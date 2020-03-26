13 простых советов, которые помогут распознать некачественный хлеб
Первый хлеб появился более 15 тыс. лет назад. Наши предки всегда считали его источником энергии и здоровья. И сейчас кусочек ароматного багета из пекарни не только не навредит фигуре, но и насытит вас и наполнит организм полезными веществами. Если его, конечно, выпекали из качественных ингредиентов. Поэтому среди нынешнего многообразия видов и сортов хлеба очень важно не попасться на удочку производителей.
Мы в AdMe.ru разузнали у сотрудников пекарни, как не прогадать с выбором хлеба, и теперь спешим поделиться с вами этой ценной информацией. А в конце вас ждет бонус, в котором говорится о том, какой должна быть уважающая своих клиентов пекарня.
1. Цвет
- Если на прилавке лежит разрезанный хлеб, обратите внимание на оттенок мякиша. Белоснежный цвет пшеничной буханки говорит о том, что муку отбеливали. Значит, из нее убрали клетчатку и добавили химические отбеливатели. Мякиш качественного продукта будет цвета слоновой кости.
- Черный хлеб имеет свои преимущества перед белым. Например, в нем гораздо меньше калорий, поэтому он подойдет людям, следящим за фигурой. Насыщенность его цвета зависит от того, в каком соотношении брали пшеничную и ржаную муку при замесе теста. Идеальный цвет черного хлеба — темно-коричневый. Оттенок крепкого кофе скорее всего означает, что производитель добавил в тесто какао-порошок или кармин для искусственного окрашивания.
- А вот цвет корочки может колебаться от светло-коричневого до золотистого. Не спешите покупать хлеб с горбушкой заманчивого карамельного цвета, если не хотите получить вместо пользы скачок сахара в крови. Дело в том, что корочка темнеет в результате карамелизации сахаров. Чем темнее выпечка, тем больше в ней сахара.
2. Внешний вид
- Хорошее изделие будет правильной формы, без трещин. Для большей привлекательности и аромата производители любят добавлять в тесто разрыхлители и усилители вкуса. Если вы видите, как продавец режет хлеб и под его ножом очень много крошек, значит, это выпечка из плохой муки с улучшителями. Выбрать хлеб без химии поможет небольшой эксперимент. Надавите на батон: качественный продукт быстро восстановит свою форму, на нем не останется вмятины.
- О браке говорит и плоская верхушка с бледными пятнами. Такой хлеб будет кислым, поскольку он явно готовился на застоявшейся закваске. Отслаивающаяся от мякиша корочка — верный признак того, что из перебродившего теста выходит углекислый газ. Если в хлебе есть пустоты, то он некачественный. Снаружи такую буханку можно узнать по неровной поверхности. Крупные поры образовываются из-за повышенного содержания влаги и ее неравномерного испарения. По этой же причине может возникнуть такой дефект, как водяные кольца — пятна с рыхлым мякишем.
3. Польза
- Производители осведомлены об увлечении здоровым питанием. Поэтому все чаще на прилавках появляется хлеб с этикеткой «цельнозерновой». В самом деле, хлеб из муки грубого помола наиболее полезен для организма. Благодаря клетчатке и богатому комплексу витаминов он надолго насыщает, предотвращает болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение. Но не спешите верить этикеткам. Проверьте позицию цельнозерновой муки в списке ингредиентов. Если она идет после обычной хлебопекарной, значит, это не слишком полезный для здоровья хлебушек.
- Далее убедитесь в качестве хлебопекарной муки. Для этого попробуйте отделить зерно от буханки. Если зерно легко отходит, значит, хлеб изготовлен из муки высшего сорта. Правильный цельнозерновой хлеб будет серо-коричневого цвета с небольшим количеством пор в мякише. Поверхность его должна быть шероховатой, а сам хлеб — увесистым.
4. Свежесть
- Если на упаковке указан срок годности больше 72 часов, знайте: производитель добавлял в тесто стабилизаторы и консерванты, чтобы продлить свежесть продукта.
- Некоторые крупные хлебозаводы даже ставят завтрашнюю дату изготовления, а покупатель думает, что получает только что выпеченную продукцию. Способов хранить хлеб свежим более 3 суток нет.
5. Упаковка
- Ради собственной выгоды некоторые производители могут жертвовать здоровьем покупателей. Полиэтиленовые пакеты не самая безопасная тара. Упакованная в них выпечка теряет свои полезные свойства, а на корочке может образоваться плесень. Дело в том, что в пластиковых пакетах хлеб «не дышит» из-за парникового эффекта. Иногда на пакете можно даже увидеть капельки воды. Это возможно, если после выпечки изделие не охладили до нужной температуры и сразу же упаковали. Такой хлеб не сделает безопасным ни обжаривание, ни подсушивание, ни срезание пятнышек.
- Оптимальный вариант упаковки — закрытые бумажные пакеты с окошком из полимерной пленки. Их производят из натуральной целлюлозы, так что они не содержат вредных для организма примесей. Бумажные пакеты наиболее экологичны, они не позволят хлебу отсыреть и стать «резиновым». Корочка в такой упаковке быстрее высыхает, поэтому выпечку стоит съесть за 2–3 дня. Но мы уже выяснили, что натуральный хлеб дольше храниться и не может.
6. Запах
- Всем с детства знакомы эти дразнящие ароматы корицы, ванили и свежей выпечки, которые доносятся из каждой булочной. Даже у сытого человека потекут слюнки от таких запахов. Но не всегда они являются натуральными. Зачастую пекарни используют ароматизаторы, чтобы перебить ими запах гари, затхлости и некачественных ингредиентов.
- Понюхайте хлеб перед тем, как его купить. Если от буханки исходит неприятный запах, лучше воздержаться от покупки. А если хлеб и вовсе не пахнет, значит, он выпекался из недобродившего теста.
Бонус: признаки хорошей пекарни, которая ценит своих покупателей
- Пекарня расположена не в подвале и оснащена вентиляцией.
- Пустое пространство на полках практически отсутствует. Персонал постоянно заполняет его новой продукцией, чтобы у покупателя не возникло ощущения отсутствия выбора.
- Выпечка лежит на полках или лотках с бортиками, предотвращающими падение хлеба. Причем сам ассортимент сбалансирован: есть все, но по чуть-чуть.
- Товар разложен не хаотично, а по отдельным товарным группам, которые должны быть указаны для лучшей ориентации покупателей.
- Сотрудники не отказываются разрезать для вас штучный, неупакованный хлеб весом от 0,4 кг на несколько равных частей, ведь это разрешают правила, опубликованные в приказе министерства торговли.
- Приятный вид продукции подчеркивают витрины с мягкой подсветкой.
- На всех изделиях присутствуют ценники, и цифры на них написаны так, что цену можно увидеть, не наклоняясь при этом.
- У выхода из магазина расположен стол для укладки товаров самими покупателями.
- Но самое главное — это приятная атмосфера, в которую окунаешься, только переступив через порог.
А как вы считаете, какой хлеб принесет организму больше пользы?