15 неожиданных фактов о нашем мире, которые вы никогда не слышали

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Все знать невозможно. Но несколько интересных и неожиданных для вас фактов о мире вы найдете в этой статье.

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15. Дельфины специально едят токсичную рыбу фугу, чтобы «словить кайф»

Дельфины иногда похожи на людей больше, чем мы можем себе представить. Создатели документального фильма заметили странное: дельфины-тинейджеры аккуратно жевали рыбу фугу и передавали друг другу. Фугу известна тем, что в ее теле содержится смертельная доза нейротоксина, однако в малых дозах это вещество вызывает наркотический эффект, и, похоже, дельфинам это прекрасно известно.

14. Скорость интернета в NASA — 91 Гб в секунду

А это означает, что с такой скоростью вы могли бы скачать все сезоны всех любимых сериальчиков за 1 секунду. В самом высоком разрешении. Но, как и у всех интересных фактов, тут есть нюансы: такую скорость развивает внутренняя сеть, которая обслуживает научные институты США. Так как в NASA перемещаются огромные объемы данных, там и была зафиксирована такая рекордная скорость.

13. В 1999 году Япония поменяла флаг

Япония — необычная страна во всех смыслах. Взять хотя бы такое понятие как «национальная символика» — оно было малопонятно японскому населению. Хиномару (яп. «солнечный круг») появился как знак отличия морских судов Японии, использовать его также приходилось для общения с другими государствами. Только в 1999 году решили поставить точку в этом вопросе, выпустили закон и немного изменили дизайн самого флага.

12. В 2012-м Джоан Роулинг вылетела из списка Forbes, потратив $ 160 млн на благотворительность

К самой богатой женщине Великобритании успех пришел неожиданно, но это прекрасный пример того, что действительно хороших людей деньги не портят: писательница активно помогает родителям-одиночкам и поддерживает клинику, которая изучает рассеянный склероз. Благодаря ее внушительным доходам для Роулинг всегда находится местечко в различных списках, кроме 2012 года. В этот год писательница потратила на благотворительность, по оценкам, около $ 160 млн.

11. Вместо подписи в Японии ставят печать — ханко

© Angie from Sawara, Chiba-ken, Japan © used under CC license

Чтобы открыть счет в банке или подтвердить доставку товара, японцу понадобится ханко — именная печать. В некоторых случаях сейчас используется и рукописный автограф, но ханко остается главным способом подтвердить свою личность во время сделок или банковских операций.

10. После удара молнии на теле появляются рисунки

Немногие счастливчики остаются в живых после удара молнии. На теле тех, кому это удается, могут появиться загадочные рисунки, которые ученые называют «фигуры Лихтенберга». Кроме тела человека, они появляются на любом материале, который взаимодействовал с высоким напряжением. Однако наука до сих пор не знает причину происхождения рисунков на теле людей, переживших удар молнии. Фигуры Лихтенберга также поэтично называют «цветы молнии».

9. Ребенок в утробе лечит сердце матери

Ученые выяснили, что стволовые клетки ребенка могут восстанавливать сердце беременной матери. Считается, что этот процесс появился в ходе эволюции. Помогая сердцу матери, потомство повышает и свои шансы на выживание. Открытие объясняет, почему половина женщин, у которых в процессе вынашивания появлялась сердечная недостаточность, вдруг выздоравливали сами собой.

8. На Филиппинах есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро

Удивительно, что и природе порой бывает лень и она создает ландшафт с помощью «копировать-вставить». Озеро Тааль — доказательство того, что у матушки-природы есть чувство юмора.

7. Еще одна удивительная история про Стива Джобса

Жизнь Стива Джобса уже обросла огромным количеством легенд. Не все из них правда. Этой историей поделился бывший работник Apple, и она в очередной раз доказывает, что Стив Джобс был чертовым гением. Когда ему принесли прототип плеера iPod, он долго вертел его в руках, но в итоге забраковал: слишком большой. Инженеры, работавшие над прототипом, пытались доказать, что сделать плеер еще меньше невозможно. Джобс помолчал несколько секунд. Потом подошел к аквариуму и бросил iPod туда. Когда гаджет достиг дна, начали всплывать пузырьки. «Это пузырьки воздуха, — сказал Стив Джобс. — Если там есть воздух, значит, есть лишнее место. Сделайте его тоньше».

6. Что такое на самом деле «орлиное зрение»?

Видеть как орел означает: видеть муравья с высоты 10-этажного здания

различать мимику футболистов с самых отдаленных мест на стадионе

способность различать больше цветов и оттенков + видеть ультрафиолетовый свет

увеличенный угол зрения

5. Самое долгое пребывание в космосе за один полет

Абсолютный рекорд принадлежит русскому космонавту Валерию Полякову, который провел на борту станции «Мир» 437 суток и 18 часов. Надеемся, это хоть немного утешит тех, кто не сможет этим летом вырваться в отпуск.

4. В Исландии нет ни одного «Макдональдса»

Рестораны быстрого питания не выдержали кризис и закрылись все до единого в 2009 году.

3. Фитнес-тренер из Америки за один год поправился на 30 кг и снова похудел

Фитнес-тренер Дрю Мэннинг решил поставить эксперимент, чтобы лучше понимать своих подопечных. Он бросил тренажерный зал, стал питаться фастфудом и запивать каждый прием пищи газировкой. За полгода он набрал 30 кг и множество комплексов, от которых пришлось избавляться полгода. Этот опыт помог Мэннингу понять тех, кто пытается похудеть, и почему у них не всегда получается.

2. Первое подразделение полиции в Австралии было сформировано из каторжников, которые хорошо себя вели

Долгое время Британия массово ссылала нарушителей закона в свою австралийскую колонию. Первое отделение полиции в Австралии было полностью сформировано из заключенных, которые отличились хорошим поведением.

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