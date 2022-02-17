10 визуальных ребусов, которые перехитрят ваш разум

Решая подобные ребусы, вы одним махом убиваете двух зайцев: тренируете и мозг, и глаза, что помогает снять зрительное напряжение и улучшает ваши когнитивные функции. И, что не менее важно, решение таких задачек позволяет проверить свою внимательность и неплохо нас развлекает.