15 растений, которые на Землю явно подбросили инопланетяне, пока мы с вами дружно скролили ленту

Еще со школьных лет мы твердо запомнили, что флора и фауна на нашей огромной планете разнообразны и удивительны. И не изучены полностью. Конечно, кактусами и ананасами нас давно не удивить, но иногда природа воплощается в таких необычных формах, что волей-неволей проскальзывает мысль: неужели эти диковинки существуют рядом с нами все это время?

Мы в AdMe.ru решили покопаться в энциклопедиях по ботанике и обнаружили с полтора десятка растений, которые заинтересуют даже опытного биолога. А в конце статьи вас ждет бонус: некоторые экземпляры слишком удачно копируют человеческий облик.

Псевдолитос

Название этого необычного растения говорит само за себя: псевдокамень (lithos — «камень»). Все его виды — суккуленты, и все имеют на поверхности своеобразный узор, напоминающий мозаику. У псевдолитоса, как это часто бывает у суккулентов, редуцированы листья. Он цветет, но цветки пахнут довольно неприятно.

Гриновия

Боже, я подумал, что это люстра с подставками для свечей. Понял, что это цветок, только когда увеличил фото. И он такой красивый! © whyisthereacat / Reddit

Этот суккулент, схожий с бутоном розы, растет на Канарских островах. В отличие от других растений, приспособленных к засушливому климату, гриновия любит хорошо увлажненную почву и поэтому легко переносит частый полив. В естественной среде гриновия находится в опасности, поскольку очень нравится туристам своей неприхотливостью и красивой формой.

Ярета

Ярета, или растение-подушка, встречается в Южной Америке. Скорость роста яреты чрезвычайно низкая — 1,5 см в год, а возраст отдельных экземпляров превышает 3 000 лет. Ярета приспособлена расти на открытых, хорошо освещенных местах и погибает в тени.

Курупита гвианская

Еще одно название этого растения — дерево пушечных ядер. Деревья курупиты гвианской обильно цветут, количество цветков может достигать тысячи штук на одном стволе. У них приятный и довольно сильный аромат. А вот плоды по большей части несъедобны, потому что при взаимодействии с воздухом мякоть окисляется и приобретает противный запах.

Раффлезия Арнольда

Цветки раффлезии — одни из самых крупных на планете, их вес достигает 11 кг. Пахнут цветы резко и неприятно, почти как тухлое мясо. Раффлезия — растение-паразит, у него нет стебля, листьев и даже корней, а питательные вещества оно получает из организма растения-хозяина.

Иерихонская роза

Это удивительное растение обладает высокой стойкостью к засухе. В сухие периоды его листья могут сжиматься в комок, оставаться такими в течение многих лет и вновь раскрыться и стать свежими при контакте с водой. Иерихонскую розу с давних времен использовали, чтобы предсказывать погоду: в засушливые дни растение оставалось полностью закрытым, а когда влажность воздуха увеличивалась перед дождем, оно раскрывалось.

Фокея

Фокея родом из южной части Африки. Ее клубни способны накапливать влагу и расходовать ее для питания растения в сухой сезон. Клубни могут вырасти впечатляюще большими: были обнаружены экземпляры весом до 45 кг.

Адромискус

Суккулент адромискус очень любит солнечный свет: он способствует тому, чтобы плотные, мясистые листья окрашивались в коричневый или красный цвет. В тени адромискус, как правило, теряет пигмент и становится просто зеленым.

Литопс

Литопсы, или живые камни, — растения-суккуленты родом из Южной Африки. Над землей литопс обычно поднимается невысоко, до 5 см. Один раз в год внутри листьев, которые расположены попарно, вырастает новая пара. Молодые листья прорастают через щель между предыдущими (как на фото).

Хавортия Купера

Хавортия Купера — суккулент, который несложно вырастить в домашних условиях. У ее листьев, как правило, прозрачные кончики, что и придает им такой необычный вид. Под ярким солнцем в естественной среде хавортия растет в основном засыпанная песком, выставляя над землей только эти прозрачные краешки.

Лариличия

Родина этого растения — Южная Африка, Намибия. Лариличия отлично приспособлена к суровым, жарким условиям. Внешне она немного схожа с кактусом, но у нее нет колючек и ствол не разветвляется. Любители суккулентов часто сталкиваются с тем, что это растение не переносит домашний климат: для здорового существования и цветения лариличии необходимы естественные колебания температуры, и дома, скорее всего, ей не понравится.

Астрофитум голова медузы

Астрофитумы встречаются в Северной Америке. Эти растения любят обилие прямого солнечного света и сухую, грубую почву. Их можно вырастить и дома, если ухаживать правильно: поливать не чаще раза в месяц и периодически пересаживать.

Астрофитум козерогий

Свое название этот кактус получил за схожесть шипов с рогами козла: длинные и закрученные, острые на концах, они не похожи на колючки других видов кактусов. Это растение привлекательно для многих садоводов тем, что при правильном уходе выпускает большие, яркие желто-красные цветы.

Совиный глаз

Это растение — одно из самых популярных в своем роде из-за необычных цветков. Стебли растут медленно, невысоко, часто стелются по земле. В естественной среде совиный глаз нередко располагается под кустами или по соседству с другими растениями, потому что плохо переносит прямые солнечные лучи.

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