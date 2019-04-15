10 правил русского языка, после которых ваша жизнь не будет прежней
В русском языке огромное количество нюансов, поэтому неудивительно, что порой мы начинаем путаться в них. Иногда мы неправильно употребляем слова, потому что в повседневной жизни чаще сталкиваемся с другим написанием или произношением. Но привычное отнюдь не всегда означает правильное. Готовы удивляться?
AdMe.ru рассказывает вам о самых распространенных ошибках, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день и сами нередко допускаем.
1.
Если речь идет о действии, совершенном после прихода, прилета или приезда, то правильно говорить и писать «по приходе / прилете / приезде». Поскольку предлог «по» указывает здесь на событие, после которого что-то совершается, то употребляться существительные должны в предложном падеже.
2.
Большинство людей говорят «наро́щенные ресницы» и даже не догадываются, что допускают ошибку. Правильно говорить и писать «наращённые». Это причастие, образованное от глагола «наращивать». Согласно правилу с чередующейся гласной в корне -раст- / -рос- / -ращ-, после буквы «щ» и сочетания «ст» необходимо писать букву «а». Исключение составляет слово «росток».
3.
«Кроссовки» — существительное женского рода. Поэтому правильно говорить «одна кроссовка», а не «один кроссовок».
4.
С тапками абсолютно такая же история: «один тапок» — неправильно, «одна тапка» — правильно, потому что это существительное женского рода.
5.
Так говорят, когда попадают из одной неприятной ситуации в другую. И правильно говорить «в по́лымя», а не «полымя́», хоть во втором случае и получается в рифму.
6.
Бизнес-класс, но экономкласс. Почему? Все дело в образовании слов. «Бизнес-класс» состоит из 2 слов, которые могут употребляться самостоятельно. А «экономкласс» — это сложносокращенное от словосочетания «экономический класс».
7.
Если вы хотите сказать собеседнику, что готовы его слушать, ни на что не отвлекаясь, говорите «я весь внимание», то есть «я и есть внимание». Во внимание можно принять что-либо, однако «быть во внимании» — ошибка.
8.
Согласно правилам русского языка, местоимение «сколько» склоняется по падежам, поэтому правильно говорить «Ко скольким тебя ждать? До скольких ты будешь?»
9.
Почему так? Просто «супер» — это приставка. А приставка со словами пишется слитно, даже если на стыке морфем две одинаковые буквы, как в нашем случае.
10.
В отпуск ходить, конечно, надо. Но если у вас накопились дни с прошлого года, называться это будет «неотгулянный отпуск», а не «неотгуленный», так как это страдательное причастие образовано от слова «отгулять».
Это лишь небольшая часть тех слов и словосочетаний, в которых мы часто допускаем ошибки. А какие примеры неправильного употребления и написания слов знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях.