12 слов, которые мы постоянно используем в речи, даже не подозревая о том, как они появились

Из школьных учебников мы знаем, что в нашей речи есть слова, заимствованные из других языков. Часто ими оказываются привычные нам названия предметов, которые мы так часто употребляем в повседневной жизни, что с трудом верится в их иностранное происхождение.

Мы в AdMe.ru заинтересовались историей возникновения слов, с которыми мы постоянно сталкиваемся.

Унитаз

В конце XIX века англичанин Томас Твайфорд изобрел новую модель туалета. Устройство состояло из совмещенных чаши и трубы-поддона. Изобретение получило название Unitas, означающее на латыни «единство». Когда слово пришло в русский язык, последний слог был трансформирован в хорошо известный нашему уху «таз».

Огурец

По одной из версий, это слово пришло к нам из греческого языка и в переводе означает «незрелый». Такое название этот овощ получил из-за того, что в пищу его употребляют зеленым, не давая полностью созреть.

Школа

Это знакомое каждому из нас слово произошло от древнегреческого scholazo и означало оно «отдых от работы». В это время философы собирались вместе и проводили свой досуг за беседами на разнообразные темы. Со временем у мыслителей стали появляться ученики, тоже желавшие присутствовать на обсуждениях и пополнять копилку знаний. Вскоре последователей стало так много, что возникла нужда в специальных зданиях, где все желающие смогли бы учиться у философов. Эти заведения и стали называть школами.

Котлета

Такое знакомое и аппетитное слово пришло к нам из французского языка. Côtelette — кусок мяса, приготовленный на кости. Правда, в современной русской кухне это блюдо традиционно готовят из фарша.

Эскимо

Само слово имеет французские корни. Так называли народы Крайнего Севера, которые проживают в условиях постоянного холода. А в качестве названия глазированного мороженого его стали использовать около века назад. Американский кондитер Кристиан Нельсон как-то заметил возле витрины своего магазина маленького мальчика, который долго не мог определиться, чего же ему больше хочется: шоколада или мороженого. Кондитер задумался о том, можно ли как-то соединить эти лакомства в один продукт. Так весь мир познакомился с пломбиром в шоколадной глазури, который был назван «пирогом эскимосов», ну или более коротко — «эскимо».

Газета

Это слово попало к нам из итальянского языка и примечательно тем, что там у него совсем другое значение. Gazzetta — «мелкая монета». В XVI веке в Италии этой монетой нужно было заплатить за печатный листок с последними новостями о придворной жизни, торговых отношениях и событиях, которые произошли в других городах.

Собака

Ученые предполагают, что до XII века в Древней Руси никто не знал такого слова. Вместо него использовали более короткое «пес». Современный вариант слова «собака» пришел к нам из древнеиранского языка. Там одомашненных волков называли sabaka.

Зонтик

Слово «зонтик» ворвалось в наш язык прямо с бороздящих моря кораблей. Нидерландские мореходы растягивали тенты из парусины над палубой для защиты от солнца и дождя и называли их zondek. Русские моряки переняли это слово в форме «зондек» в 20-х годах XVIII века, а чуть позже оно приобрело уже привычное для нас звучание «зонтик». В XIX веке так стали называть ручные зонты, которые до этого носили имя «солнечники», так как использовались в основном для защиты от палящих лучей. Со временем суффикс «ик» стал восприниматься как уменьшительно-ласкательный, и в русском языке появилось слово «зонт».

Ярмарка

«Ярмарка» — слово немецкого происхождения. Оно появилось благодаря объединению двух слов: jahr — «год» и market — «рынок». Так называли ежегодные сезонные базары, на которых люди могли купить или продать все что душе угодно.

Апельсин

Название оранжевого цитруса пришло в русский язык из нидерландского. Европейцы до XVI века и не подозревали о существовании этих ароматных плодов. Когда моряки стали завозить их из Китая в Нидерланды, местные жители назвали эти фрукты китайскими яблоками. В нидерландском языке «яблоко» звучит как appel, а «китайский» — sien.

Слон

У этого слова весьма любопытная история. Вероятно, оно произошло от тюркского aslan, что означает «лев». Дело в том, что на Руси никто никогда не видел ни настоящего слона, ни льва. Но слухи о могучих южных животных доходили до народа. И произошла путаница: люди стали называть слоном не то животное. Так слово aslan переформировалось в «слон» и прижилось в русском языке для обозначения серого гиганта с хоботом, а не царя зверей.

Кофе

Название тонизирующего ароматного напитка было позаимствовано нами из арабского языка. Изначально в русской речи использовались другие формы: «кофей» или «кофий». Со временем слово сократилось до своего современного варианта «кофе», но при этом сохранило мужской род.