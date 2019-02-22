11 почти «бессмертных» продуктов, которые пригодятся на даче и в апокалипсис

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Вы когда-нибудь задумывались, какую еду можно увезти на дачу или поставить в шкаф и забыть на пару лет? Из каких продуктов можно сделать «неприкосновенный запас» на случай чрезвычайной ситуаций? У нас есть хорошие новости. Некоторые даже привычные или любимые многими продукты могут оставаться свежими и / или съедобными больше 5, 10, а иногда и 20 лет.

AdMe.ru расширил список продуктов, которые оказались практически «бессмертными».

1. Растворимый кофе

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, на производство растворимого кофе идет почти половина зеленых плодов. С гранулами все будет в порядке при хранении от 2 до 20 лет. Гораздо меньше хранятся обжаренные зерна: цельные — от 6 месяцев до 3 лет, молотые — от 3 месяцев до 2 лет. Особенно тщательно кофе нужно беречь от влаги и высоких температур.

2. Сушеные яблоки

Яблочные чипсы — полезный и вкусный вариант перекуса. Они «проживут» без потери вкуса 6−12 месяцев при комнатной температуре в умеренном климате, а в жарком и влажном климате — в морозильной камере. При этом есть мнение, что яблочные дольки будут вполне съедобны и спустя 3 года.

3. Экстракт ванили

Чистый экстракт ванили, в котором содержится значительное количество спирта, можно использовать неопределенно долгий срок. Только нужно, чтобы бутылочка была плотно закрыта и стояла в шкафу, куда не проникает свет. При этом имитация ванильного экстракта хранится только 5 лет.

4. Чай

Качественный листовой чай в заводской упаковке может без проблем оставаться пригодным 1,5−2 года при хранении в темном, прохладном и сухом месте. Примерно такой же «срок жизни» у пакетиков. Но не кладите чай в морозильную камеру — может появиться конденсат. При правильном хранении по истечении 2 лет заварка вряд ли испортится, но постепенно начнет терять аромат и вкус. Кстати, считается, что некоторые сорта пуэра становятся максимально вкусными только спустя 60 лет после сбора.

5. Галеты

Галеты — сухое хрустящее печенье, основные ингредиенты которого — вода и мука. В разных странах их кладут в солдатские пайки, используют в долгих туристических походах и на флоте, где из-за влажности быстро портится обычный хлеб. Галеты мало весят, содержат достаточно много калорий и могут оставаться съедобными 20−30 лет. И с ними можно сделать много блюд — от бутерброда до десерта и «начинки» для супа.

6. Бульонные кубики

Сложно поверить, но бульонные кубики появились еще в XVIII веке. Сегодня их делают из смеси обезвоженных овощей, мясного или овощного бульона, соли, жира, глутамата натрия и ряда специй. Благодаря такому составу с ними ничего не произойдет за 2 года. Дальше все будет зависеть от внешнего вида и запаха после вскрытия упаковки. Теоретически можно попробовать сделать бульон и с кубиком «старше» 5 лет. Путешественники и «выживальщики» особенно ценят бульонные кубики за «многозадачность». Ведь приправу можно использовать как основу для супа, добавлять в мясо, макароны, овощи или рис.

7. Горох

Сушеный горох пригодится для супа, каши или гарнира. Его можно положить в обычном пакете в шкаф и забыть практически на 5 лет. Но он может храниться 2 десятилетия и больше, если лежит в герметично закрытом контейнере, в вакуумной упаковке или с поглотителем кислорода.

8. Кукурузный крахмал

Крахмал используется для приготовления пудингов, соусов, кремов и многого другого. И он может оставаться свежим долгие годы, если будет стоять на темной полке. Упаковка должна быть надежно закрыта, чтобы внутрь не проникали влага и пыль.

9. Лиофилизированные продукты

Лиофилизация в пищевой промышленности — это высушивание замороженных продуктов в вакууме. Благодаря ей практически не меняется аромат, содержание питательных веществ и форма еды. Но самое главное — значительно увеличивается срок годности без использования консервантов. Например, многие любят замороженную клубнику, но ее лучше съесть максимум через год. А после сушки в вакууме она будет как свежая через 10-15 лет, иногда даже дольше.

Еще один хороший пример — сыр. Только что купленный чеддер пролежит в холодильнике максимум неделю, а после лиофилизации он сохранится на целых 10 лет. Кстати, еду при такой заморозке можно есть в чистом виде (как снек) и добавлять при приготовлении блюд.

10. Пищевая сода

Соду используют в самых разных областях — от кулинарии и уборки до пиротехники и медицины. Иногда на пачке указывается срок годности от производителя (12 месяцев), но в сухом месте сода может простоять десятки лет. И это никак не отразится на ее качестве.

11. Пеммикан