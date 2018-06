15 неожиданных фактов о нашем мире, которые вы никогда не слышали

15. Дельфины специально едят токсичную рыбу фугу, чтобы «словить кайф»

14. Скорость интернета в NASA — 91 Гб в секунду

13. В 1999 году Япония поменяла флаг

12. В 2012-м Джоан Роулинг вылетела из списка Forbes, потратив $ 160 млн на благотворительность

11. Вместо подписи в Японии ставят печать — ханко

