеется, система не лишена недостатков: цвета будут не такими яркими, как на современных фото. Однако для бабушек и дедушек, у которых не было возможности увидеть себя юными на цветных фотокарточках, даже это может стать приятным сюрпризом.

3. Делают фильтры для фотографий

Таких сервисов существует несколько. Без временных ограничений и бесплатно работает этот генератор. Нейросеть берет два изображения и соединяет их, используя в качестве цветового паттерна одну из фотографий. Иначе говоря, теперь можно создавать любые фильтры самостоятельно.

4. Имитируют реальные голоса

На этом сервисе можно загрузить аудиозапись с любым голосом, и нейросеть его реалистично сымитирует. Длинная запись не нужна — хватит одной минуты. Проблема в том, что этим достижением науки вполне могут воспользоваться мошенники, если им удастся раздобыть запись вашего голоса. А сделать это вполне реально: звонки в больницы, банки и прочие учреждения записываются и где-то хранятся. Если эти данные попадут в руки злоумышленников, то однажды вы можете получить странный звонок от ребенка, супруга или родителей. Их голос попросит у вас денег на нечто чрезвычайно срочное и важное. Некоторые сообразительные пользователи интернета поделились простым секретом борьбы с такими звонками. Достаточно обзавестись кодовым словом, которое нужно будет сказать, если собеседнику покажется, что звонит мошенник.

5. Создают несуществующих людей

Попробуйте догадаться, кого из этих людей нарисовала нейросеть. Ответ найдете в конце данного пункта.

При каждом открытии этого сайта нейронная сеть создает несуществующего человека на основе огромного количества фотографий, на которых обучена. Это бесплатно, и попробовать может каждый. Не скроем, иногда алгоритм дает сбой и распознать «мошенника» довольно просто. Угадали, кто на фотографиях ненастоящий? Женщина слева создана нейронной сетью, а вот мужчина справа — реальный человек.

6. «Оживляют» фотографии

Американские программисты научили нейронную сеть предсказывать поведение людей по фотографии. Правда, алгоритм не может с человеческой точностью угадать все движения, хотя простые действия его «пониманию» доступны. Например, реализованы программы, которые вычисляют на картинках бегущего человека и представляют, как бы он мог двигаться в реальном мире. В итоге персонаж «убегает» за пределы фотографии. Будем надеяться, что когда-нибудь у нас появятся такие же фотоальбомы, как в бессмертной саге Джоан Роулинг.

7. Показывают, как вы будете выглядеть в старости

Многие уже слышали о приложении FaceApp. Эта программа умеет делать огромное количество манипуляций с фотографиями. Например: подбирает новый имидж;

реалистично дорисовывает макияж;

смывает макияж;

меняет цвет волос и прически;

старит вас и молодит. За многие функции нужно дополнительно платить, хотя формально приложение считается бесплатным.

8. Определяют по фото возраст, пол и расу

Вердикт нейросети: 27 лет, женщина, азиатка.

Этот ресурс бесплатно проанализирует любую вашу фотографию и определит пол, возраст и расу. Однако будьте осторожны: автора этой статьи сервис любезно состарил аж на 24 года. И короткие прически нейросеть часто принимает за признак мужчины и приписывает вам соответствующий пол.

9. Ведут аккаунты в соцсетях

Нейросеть ведет твиттер на русском языке. У аккаунта больше 40 тысяч читателей, и каждый день появляются хитовые посты. Тексты генерируются случайным образом с помощью переводчика Google. Любопытно, что нейросеть настроена, если можно так выразиться, мизантропично и явно имеет склонность к депрессии.

10. Определяют рецепт блюда по его фото

Ученые из Массачусетского технологического университета создали нейронную сеть, которая по фотографии блюда определяет список ингредиентов и рецепт приготовления. На видео выше можно посмотреть, что получилось при попытке приготовить еду по рецепту нейросети. На тот случай, если вам лень смотреть: судя по всему, получилось вкусно.

11. Создают собственные стандарты красоты

Мы решили проверить, насколько прекрасен Аквамен. Нейросеть «сказала», что Джейсон Момоа в этой роли крут лишь на 20,2 % из 100 %.

Сразу оговоримся: нейросеть определяет не степень красоты объекта на фотографии, а техническую сторону снимка. Свет, наличие шума, контраст и прочие характеристики. Сервис бесплатен и доступен в режиме онлайн.

12. Превращают карандашные наброски в реалистичные фото

«Теперь каждый может почувствовать себя настоящим художником», — подумал автор этой статьи, начертил нечто похожее на котика и едва не получил инфаркт, когда увидел итоговый рисунок нейросети. Можете попробовать сами: сайт бесплатный. Если серьезно, то разработка впечатляющая. Но алгоритму явно потребуется еще какое-то время для обучения, чтобы его навыки качественно улучшились. И да, сайт умеет рисовать исключительно котов.

13. Восстанавливают фото из пикселизированных кадров

Примерно так будет выглядеть идеальный результат работы нейросети.

Это разработка Google. Помните, как в фильмах какой-нибудь герой бесконечно приближает изображение с камеры наблюдения, а это изображение становится все четче и четче? Эта нейронная сеть — важный шаг на пути к реализации подобных технологий.

14. Конкурируют с писателями

Попробуйте угадать, какое из предложений написал Николай Васильевич Гоголь, а какое — нейросеть. Ответ ждет вас в конце пункта.

«Яндекс» создал нейросеть, которая когда-нибудь наверняка сможет утереть нос многим современным писателям. Алгоритм обучался языку на русской прозе, а позже «выучил» стилистику по текстам Н. В. Гоголя. В итоге был написан рассказ длиной в 1,5 страницы, художественную ценность которого вы можете определить сами. На картинке справа приведена цитата из бессмертного прозведения Н. В. Гоголя «Женитьба», а слева находится творение нейросети.

15. Подбирают для вас гардероб

На этом американском сайте можно оставить свои параметры (вес, рост, размер одежды и обуви), и обученная нейросеть сама подберет комплект одежды, подходящий вам. Итоговое решение искусственного интеллекта одобряется вручную штатными стилистами. Правда, пока сервис работает только для мужчин, хотя есть неплохие шансы, что вскоре такие системы внедрят и в магазины женской одежды.

16. Распознают психические отклонения по голосу

Американцы обучили нейросеть определять детскую депрессию и тревожность по записи голоса ребенка. В качестве исходного материала они взяли 71 аудиозапись разных детей в возрасте от 3 до 7 лет, на которых те в беседе с врачом описывали свои эмоции и ощущения. Говорят, что точность диагноза составляет 80 %.