13 простых советов, которые помогут распознать некачественный хлеб

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Первый хлеб появился более 15 тыс. лет назад. Наши предки всегда считали его источником энергии и здоровья. И сейчас кусочек ароматного багета из пекарни не только не навредит фигуре, но и насытит вас и наполнит организм полезными веществами. Если его, конечно, выпекали из качественных ингредиентов. Поэтому среди нынешнего многообразия видов и сортов хлеба очень важно не попасться на удочку производителей.