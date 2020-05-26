16 крутых товаров, которые помогают нам оставлять после себя минимум мусора

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Все знают, что оборотная сторона развития технологий и массового потребления — пластиковое загрязнение и изменения климата, но не каждый готов стать ярым экоактивистом и протестовать с плакатом на площади. Это не означает, что мы бессильны сделать что-то для защиты планеты. Достаточно подходить разумно к покупке продуктов и косметики и выбирать те товары, что наносят минимальный вред природе, например натуральный глиттер, зубную пасту в таблетках или сумочку из яблочной кожуры.

Мы в AdMe.ru стараемся бережно относиться к природе и постоянно следим за появлением экологичных изобретений. Вот вам новая подборка. А в конце статьи вас ждет вдохновляющий бонус — новый способ борьбы с пластиком.

1. Глиттер, который не содержит микропластика: блестки сделаны из целлюлозы и полностью биоразлагаемы

2. Съедобные ложки из муки, яиц и молока — сладкие или пряные. Ими можно есть все, даже суп. Например, ложки с чесночным вкусом отлично подойдут для борща

3. Бумажный оригами-стаканчик без пластиковой крышки

4. Компостируемые чехлы для смартфонов с использованием соломы, которые полностью распадаются на безвредные для природы компоненты

5. Кожа из переработанных кактусов, которая не уступает по прочности настоящей: из нее шьют обувь, сумки и чехлы для автомобилей

6. Биоразлагаемая посуда, которая сделана из пшеничных отрубей, распадается за 1 месяц, не боится горячих жидкостей и подходит для микроволновки

7. Экологичный дезодорант в картонной упаковке, которую можно сдать на переработку

8. Бумажные конфетти с семенами цветов: после праздника их можно собрать и посеять

9. Сумки и рюкзаки из использованных рекламных баннеров и остатков производства

10. Ручки и блокноты из переработанных пакетов из-под молока и зубных щеток

11. Лак для ногтей, который полностью состоит из натуральных компонентов

12. Кофейные чашки из прессованной кофейной гущи

13. Яркие и прочные ковры из переработанных пластиковых бутылок, которые можно использовать и дома, и на улице

14. Зубная паста в форме таблеток позволяет избежать покупки пластиковой упаковки. Таблетку нужно раскусить, а затем чистить зубы как обычно

15. Посуда, изготовленная из банановых листьев с помощью пресса

15. Мебель-конструктор из измельченного цветного пластика

16. Сумки из переработанной яблочной кожуры от Памелы Андерсон

Бонус: женские прокладки и детские подгузники из медуз

Из-за загрязнения окружающей среды, повышения температуры океана и чрезмерного вылова рыбы количество медуз с каждым годом растет: их колонии могут достигать многих километров в длину и ширину, а у океанского побережья иногда бывает больше медуз, чем воды. В то же время каждая женщина в течение своей жизни использует в среднем 11 тыс. тампонов, а треть всего мусора на свалках — это использованные детские подгузники. Все они разлагаются сотни лет. Стартап Cine’al из Тель-Авива хочет решить обе эти проблемы: компания изобрела эффективный биоразлагаемый адсорбент из медуз, из которого можно производить тампоны и подгузники, и хочет заменить им средства гигиены из синтетических материалов. Надеемся, что это произойдет!