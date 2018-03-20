13 вещей, о предназначении которых просто так не догадаешься

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Вещи, которые когда-то использовались повсеместно, часто вызывают недоумение у наших современников. На помощь приходят пользователи интернета, которые помогают прояснить, для чего была нужна та или иная вещь. Самые интересные примеры останутся в вашей памяти надолго.

AdMe.ru собрал фото старых вещей, способных сбить с толку кого угодно в XXI веке. А сможете ли вы разгадать, для чего они нужны, не подсматривая в ответы?

1.

Эта странная фигурка — часть питьевого фонтанчика в Швеции.

2.

Это специальная завеса, которая раскрывается при внезапном отключении энергии. Она создана для того, чтобы ограничить распространение пожара и дыма.

3.

Это так называемое лунное стекло. Когда-то давно плоские стекла делали из шарообразных форм: такой шар постепенно раскручивали и сплющивали, пока не получалась плоская поверхность. А в том месте, где был центр шара, оставалось уплотнение.

4.

Это старинные ножницы, специально предназначенные для подрезания фитилей свечей.

5.

Это специальная «лесенка» для пальцев. Ее используют для восстановления двигательной активности, например после инсульта, когда страдает мелкая моторика.

6.

Это специальная «приставка» к инвалидной коляске. Когда они соединяются, получается удобный мотоцикл.

7.

Такие странные раковины без крана можно увидеть во многих барах Германии. Они предназначены для тех, кто перебрал и кого тошнит. Ручки, соответственно, необходимы для того, чтобы придать устойчивости пользователю.

8.

Это самодельные ворота на воде, предназначенные для каякинга (вида спорта, суть которого заключается в сплаве по быстрой реке).

9.

Это не приспособление для курения, как может показаться на первый взгляд. На самом деле это чашка на несколько персон. В нее наливали чай или кофе, и каждый гость мог пить из отдельного носика.

10.

Это специальные весы для яиц. Считалось, что чем яйцо тяжелее, тем оно качественнее. Те яйца, которые оказывались тяжелее грузика весов, стоили дороже остальных.

11.

Это изобретение, которого вам, возможно, не хватает в повседневной жизни. Это специальная тарелка, которая позволяет разделить торт или пирог на равные части в зависимости от количества гостей. Например, если вам нужно разделить его на 7 частей, следует делать разрезы там, где стоит цифра 7.

12.

Поррон — традиционный испанский сосуд для вина.

13.

Это держатель для туалетной бумаги плюс миниатюрное радио, которое было популярно в 70-е годы.

Попадались ли вам вещи, о предназначении которых вы не знали?