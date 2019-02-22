11 почти «бессмертных» продуктов, которые пригодятся на даче и в апокалипсис
Вы когда-нибудь задумывались, какую еду можно увезти на дачу или поставить в шкаф и забыть на пару лет? Из каких продуктов можно сделать «неприкосновенный запас» на случай чрезвычайной ситуаций? У нас есть хорошие новости. Некоторые даже привычные или любимые многими продукты могут оставаться свежими и / или съедобными больше 5, 10, а иногда и 20 лет.
AdMe.ru расширил список продуктов, которые оказались практически «бессмертными».
1. Растворимый кофе
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, на производство растворимого кофе идет почти половина зеленых плодов. С гранулами все будет в порядке при хранении от 2 до 20 лет. Гораздо меньше хранятся обжаренные зерна: цельные — от 6 месяцев до 3 лет, молотые — от 3 месяцев до 2 лет. Особенно тщательно кофе нужно беречь от влаги и высоких температур.
2. Сушеные яблоки
Яблочные чипсы — полезный и вкусный вариант перекуса. Они «проживут» без потери вкуса 6−12 месяцев при комнатной температуре в умеренном климате, а в жарком и влажном климате — в морозильной камере. При этом есть мнение, что яблочные дольки будут вполне съедобны и спустя 3 года.
3. Экстракт ванили
Чистый экстракт ванили, в котором содержится значительное количество спирта, можно использовать неопределенно долгий срок. Только нужно, чтобы бутылочка была плотно закрыта и стояла в шкафу, куда не проникает свет. При этом имитация ванильного экстракта хранится только 5 лет.
4. Чай
Качественный листовой чай в заводской упаковке может без проблем оставаться пригодным 1,5−2 года при хранении в темном, прохладном и сухом месте. Примерно такой же «срок жизни» у пакетиков. Но не кладите чай в морозильную камеру — может появиться конденсат.
При правильном хранении по истечении 2 лет заварка вряд ли испортится, но постепенно начнет терять аромат и вкус. Кстати, считается, что некоторые сорта пуэра становятся максимально вкусными только спустя 60 лет после сбора.
5. Галеты
Галеты — сухое хрустящее печенье, основные ингредиенты которого — вода и мука. В разных странах их кладут в солдатские пайки, используют в долгих туристических походах и на флоте, где из-за влажности быстро портится обычный хлеб. Галеты мало весят, содержат достаточно много калорий и могут оставаться съедобными 20−30 лет. И с ними можно сделать много блюд — от бутерброда до десерта и «начинки» для супа.
6. Бульонные кубики
Сложно поверить, но бульонные кубики появились еще в XVIII веке. Сегодня их делают из смеси обезвоженных овощей, мясного или овощного бульона, соли, жира, глутамата натрия и ряда специй. Благодаря такому составу с ними ничего не произойдет за 2 года. Дальше все будет зависеть от внешнего вида и запаха после вскрытия упаковки. Теоретически можно попробовать сделать бульон и с кубиком «старше» 5 лет.
Путешественники и «выживальщики» особенно ценят бульонные кубики за «многозадачность». Ведь приправу можно использовать как основу для супа, добавлять в мясо, макароны, овощи или рис.
7. Горох
Сушеный горох пригодится для супа, каши или гарнира. Его можно положить в обычном пакете в шкаф и забыть практически на 5 лет. Но он может храниться 2 десятилетия и больше, если лежит в герметично закрытом контейнере, в вакуумной упаковке или с поглотителем кислорода.
8. Кукурузный крахмал
Крахмал используется для приготовления пудингов, соусов, кремов и многого другого. И он может оставаться свежим долгие годы, если будет стоять на темной полке. Упаковка должна быть надежно закрыта, чтобы внутрь не проникали влага и пыль.
9. Лиофилизированные продукты
Лиофилизация в пищевой промышленности — это высушивание замороженных продуктов в вакууме. Благодаря ей практически не меняется аромат, содержание питательных веществ и форма еды. Но самое главное — значительно увеличивается срок годности без использования консервантов. Например, многие любят замороженную клубнику, но ее лучше съесть максимум через год. А после сушки в вакууме она будет как свежая через 10-15 лет, иногда даже дольше.
Еще один хороший пример — сыр. Только что купленный чеддер пролежит в холодильнике максимум неделю, а после лиофилизации он сохранится на целых 10 лет. Кстати, еду при такой заморозке можно есть в чистом виде (как снек) и добавлять при приготовлении блюд.
10. Пищевая сода
Соду используют в самых разных областях — от кулинарии и уборки до пиротехники и медицины. Иногда на пачке указывается срок годности от производителя (12 месяцев), но в сухом месте сода может простоять десятки лет. И это никак не отразится на ее качестве.
11. Пеммикан
Пеммикан — традиционная еда североамериканских индейцев. В его основе высушенное и измельченное в порошок мясо и растопленный жир. А также ягоды (клюква, черника, вишня и др.) и иногда специи.
В зависимости от состава пеммикан хранится от 1 до 5 лет, а в замороженном виде, вероятно, может быть съедобным гораздо дольше. У него высокая энергетическая ценность и малый вес. Это помогало блюду несколько столетий оставаться в рационе военных и полярных экспедиций. Сегодня его выбирают туристы и охотники для длительных походов.
На фотографии выше показан пеммикан в процессе обработки. А ниже — в готовом виде:
Фото на превью Marco Verch / Flickr, keto_experiments / Instagram