14 парадоксальных фактов о нашем мире, которые вам захочется перечитать дважды

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Живешь себе на свете и думаешь, что уже повидал массу всего. А потом вдруг узнаёшь, что древние римляне чистили зубы мочой, и понимаешь, сколько еще неожиданного и любопытного можно узнать.

Мы в AdMe.ru узнали много нового и делимся с вами порцией интересностей, которые позволят увидеть мир в новом свете.

14. Моча в Древнем Риме использовалась как ополаскиватель для рта

Широко известен факт использования человеческой мочи для стирки одежды. Но мало кто знает, что моча также применялась древними римлянами в оздоровительных целях и использовалась в качестве зубной пасты. Считалось, что она делает зубы белыми, гладкими и блестящими, а также отлично удаляет зубной налет.

13. Более 90 % банкнот США содержат следы кокаина

Этот факт говорит о том, что подавляющее большинство банкнот в обороте США прошло через руки наркодельцов или любителей кокаина. Ученые считают, что чаще всего кокаин попадает на деньги из-за использования банкнот в качестве «трубочки» для вдыхания наркотика, а также от пересчитывания денег в сделках по покупке кокаина. Такие исследования проводились с разными банкнотами, и самый высокий процент был в США и Канаде, а самый низкий — в Китае и Японии (12–20 %).

12. Удар молнии может сделать «татуировку» на всю жизнь

После удара молнии на теле человека появляются своеобразные отметины — так называемые фигуры Лихтенберга. Это следы ожога, которые с годами выцветают и бледнеют, но полностью не проходят. Они являются результатом расширения капилляров в зоне контакта молнии с телом.

11. Красный цвет не бесит быков

Быки не различают красный цвет и видят весь мир черно-белым. Бык реагирует не на цвет, а на движение тряпки. Разрушители данного мифа проводили эксперимент: они установили 3 чучела с тряпками разных цветов, и бык мчался к подвижной тряпке, независимо от ее цвета.

10. 8-часовой сон не является нормой

Продолжительность сна у человека индивидуальна и зависит от таких факторов, как генетика, возраст, состояние здоровья и внешние обстоятельства. Кроме того, последние исследования показали, что продолжительность жизни, уровень счастья и продуктивность выше у тех людей, которые спят от 6,5 до 7,5 часов в сутки.

9. Количество нервных окончаний в женской груди никак не связано с ее размером

Количество нервных окончаний в женской груди неизменно и не зависит от ее размера. При этом маленькая грудь более чувствительна, а грудь большего размера — менее, поскольку в ней толще подкожный жировой слой.

8. Самцы сумчатых мышей убивают себя спариванием

Сумчатые мыши достигают половой зрелости в возрасте 11 месяцев, после чего они начинают усиленно спариваться — от 12 до 14 часов подряд. Это происходит из-за того, что самцам приходится быть конкурентоспособными, чтобы передать свои гены. И потому большинство из них не доживают даже до рождения потомства.

7. На дне океанов находятся тонны золота

На дне океанов лежит в 200 раз больше золота, чем его удалось добыть за всю историю человечества. Золото попадало на дно из затонувших кораблей: они иногда перевозили золото между странами и континентами, у многих пассажиров были золотые украшения. И довольно часто такие корабли тонули, что и послужило причиной захоронения несметных сокровищ в воде.

6. Курение как средство против неприятного запаха изо рта

В XVI веке европейские врачи рекомендовали курение, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Кроме того, табаку приписывалось множество полезных свойств. Например, его использовали как лекарственное средство при мигренях, зубной боли, коликах, болях в суставах и прочих расстройствах организма. Безусловно, в дальнейшем эти «волшебные» свойства табака были опровергнуты. Исследования показывают прямую связь между курением и высоким уровнем смертности. Поэтому не забывайте, что курение табака крайне негативно сказывается на здоровье, приводит ко множеству заболеваний и ранней смерти.

5. В генно-модифицированных помидорах есть ген камбалы

Ген камбалы был внедрен в генно-модифицированные помидоры для того, чтобы сделать их красивыми, круглыми и блестящими.

4. Большую часть кислорода вырабатывает океан, а не деревья

Леса считаются «легкими» планеты, но на самом деле большая часть кислорода вырабатывается фитопланктоном Мирового океана. А большая часть кислорода, вырабатываемого лесами, уходит на процессы гниения и разложения в этих лесах.

3. Космонавты могут проснуться от приступа удушья, вызванного их собственным дыханием

Во время сна на космической станции космонавтам требуется дополнительный обдув воздухом. В противном случае они могут проснуться от кислородного голодания в облаке выдохнутого ими же углекислого газа.

2. Подсчитана стоимость Земли

Ученые вывели формулу, по которой можно рассчитать стоимость небесных тел. Это специальное уравнение включает в себя информацию о дате открытия, массе, возрасте и температуре планеты, а также о яркости и расположении звезды, вокруг которой она вращается. Согласно расчетам, стоимость Земли составляет $ 5 квадриллионов, а стоимость Марса — $ 14 тысяч, поскольку там менее комфортный климат.

1. По размеру ног и рук мужчины невозможно определить его либидо

Некоторые исследователи связывают длину пальцев на руках с уровнем тестостерона в крови у мужчины. Но влияние этого гормона скорее сказывается на количестве растительности на теле и общем физическом развитии, а не на размере достоинства мужчины и его либидо.