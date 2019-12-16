Ученые рассказали о 10 странных качествах, которые есть только у очень умных людей

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Научно доказанный факт: люди, которые любят иногда вставить крепкое словцо в свою речь, умнее других. То же касается любителей кошек: владельцы пушистых зверьков показали завидный уровень умственного развития. Но есть и множество других неожиданных и даже странных признаков, которые говорят о высоком уровне интеллекта.

AdMe.ru изучил результаты последних исследований и выяснил, чем еще отличаются одаренные люди. Сравните свои привычки с признаками в нашем списке — возможно, вы гораздо умнее, чем думаете.

Вы очень быстро ходите

Между уровнем интеллекта и скоростью ходьбы есть прямая связь: быстрые шаги положительно влияют на когнитивные способности человека. Оказалось, что у людей, которые ходят быстро, уровень IQ в среднем на 16 баллов выше, чем у тех, кто предпочитает двигаться неспешно. Для любителей прогулок на высокой скорости есть еще одна приятная новость: те, кто с самого детства ходит быстро, стареют медленнее. Это касается как внешних признаков старения, так и внутренних. Чем стремительнее ваша походка, тем дольше будут сохраняться основные функции мозга в частности и организма в целом.

Не любите исключительно горячий душ

Никто не отменял горячие расслабляющие ванны, но вот любовь к холодной бодрящей воде оказалась более полезной для ума. Регулярный контрастный душ улучшает память, производительность и работу мозга в целом, поднимает настроение и дает дополнительную энергию в течение дня, если вы используете действительно холодную воду при мытье. То же касается «моржей»: любители окунуться в ледяную прорубь могут похвастаться здоровым и острым умом.

У вас есть биполярное расстройство

Этим заболеванием страдает только 2,5 % населения Земли. Несмотря на то что биполярное расстройство негативно влияет на работу мозга, страдающие от этой болезни люди демонстрируют более высокий уровень IQ. К примеру, биполярное расстройство было у Винсента Ван Гога и Эрнеста Хемингуэя, но болезнь никак не помешала им стать великими людьми искусства. Особенно сильное воздействие биполярное расстройство оказывает на детей, которые занимаются музыкой, рисованием или иностранными языками: ребята с таким заболеванием показывают лучшие результаты в этих сферах.

Вы чутко реагируете на чужие эмоции

Ум определяется не только высоким IQ: огромное значение имеет эмоциональный интеллект (EQ). Именно развитый EQ позволяет человеку легче переживать стрессы, лучше воспринимать других людей и чувствовать настрой человека даже без слов. Правда, у высокого EQ есть и обратная сторона: вы почти физически ощущаете эмоции посторонних и можете даже болезненно отреагировать на чужой гнев. В свою очередь те, кто готов общаться с новыми людьми и перенимать их опыт, узнают гораздо больше полезного в течение жизни.

Иногда вы занимаетесь ерундой вместо важных дел

Умные люди не просто откладывают повседневные дела ради более важных — зачастую они не хотят браться и за самые важные дела, которые необходимо сделать прямо сейчас. Все дело в том, что правильная прокрастинация — один из самых мощных инструментов для людей с высоким интеллектом. Во время отвлечения от основных занятий мозг, во-первых, продолжает в фоновом режиме решать основные задачи, а во-вторых — ищет новые идеи для реализации. Поэтому такое пренебрежение будничными занятиями нацелено не на отдых, а на познание новых вещей, которые способствуют творчеству. По-настоящему умные люди готовы прерваться посреди работы над проектом, чтобы посмотреть на результат работы новым взглядом и найти неожиданные пути решения: именно такие действия помогли создателям Apple добиться невероятного успеха.

Чужое чавканье раздражает до зубовного скрежета

Одно из последних исследований показало, что некоторые люди могут фильтровать лишние неприятные звуки и реагируют на них очень болезненно. К списку раздражающих звуков в том числе относятся слишком громкое дыхание, щелканье пальцами или авторучкой. Такое странное отношение к некоторым звукам называется мизофонией, и это настоящее психическое расстройство, которое негативно влияет на восприятие других людей, но одновременно говорит о высоком эмоциональном интеллекте человека и о его развитых творческих способностях.

Вы не любите писать сообщения

Выяснилось, что использование текстовых сообщений и электронной почты может снизить IQ как минимум на 10 баллов: так, негативное влияние эсэмэсок даже сильнее, чем воздействие некоторых наркотиков. Тем, кто не может жить без переписки, сложно сконцентрироваться на конкретной задаче, поскольку их мозг находится в постоянной готовности к ответу на сообщение вместо любой другой работы. Кроме того, у злоупотребления текстовыми сообщениями есть еще одно неприятное последствие: грамотность ухудшается, а словарный запас уменьшается, ведь в любом гаджете есть функция автозамены, которая исправляет ошибки за пользователя.

Не можете жить без шоколада

Шоколад из настоящих какао-бобов не только поднимает настроение и полезен для работы сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что натуральный шоколад положительно действует на скорость обработки информации, улучшает память и помогает повысить внимательность. Частое поедание качественных шоколадок еще и замедляет умственное старение, снижая риск деменции в пожилом возрасте. Мы не призываем злоупотреблять сладким, ведь лишний вес как раз негативно влияет на умственные способности. А вот умеренное и регулярное употребление натурального шоколада поможет стать умнее и работать более эффективно.

Вам кажется, что вы никому не нравитесь

Мнение окружающих о вас напрямую связано с их уровнем интеллекта: людям гораздо легче общаться с равными. Проще говоря, мы стараемся выбирать себе в компанию людей с таким же уровнем умственного развития, как у нас, при этом для комфортного общения разница в IQ должна составлять не более 15 баллов. Средний уровень интеллекта составляет примерно 100 баллов — такой уровень развития демонстрирует 68 % населения Земли. Попробуйте пройти тест IQ: если ваш результат выше 115 баллов, то непонимание и неприязнь со стороны большинства окружающих будут вполне объяснимы.

Размышления о сложных вещах не дают вам покоя

И не только о смысле жизни: любые мысли о глобальных и непостижимых вещах, например о размере Вселенной, являются показателем высокого интеллекта. Умные люди просто не могут остановиться в своих размышлениях и нуждаются в ответах на действительно важные вопросы. В отличие от людей со средним показателем IQ, умники переживают гораздо больше по любому поводу, и в том числе о своей судьбе или судьбе родной планеты, пока других интересуют более приземленные вопросы и бытовые проблемы.