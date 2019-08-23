15 малоизвестных фактов, знание которых однажды может спасти вашу жизнь (И не только вашу)

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Каждый может попасть в положение, когда на кону оказывается слишком многое. Паника, неправильный порядок действий или непонимание серьезности ситуации в таких случаях почти всегда ведут к печальным последствиям. Зачастую это прямой результат нехватки знаний.

AdMe.ru, заботясь о своих читателях, составил очередной список фактов, знание которых поможет рационально действовать в критической ситуации.

Использование нескольких чистящих средств

Никогда не используйте отбеливатель и чистящие средства на основе аммиака или нашатырного спирта одновременно и в одной комнате. Сочетание их паров образует токсичный газ хлорамин; он вызывает неприятные симптомы, а в некоторых случаях даже представляет опасность для жизни. Аммиак часто встречается в средствах для мытья окон и зеркал.

Закружилась голова под водой

Если вы попали в ситуацию, когда не знаете, как всплыть на поверхность, выпустите немного воздуха. Пузырьки в любом случае поплывут наверх, а вам останется двигаться в том же направлении.

Застряли на машине вдали от цивилизации

Если под рукой не оказалось никаких средств передачи сигнала на большие расстояния, то подойдет обычная покрышка, снятая с запасного колеса. Дым от резины будет видно за несколько километров, и кто-нибудь его заметит. Но ни в коем случае не отправляйтесь сами искать помощь, не отходите далеко от машины. Нередко сначала находят машину, а потом обнаруживают ее водителя погибшим в нескольких километрах от нее.

Возгорание масла на плите

Лучше, конечно, вообще ни на минуту не оставлять без присмотра фритюрницу или сковороду на огне. Но если возгорание все-таки произошло, то не вздумайте тушить его водой: это лишь усилит огонь. Лучше засыпать содой или накрыть чем-то, что перекроет доступ кислороду.

Как распознать тонущего человека

Тонущий человек обычно не выглядит так, будто он в беде. Он не барахтается, разбрызгивая вокруг воду, не кричит и не зовет на помощь. По-настоящему тонущему человеку не хватает энергии на это, а когда его голова на поверхности воды, он лишь успевает сделать вдох, но не крикнуть. Обычно его голова откинута назад, он постоянно уходит под воду и снова выныривает за глотком воздуха. Если волосы длинные, то они на лице, глаза не сфокусированы, движения медленные и прерывистые.

Правило СЛР

Если вам приходится провести сердечно-легочную реанимацию, но человек не приходит в сознание, то ни в коем случае нельзя останавливаться до приезда скорой. У пострадавшего не останется шансов, если его мозг останется без кислорода. Зачастую цель СЛР не в том, чтобы вернуть к жизни, а чтобы сохранить мозг до приезда квалифицированной помощи.

Необходимый минимум физической силы

Каждому человеку желательно уметь подтянуться хотя бы 1 раз. Будь то любая опасная высота или выпадение из лодки, этот необходимый минимум может пригодиться кому угодно. Популярно заблуждение, что в такой ситуации на помощь придет адреналин и умножит ваши силы. Но адреналин — это не волшебная палочка. Если в обычной жизни человек не может сдвинуться, вися на турнике, то и в критической ситуации не сумеет.

Звонок в службу спасения или полицию

Первым делом нужно сообщить оператору место действия, а не причину звонка. Если чрезвычайная ситуация заставит вас прекратить диалог, то пусть лучше оператор знает только место. Ему придется отправить туда кого-то для проверки. Если же он будет знать лишь причину звонка, то вряд ли сможет помочь.

Случайный контакт с диким животным

Любая царапина или укус дикого животного могут привести к бешенству. В течение 10–15 минут необходимо промыть рану, а потом немедленно обратиться к врачу. Каждый потраченный впустую час снижает ваши шансы на выживание. Это вирусное заболевание практически невозможно вылечить, если пройдет слишком много времени.

Прикосновение к объекту, который может быть под напряжением

Если коснуться внутренней стороной ладони, то от разряда ваш кулак сожмется и вы не сможете отстраниться. В такой ситуации безопаснее использовать тыльную сторону: вы сразу отдернете руку и не пострадаете.

Сильная гроза

Теория, согласно которой молния не может ударить в одно место дважды, — это заблуждение. Вероятность второго удара достаточно высока, так что держитесь подальше (только не бегите). Лучше всего прилечь в каком-то углублении, так как молния бьет по возвышенностям. Также избавьтесь от всех металлических вещей и мобильного. Если молния вот-вот ударит, то за 3–4 секунды до этого вы почувствуете вкус железа во рту, а волосы на теле начнут шевелиться. Необходимо немедленно сесть, приставить пятки друг к другу, а руки положить на колени.

Переход через дорогу

Если вы переходите дорогу и видите яркий солнечный свет на стекле машины, то вполне вероятно, что водитель вас не увидит. Лучше пропустить его, даже если по правилам он должен уступить вам.

Если вы заблудились в лесу

С началом грибного сезона увеличивается и количество заблудившихся в лесах. Если и вы когда-нибудь увлечетесь и в один момент поймете, что не знаете, куда вам идти, то для начала следует отыскать водоем. Для этого нужно идти вниз, но только не в болотистую местность (лучше двигаться от нее). Также можно обратить внимание на птиц: летящие высоко обычно двигаются к водоему, а низко — от него. Почти во всех случаях путь вдоль водоема выведет вас к какой-то дороге. Если дорога найдена, осталось двигаться по ней до цивилизации.

Прыжок в водоем с возвышенности

Всегда закрывайте нос, если прыгаете в водоем вперед ногами. Дело в том, что там могут обитать опасные одноклеточные, например неглерия фоулера. Попав в нос с мощным потоком воды или в носоглотку через вдох, она может добраться до мозга, чем вызовет амебный менингоэнцефалит, ведущий к смерти почти в 100 % случаев. Если просто проглотить ее, то ничего не случится.

Больной диабетом потерял сознание

В случае потери сознания пострадавшему нельзя вводить инсулин — это может убить его. Чаще всего диабетическая кома возникает в результате гипогликемии (мало сахара), и инсулин лишь усугубит ситуацию. Нужно как можно скорее вызвать скорую и попытаться дать ему немного сахара, это сильно поможет. Если же это гипергликемия (много сахара), то лишний кусок не усугубит ситуацию, как в случае с инсулином и гипогликемией.

Бонус: правило 5 секунд

Все мы слышали о правиле (и даже пользовались им), согласно которому пищу, упавшую на пол, в течение 5 секунд можно поднять и съесть без риска для здоровья. Однако микробы вряд ли тоже следуют этому принципу, судя по многочисленным исследованиям. Некоторые ученые тоже согласны, что риск минимален, однако исключать его никто не решается.

Случалось ли с вами или вашими близкими что-то подобное? Что еще можете посоветовать?