10 правил русского языка, после которых ваша жизнь не будет прежней

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В русском языке огромное количество нюансов, поэтому неудивительно, что порой мы начинаем путаться в них. Иногда мы неправильно употребляем слова, потому что в повседневной жизни чаще сталкиваемся с другим написанием или произношением. Но привычное отнюдь не всегда означает правильное. Готовы удивляться?

AdMe.ru рассказывает вам о самых распространенных ошибках, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день и сами нередко допускаем.

1.

Если речь идет о действии, совершенном после прихода, прилета или приезда, то правильно говорить и писать «по приходе / прилете / приезде». Поскольку предлог «по» указывает здесь на событие, после которого что-то совершается, то употребляться существительные должны в предложном падеже.

2.

Большинство людей говорят «наро́щенные ресницы» и даже не догадываются, что допускают ошибку. Правильно говорить и писать «наращённые». Это причастие, образованное от глагола «наращивать». Согласно правилу с чередующейся гласной в корне -раст- / -рос- / -ращ-, после буквы «щ» и сочетания «ст» необходимо писать букву «а». Исключение составляет слово «росток».

3.

«Кроссовки» — существительное женского рода. Поэтому правильно говорить «одна кроссовка», а не «один кроссовок».

4.

С тапками абсолютно такая же история: «один тапок» — неправильно, «одна тапка» — правильно, потому что это существительное женского рода.

5.

Так говорят, когда попадают из одной неприятной ситуации в другую. И правильно говорить «в по́лымя», а не «полымя́», хоть во втором случае и получается в рифму.

6.

Бизнес-класс, но экономкласс. Почему? Все дело в образовании слов. «Бизнес-класс» состоит из 2 слов, которые могут употребляться самостоятельно. А «экономкласс» — это сложносокращенное от словосочетания «экономический класс».

7.

Если вы хотите сказать собеседнику, что готовы его слушать, ни на что не отвлекаясь, говорите «я весь внимание», то есть «я и есть внимание». Во внимание можно принять что-либо, однако «быть во внимании» — ошибка.

8.

Согласно правилам русского языка, местоимение «сколько» склоняется по падежам, поэтому правильно говорить «Ко скольким тебя ждать? До скольких ты будешь?»

9.

Почему так? Просто «супер» — это приставка. А приставка со словами пишется слитно, даже если на стыке морфем две одинаковые буквы, как в нашем случае.

10.

В отпуск ходить, конечно, надо. Но если у вас накопились дни с прошлого года, называться это будет «неотгулянный отпуск», а не «неотгуленный», так как это страдательное причастие образовано от слова «отгулять».