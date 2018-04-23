10 неожиданных вещей, о которых может рассказать ваша ДНК

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С тех пор как ученые разгадали геном человека, они нашли тысячи генов, отвечающих за различные характеристики и навыки, которые проявляются в жизни и делают нас уникальными. Но некоторые гены несут в себе крайне необычные свойства, о которых мы и подумать не могли.

AdMe.ru выбрал 11 самых неожиданных вещей, о которых мы можем узнать из своей ДНК уже сегодня.

1. Уровень интеллекта

Исследователи из Великобритании обнаружили ген, который отвечает за более высокие результаты на IQ-тестах. Люди, обладающие этим геном, быстрее обучаются, лучше запоминают информацию и меньше устают при тяжелой умственной работе. Также определенные участки этого гена отвечают за формирование воспоминаний, концентрацию и языковые способности. Причем подобный ген обнаружился у 60 % детей. Благодаря этому открытию стало возможным составлять индивидуальные программы обучения для каждого ребенка.

2. Ген музыкального слуха

Исследователи из Университета Хельсинки взяли образцы крови 767 человек (от 7 до 94 лет). При этом одни семьи увлекались музыкой, а другие нет. Затем они попросили всех пройти музыкальный тест. ДНК тех, кто удачно прошел тест, имело одно существенное отличие в хромосоме 4. Ответственность за музыкальное восприятие возложили на гены GATA2 и PCDH7. Так что в следующий раз, когда во время пения в душе или караоке вы возьмете не ту ноту, то можете смело винить эти гены.

3. Диета, которая соответствует вашей ДНК

Известный факт: одна и та же диета может оказывать невероятный эффект на одних людей и никак не работать на других. Почему? Ответ в нашем ДНК. Правильный баланс жиров, углеводов и белков может быть генетическим. То есть у каждого он разный, и когда баланс в какой-то диете близок к вашему ДНК-балансу, то диета работает. В обратном случае диета не действует или действует отрицательно. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что люди, которые придерживались диеты, подходящей им по генетическому составу, потеряли на 250 % больше веса и чувствовали себя лучше, чем те, кто ел неподходящие по генетике диеты.

4. Общительность

Исследователи из Гарварда изучили результаты опросов более 1 000 подростков (близнецов и двойняшек), сравнили количество друзей, характер дружбы и установили, что в основе коммуникабельности как свойстве характера лежит генная структура. То есть ученые нашли ответ на вопрос, почему одни люди являются душой компании, а другие сторонятся общения: просто у них разные гены.

5. Вы можете быть генетическим сладкоежкой

Наши гены могут влиять на продукты, которые нам нравятся. Например, в одном исследовании рассматривалось «явление сладкоежки». Люди с определенным геном (TAS2R38) ели больше сахара с самого детства. Мутации в гене MC4R заставляют человека отдавать предпочтение жирной пище, а мутации в генах FADS1 и FADS2 — только растительной.

А группа исследователей из Гарварда нашла ген, который отвечает за то, какой эффект на нас оказывает кофе. Тем самым они ответили на вопрос, почему одним людям нужно больше чашек кофе, чтобы проснуться.

6. Наследство, о котором вы не знали

Наши гены содержат все болезни, и не только наши, но и далеких предков. Поэтому генетики могут рассказать вам о вероятности возникновения болезни в течение жизни и в старости. Например, ген STK39 отвечает за вероятность развития гипертонии. А мутации в генах BRCA1 и BRCA2 помогают определить риск возникновения рака. Конечно, необязательно, что человек, у которого имеется (или отсутствует) какой-то ген, обязательно чем-то заболеет. Но зная, что вероятность какой-то болезни высока, можно вовремя принять меры и позаботиться о своем здоровье.

7. Наличие творческих способностей

Еще по генам можно узнать, есть ли у вас склонность к творческой работе. Исследование 130 тыс. европейцев показало, что есть определенная группа генов, которая отвечает за то, насколько человек может быть увлечен искусством. Но проблема в том, что эта же группа генов отвечает за вероятность развития шизофрении.

8. Продолжительность жизни

На длительность жизни влияет много факторов. Однако последние исследования показали, что некоторые гены могут быть ответственны за регулирование процесса старения. Исследователи Токийского университета обнаружили особый ген, который есть только у мужчин. Благодаря ему у мужчин развиваются более крупные и сильные тела, но этот же ген ответственен за то, что в среднем мужчины живут меньше женщин.

В 2010 году ученые из Великобритании доказали, что черви, у которых обнаружился ген DAF-16, проживали более долгую жизнь, причем они также были устойчивее к болезням и стрессам. Такой ген есть и у людей, но не у всех.

9. Рекомендованные виды спорта

ДНК на 66 % может определять риски травм и расположенность к какому-то виду спорта. Так, ген АСЕ имеет отношение к спортивным талантам и регулирует кровяное давление. Если у человека есть одна из форм этого гена, то можно говорить о том, что его данные позволяют заниматься спортом и быть выносливее других.

А ген ACTN3 отвечает за развитие определенной мускулатуры. Он был выявлен только у тех спортсменов, которые занимаются бегом. Причем у атлетов на длинные дистанции одна версия такого гена, а у спринтеров — другая. При помощи генетического теста родители могут узнать, какой вид спорта будет лучше даваться ребенку.

10. Уникальные качества

Абсолютный слух, абстрактное мышление, болевая чувствительность, темперамент, эпизодическая память и даже привычка чихать на свету (не особо полезная, но все же) — многие уникальные особенности тоже определяются генами. За все эти «суперспособности» отвечают десятки генов, которые известны ученым. Их наличие или отсутствие определяет то, что у вас может получаться лучше, чем у остальных.

Но не все в руках генетики