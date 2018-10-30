10 популярных мифов о еде, которые мы зря лайкаем в интернете

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Внимательное отношение к своему здоровью — отличительный признак современного человека. Ежедневно появляются новые правила и ограничения для тех, кто хочет питаться правильно. Но так ли все строго, как нам представляется?

AdMe.ru изучил мнение официальной науки касательно 10 популярных пищевых страшилок — и теперь мы их не боимся. И вы не бойтесь.

Миф № 1: Кофе можно пить только до обеда, чтобы не нарушить режим сна

Опровержение: бодрящий эффект кофе — сугубо индивидуальная реакция. Зависит она от активности гена CYP1A2, отвечающего за метаболизм кофеина. Именно количество фермента, продуцируемого этим геном, делит всех нас на 3 группы: с высокой, обычной и низкой чувствительностью к кофеину. Самая многочисленная — конечно же, обычная: именно таким людям рекомендуется не употреблять кофе в течение 6 часов перед сном. Людям с высокой чувствительностью может аукнуться бессонницей даже утренний кофе, а вот если вы относитесь к третьей группе, то и чашечка на сон грядущий не помешает вам уснуть.

Миф № 2: Нужно принимать в пищу суперфрукт, богатый антиоксидантами, для борьбы со свободными радикалами

Опровержение: все растения вынуждены бороться с окислителями, поэтому — ура! — все они без исключения богаты антиоксидантами. Правда, большинство исследований противоокислительной активности растений проводилось в лабораторных условиях, тогда как для оценки их влияния на человеческий организм необходимы наблюдения in vivo, которых пока недостаточно. То есть антиоксидантов вокруг достаточно (хоть в картошке!), но насколько они полезны для нас с вами, сказать сложно.

Миф № 3: Мед нельзя нагревать, так как в нем образуется опасный для жизни канцероген — оксиметилфурфурол

Опровержение: гидроксиметилфурфурол (HMF) есть в составе любого меда. Действительно, при нагревании концентрация его повышается. Но, во-первых, HMF встречается во многих продуктах питания, причем в гораздо больших количествах, чем в меде (даже если его прокипятить). А во-вторых, нет ни одного исследования, подтверждающего опасность HMF для человека. По крайней мере, до 30 мг HMF в день для нас совершенно безопасны — столько меда вам не съесть.

Миф № 4: Углекислый газ в напитках вызывает гастриты и другие заболевания ЖКТ, разрушает костную ткань

Опровержение: как показали исследования, сам по себе углекислый газ не только не вредит здоровому ЖКТ, но и облегчает некоторые болезненные состояния вроде диспепсии и запоров. Кроме того, не было выявлено зависимости между газированной водой и остеопорозом. Негативный эффект возникал только в группах, употреблявших газированную содовую, что позволяет предположить, что корень проблем не в газе, а в сахаре и ортофосфорной кислоте. Так что газированную воду можете пить спокойно. Кстати, приятный бонус: она помогает похудеть, создавая ощущение наполненности желудка.

Миф № 5: Наш организм накапливает токсины и нуждается в регулярной чистке

Опровержение: в 2009 году группа ученых обратилась к производителям 15 популярных детокс-продуктов с просьбой пояснить, от каких конкретно токсинов они спасают своих потребителей, и предоставить доказательную документацию. После того как ни один из респондентов не смог дать внятного ответа, стало ясно, что детокс — маркетинговый ход, не более того. По словам Эдзарда Эрнста (Edzard Ernst), почетного профессора дополнительной медицины Университета Эксетера, обычному человеку (не подвергавшемуся действию наркотических, высокотоксичных или отравляющих веществ) для регулярной очистки вполне достаточно собственных сил организма.

Миф № 6: Поваренная соль — яд для организма, замените ее какой-нибудь полезной экзотической солью

Опровержение: в качестве замены обычной поваренной предлагаются морская, гималайская, иранская, черная и разные другие виды соли. Вот только различия в их составе настолько мизерны, что для получения обещанной пользы вам придется поедать эту соль килограммами. Единственное, в чем они серьезно различаются, — содержание йода, и тут счет в пользу поваренной соли, которая йодируется промышленным путем в целях борьбы с йододефицитом и его последствиями. По данным ВОЗ, примерно треть населения Земли потребляет недостаточное количество йода, причем даже проживание на морском побережье — не панацея. Так стоит ли отказываться от поваренной соли?

Миф № 7: Красное и переработанное мясо вызывает рак кишечника, поэтому его нужно исключить из рациона

Опровержение: сразу определимся с терминологией. Красное мясо, даже прошедшее термическую обработку, не считается переработанным. Это обозначение относится лишь к мясным продуктам длительного хранения. Международное агентство по исследованию рака (IARC) относит красное мясо к группе 2А («вероятно вызывающие рак»). Другими словами, у исследователей нет неопровержимых доказательств канцерогенности красного мяса, хотя прослеживается определенная взаимосвязь. Тем не менее врачи рекомендуют потреблять не более 70 г свежего красного мяса в день, а вот от переработанного по возможности отказаться.

Миф № 8: Дрожжи — искусственно созданный, ненатуральный продукт

Опровержение: дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae, используемые в пищевой промышленности, возникли в природе естественным путем и в ходе 4 000-летнего одомашнивания были культивированы, но никак не созданы человеком. Огромный же список химических элементов в составе современных дрожжей, которым любят пугать неофитов правильного питания, — это всего лишь вещества, используемые в процессе выращивания и очищения дрожжевой культуры в промышленных объемах. Закваска, которая предлагается в качестве альтернативы дрожжам, — это те же дрожжи, просто выращенные и выкормленные самостоятельно.

Миф № 9: Майонез — «холестериновая бомба» для организма и враг худеющих

Опровержение: майонез — действительно очень жирный продукт. Но часто встречающийся совет заменить майонез в салате растительным (конечно же, оливковым или кунжутным) маслом вызывает улыбку, ведь жирность майонеза — 50–80 %, а любого растительного масла — 95–99 %. Источник холестерина в майонезе — яйцо, содержание его ничтожно, а миф о вреде яичного холестерина развенчан многократно. Что касается консерванта Е200, добавляемого в майонез при промышленном производстве, то он безопасен для человека, но может вызывать аллергию. Так что худеющим лучше заправлять салаты йогуртом, аллергикам — готовить домашний майонез, а всем остальным можно ничего не бояться.

Миф № 10: Кожа — самый вредный компонент птицы и должна быть исключена из рациона

Опровержение: обычно куриной (и вообще птичьей) коже вменяются в вину все тот же холестерин и повышенная жирность. Однако при этом не принимается в расчет, что липиды куриной кожи состоят в основном из любимых диетологами ненасыщенных жирных кислот — тех самых, что снижают уровень плохого холестерина и повышают хороший. Кроме того, куриная кожа — ценный источник коллагена, который, в свою очередь, положительно влияет на состояние мышечной ткани, кожи и суставов.