12 вещей, которые нельзя делать перед собеседованием, иначе работа уплывет у вас из-под носа

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Некоторые эксперты говорят, что собеседник делает о нас выводы за 1/10 секунды. Для того чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя, этого времени ничтожно мало. Однако вы можете подготовиться заранее, чтобы на важном интервью предстать во всем блеске и показать свои лучшие качества.

Мы в AdMe.ru любим своих читателей и хотим, чтобы поиск и получение работы давались вам легко и просто. Поэтому мы составили список типичных ошибок, которые люди совершают еще до и в самом начале собеседования. А все для того, чтобы вы никогда их не повторили.

Ошибка № 1: наносить парфюмерные средства с сильным запахом (даже если вам он нравится)

Ученые говорят, что 30 % людей ненавидят сильные запахи, причем неважно, дорогой ли это французский парфюм, дешевые папиросы или вообще запах пота. У особо чувствительных личностей начинает болеть голова, появляется тошнота и слезятся глаза. Возможно, среди них и ваш будущий начальник, так зачем рисковать? Для того чтобы не отпугивать окружающих своим запахом, нужно сделать несколько простых вещей: Не наносите духи и резко пахнущий лосьон для тела одновременно. Диссонанс запахов может вызвать тошноту .

. Если вы брызнули на себя духами и на коже остается влажное пятно, значит, вы переборщили и люди вокруг будут мучиться от запаха.

Перед собеседованием не налегайте на пищу с резким запахом, например на тунца, вареные яйца или лук.

Ошибка № 2: смотреть сериалы вечером

Мы уже давно не представляем жизни без смартфона или ноутбука, но перед собеседованием о них лучше забыть. А все из-за синего свечения, которое исходит от экрана девайса. Недавно врачи обнаружили, что свет от электронных устройств плохо влияет на зрение, вызывает бессонницу и иногда даже депрессию. Невыспавшийся человек с кругами под глазами, как у панды, производит неважное впечатление. К тому же из-за недостатка сна вы будете плохо соображать и не сможете корректно ответить на вопросы эйчара. Отложите вечерний просмотр сериала и чтение новостей на следующий день, чтобы хорошо выспаться.

Ошибка № 3: пытаться очаровать кадровика

Хедхантер с 20-летним стажем Сьюзен Джойс составила список вопросов, которые уничтожают репутацию соискателя. Одна из самых ужасающих ошибок — попытка флирта с кадровиком или другим персоналом офиса. Сидя в очереди на собеседование, даже не пытайтесь выяснить семейное положение будущих коллег и тем более пригласить кого-нибудь на чашечку кофе. У нанимателя сразу создастся ощущение, что главное для вас не поиск работы, а романтические приключения.

Ошибка № 4: обсуждать личные темы и рассказывать всю свою биографию

Опытные кадровики советуют придерживаться дружеского тона, но не скатываться в панибратство. Не следует рассказывать о своих похождениях на выходных, ошибках юности, обсуждать родственников или показывать фото детей / домашних животных. Вы не знаете, как наниматель отреагирует на ваши (пусть и забавные) рассказы, — может, он не одобряет выпивку или ненавидит кошек. Лучше сосредоточиться на своих профессиональных качествах, а личное оставить для друзей.

Ошибка № 5: не брать с собой бутылку воды или сока

Перед выходом из дома положите в сумку бутылку чистой воды или другого несладкого напитка. Во время интервью с хедхантером у вас может пересохнуть во рту, поэтому вода будет весьма кстати. К тому же просьба попить может отвлечь кадровика и интервью пойдет не по тому сценарию, который вы запланировали. А пересохшие губы вызывают ощущение, что вы болеете или переутомлены.

Ошибка № 6: давать волю своим нервам и потеть как в сауне

Потные ладошки, мокрая рубашка и блестящий лоб — страшный сон любого кандидата на собеседовании. Это не просто некрасиво — вспотевший человек производит неприятное впечатление. Окружающим кажется, что вы слишком уж волнуетесь и, следовательно, не уверены в себе. А может, вообще что-то скрываете. Чтобы не опозориться, выпейте холодной воды — она слегка понизит температуру тела. И не забудьте захватить носовой платок, чтобы не пришлось вытирать вспотевшие ладони о брюки или юбку (этот неловкий жест обязательно заметят).

Ошибка № 7: использовать непрофессиональный e-mail или никнейм

Для деловой переписки вроде рассылки резюме лучше завести отдельную почту. Адрес почтового ящика должен иметь прямое отношение к вашему реальному имени. Во-первых, работодатель быстрее идентифицирует вас, а во-вторых, неуместные никнеймы говорят о непрофессионализме (хотя это может быть вовсе не так). Это правило действует и для дистанционных интервью, например по Skype. Ваш никнейм должен быть легко читаем и уж точно не напоминать непристойные выражения.

Ошибка № 8: произносить слово, которое делает вас самым слабым кандидатом

Многие люди знают, что не стоит тысячу раз говорить «простите / извините», потому что это делает вас неуверенным тихоней в глазах собеседника. Однако существует еще одно слово, которое незаметно понижает ваш социальный статус. Выражения вроде «я просто хотел / мне просто кажется / не могли бы вы просто» отдают все козыри в беседе вашему визави, а вы оказываетесь в подчиненном положении. Вы уже заранее оправдываетесь, хотя пока еще не за что.

Ошибка № 9: принести с собой кофе в пластиковом стаканчике

Даже если вы заядлый кофеман, откажитесь от бодрящего напитка навынос. На собеседовании стаканчик будет только отвлекать: делая глоток, вы можете пропустить вопрос, да и руки будут заняты. Лучше прихватите свои визитки, вторую копию резюме или портфолио на случай, если первые потеряются в недрах стола кадровика.

Ошибка № 10: не разбирать бардак в сумочке

Накануне собеседования проведите ревизию в сумочке / рюкзаке / портфеле и избавьтесь от всего лишнего. Будет стыдно, если вам придется доставать копию резюме или бумажный платок, а за ними потянутся ключи, тампоны и расческа, обмотанные проводами наушников. К тому же «творческий беспорядок» говорит о вашей неорганизованности, что вряд ли понравится работодателю.

Ошибка № 11: употреблять напитки с кофеином незадолго до собеседования

Напитки и продукты, содержащие кофеин, могут сорвать ваше собеседование. Во-первых, от кофе в кровь выбрасывается масса адреналина, из-за чего потеют ладони и трясутся руки. А во-вторых, кофе оказывает мочегонное и слабительное действие. Мы знаем, что кофеманы не могут жить без любимого напитка, и не призываем вас насовсем отказаться от него, но перед собеседованием такие меры — временная необходимость.

Ошибка № 12: не вычитывать свое резюме перед отправкой

Вообще-то ошибки допускают даже самые образованные люди. При подаче резюме страшен не сам факт опечатки, а то, что соискатель не потрудился перечитать свой опус или проверить его в текстовом редакторе. Кадровик может расценить это как пренебрежение.