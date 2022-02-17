10 визуальных ребусов, которые перехитрят ваш разум
Решая подобные ребусы, вы одним махом убиваете двух зайцев: тренируете и мозг, и глаза, что помогает снять зрительное напряжение и улучшает ваши когнитивные функции. И, что не менее важно, решение таких задачек позволяет проверить свою внимательность и неплохо нас развлекает.
А пока будьте готовы смотреть внимательно, потому что AdMe.ru приготовил для вас 10 визуальных загадок.
1. Найдите число, которое отличается
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2. Какая башня сильнее наклонена?
3. Найдите лишний ломтик апельсина
4. Какое животное вы видите?
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5. Какую фигуру вы видите?
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6. Найдите лишнюю букву
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7. Какое слово светлее?
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8. Найдите лишний силуэт
9. Какое число вы видите?
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10. Найдите слово, которое отличается от других
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Сколько времени вам понадобилось, чтобы решить эти загадки? Какая показалась самой сложной?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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