10 вечных вопросов, которые мучили нас с детства, а наука уже дала ответ на них

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«Вечные» вопросы о том, что появилось раньше — курица или яйцо, какого цвета зебра, что за пятна появляются перед глазами при свете лампы и почему кошки пристально смотрят в пустоту, интересуют многих. Но не все знают, что наука уже дала ответы на них.

Мы в AdMe.ru решили перечислить ответы на вопросы, которые волновали нас с детства. Кто бы мог подумать, что объяснения такие простые.

Что появилось первым — курица или яйцо?

Ученые долго не могли определить, что появилось раньше — яйцо или древнее животное (предок курицы), но в итоге ответ был дан. С точки зрения теории Дарвина и современных биологов, яйцо появилось первым. Дело в том, что особь, которая с годами эволюционировала в курицу, не могла появиться сама по себе: зарождение жизни происходит именно в яйцеклетке. Со временем древняя птица «преобразилась» в курицу. Эти изменения произошли в яйце на стадии эмбриона. Из яйца вылупилась курица, которая затем снесла куриное яйцо. Таким образом, яйцо древнего животного появилось раньше него самого, а яйцо с цыпленком внутри появилось раньше, чем первая курица вылупилась на свет.

Что за пятна появляются у нас перед глазами, когда мы смотрим на свет?

Это так называемые «слепые пятна». Когда в наши глаза направлен яркий свет, у фоторецепторов сетчатки глаза происходит временное перенапряжение. То есть в течение короткого времени они не могут реагировать больше ни на что, а после восстановления с помощью этих «пятен» воспроизводят увиденный нами свет. Ученые рекомендуют закрывать один глаз, когда мы выходим из темной комнаты в освещенную. Так мы подготовимся к резкому выходу на свет, а «слепые пятна» исчезнут быстрее. Говорят, именно по этой причине пираты когда-то носили повязку на одном глазу.

Зебра черная или все-таки белая?

На самом деле зебра — это черная лошадь в белую полоску. Полосы возникают благодаря генетическому процессу селективной пигментации, и черный цвет — основной пигмент, а белые полоски являются следствием его отсутствия. Кстати, британские ученые выяснили, зачем зебре такой окрас. По их мнению, черно-белые полоски менее всего привлекают слепней. Ранее биологи также высказывали версию, что полоски отпугивают хищников, но она не подтвердилась.

Почему кошки часто смотрят в пустоту?

Некоторые люди считают, что кошки часто смотрят в пустоту, так как они способны видеть призраков. На самом же деле если хвостатая любимица долго смотрит перед собой, то она пребывает в стадии подготовки ко сну. Большую часть времени эти животные проводят во сне. А если кошка смотрит в сторону, то это, скорее всего, означает, что она услышала звук или почувствовала запах, который мы не воспринимаем, — органы чувств у кошачьих развиты лучше, чем у человека. Кошка замирает в ожидании, когда заинтересовавшее ее движение или звук повторится.

Как хамелеон меняет цвет?

В коже хамелеона есть клетки-хроматофоры, содержащие зерна разных пигментов. У этих клеток есть отростки, занимающие обширное пространство, благодаря чему пигменты могут равномерно по ним распределяться. А когда хамелеону надо поменять цвет, то отростки сжимаются, и «краски» выдавливаются в центр клетки. Примечательно, что оттенки черно-коричнево-красно-желтой гаммы создаются хроматофорами, расположенными в наружном слое кожи, а синие и голубые оттенки — в более глубоких слоях.

Почему мы бываем очень похожи на кого-то из предков?

Гены человека делятся на доминантные (сильные) и рецессивные (слабые). Если, к примеру, у кареглазых родителей рождается голубоглазый ребенок, ничего удивительного в этом нет, это означает, что у родителей есть рецессивный ген «голубоглазости». А если мы очень сильно похожи на кого-то из дальних предков, то это говорит о том, что в предыдущих поколениях данные гены «проигрывали» и были рецессивными, сейчас же они стали доминантными. Кстати, часто бывает, что в семье один ребенок очень похож на мать, а другой — на отца. Это объясняется расщеплением генов: братья и сестры получают разную комбинацию генов.

Почему иногда чем меньше мы спим, тем лучше высыпаемся, и наоборот?

На самом деле хорошее самочувствие после пробуждения зависит не только от того, сколько часов вы проспали. Если днем вы ели вредную еду, пили много кофе или энергетические напитки, употребляли мало воды, мало двигались, то можете почувствовать усталость после сна, даже если сон будет долгим. Также долгий сон не поможет отдохнуть, если вы ляжете спать поздней ночью. Организм не сможет вовремя начать синтезировать мелатонин, что может привести к разнообразным нарушениям. Ложиться спать лучше всего до полуночи и в одно и то же время (допустимое отклонение — час). Кстати, спорт способен обеспечить хорошее самочувствие после сна, даже если поспать удалось меньше 8 часов. Также вызывать усталость может долгий дневной сон. Если хочется отдохнуть днем, то следует отправиться в царство Морфея в промежуток времени с 13 до 15 часов, причем не более чем на 30 минут — за это время вы восстановите силы и отдохнете. Более длительный сон днем вреден, так как после наступления глубокой фазы сна просыпаться тяжелее. Поэтому мы и чувствуем себя уставшими после долгого сна днем.

Почему с возрастом нам кажется, что время бежит быстрее?

По мнению американских ученых, восприятие времени субъективно и зависит от скорости работы мозга. В юные годы мозг быстро воспринимает и обрабатывает информацию, поэтому создается впечатление, что время тянется медленно. Но во взрослом возрасте наш мозг медленнее воспринимает все происходящее, поэтому кажется, что время летит быстро. Французский философ Поль Жане также был убежден, что наше субъективное переживание времени основано на сопоставлении: мы мысленно сравниваем длину месяца или времени года с длиной уже прожитой жизни. Чтобы избавиться от ощущения «быстротечности», психологи советуют медитировать, пробовать что-то новое, путешествовать, вести дневник, завести знакомых вне привычного круга общения.

Почему у нас бывает чувство дежавю?

Дежавю — ощущение, что мы уже переживали эту ситуацию, видели этот пейзаж или уже были в этой комнате. Фрейд считал, что это след забытого и очень травмировавшего нас воспоминания либо же сильного тайного желания. Современные же нейрофизиологи считают, что это кратковременная дисфункция в работе нескольких отделов головного мозга, к которой могли привести стресс, усталость или нетрезвое состояние. Мозг путается и считает новые впечатления знакомыми. Помимо этого, ситуация может показаться повторяющейся тогда, когда она напоминает какие-то события, хранящиеся в памяти. А если вы часто испытываете эффект дежавю, то следует обратиться к врачу, ведь это может говорить о серьезных заболеваниях.

Как возникает смех?

Ученые считают, что смех впервые появился 2–4 млн лет назад и напоминал резкие короткие выдохи. Когда мы смеемся, в этом принимают участие сразу 80 мышц лица. Смех — моторный акт, который вызывает совместная работа многих зон мозга. Он состоит из нескольких компонентов: сокращения диафрагмы и вокализации, а также радости и чувства «понимания шутки». Смех также могут вызывать и другие эмоции, в том числе испуг и ужас. Но недаром говорят, что смех продлевает жизнь и хорошо влияет на здоровье, — по мнению ученых, 15 минут смеха могут сжечь столько же калорий, сколько содержится в шоколадке среднего размера. Также смех повышает творческие способности, помогает в лечении астмы, бронхита и даже хорошо влияет на самочувствие больных раком.